Spor o výpověď z kobek na náplavce. Soud ji zrušil, správce poslal spolku další

Výpověď smlouvy je tak neplatná, podle předsedy Dvojky Sobě Ivo Slavíka však TCP mezitím smlouvu vypověděla znovu, tentokrát bez udání důvodu. Situací by se mělo na základě petice zabývat městské zastupitelstvo.
Spolek na náplavce působí téměř 20 let, nájemní smlouva na dvě kobky v nábřežní zdi je z roku 2013. Městská firma smlouvu vypověděla předloni v říjnu. Argumentovala neoprávněným podnájmem, i když nájemní smlouva přepronajímání vylučovala. Advokát zastupující město Tomáš Němeček ve čtvrtek zopakoval, že o podnájmu TCP nevěděla a když se o něm dozvěděla, smlouvu vypověděla.
To spolek popřel, nastavení spolupráce podle něj bylo všeobecně známé. „Nedovedu si představit, jak se může spolupráce nazvat utajovanou, když na provozovně visí IČO,“ uvedla ve čtvrtek advokátka spolku Petra Nováková.
K tomu se přiklonil i odvolací soud. „Je patrné, že vědomost TCP a Prahy o tom, že provozovatelem kavárny je Petr Pošvic jako samostatný podnikatel, byla,“ řekl při odůvodnění čtvrtečního rozsudku člen soudního senátu Zdeněk Lehovec. Dodal, že odvolací soud se ztotožňuje i se závěrem prvoinstančního rozsudku, že výpověď byla v rozporu s dobrými mravy.
Němeček označil rozsudek za překvapivý. „Jak hlavní město Praha, tak jeho obchodní společnost TCP už v řadě případů podala výpověď tam, kde byl nebytový prostor bez vědomí a souhlasu pronajímatele podnajat třetí osobě. Tady je to poprvé jinak,“ řekl.
Dodal, že pro klienta to bude podnětem k právním analýzám toho, v čem měl spočívat soudem vyřčený rozpor s dobrými mravy. Jestli klient podá dovolání k Nejvyššímu soudu, podle Němečka zatím není jasné a bude to na rozhodnutí TCP.
Předseda spolku Dvojka Sobě Ivo Slavík rozhodnutí ocenil, výpověď podle něj byla jednoznačně neoprávněná. Situace je však podle něj komplikovanější, protože TCP po vynesení prvoinstančního rozsudku o původní výpovědi odeslalo spolku druhou, která je již bez udání důvodu. „Já to interpretuji tak, že velkými písmeny podepsali tu pasáž rozsudku o jednání v rozporu s dobrými mravy,“ řekl.
Situací by se podle Slavíka mělo na základě petice na podporu spolku zabývat městské zastupitelstvo. „Zastupitelstvo si musí říct, jestli považuje za vhodné a adekvátní orgánu veřejné moci, aby zde bylo rozhodnutí, které říká, že v rámci své činnosti vystupuje v rozporu s dobrými mravy. Z mého pohledu by odpověď byla jasná,“ dodala jeho advokátka.
Kromě dvou kobek si spolek pronajímal také nábřežní hranu, u které kotví loď Avoid Floating Gallery, která pořádá koncerty či výstavami a provozuje bar. I té předloni TCP vypověděla nájem kotevního místa, popisovaný spor se jí však netýká a nyní má jiného provozovatele.
27. listopadu 2025