U Národního divadla se srazily dvě tramvaje. Provoz v centru stojí

  18:52aktualizováno  19:37
V úterý podvečer se u pražského Národního divadla srazily dvě tramvaje a obě vykolejily. Na místě zasahují záchranné složky, probíhá vyšetřování nehody a odklízení škod. Provoz v centru města stojí, několik linek je odkloněno.

K dopravní nehodě dvou tramvají došlo v úterý podvečer u Národního divadla v Praze. Podle informací z místa tramvaj číslo 9 vjela do nesprávného směru a narazila do jiného vozu. Obě tramvaje po střetu vykolejily.

Řidič osobního auta srazil na Berounsku chodkyni, žena srážku nepřežila

Na místě zasahují hasiči, policisté i pracovníci dopravního podniku, kteří odklízejí následky srážky a zajišťují vyproštění souprav zpět na koleje.

„Na místo jsme vyslali záchranářskou jednotku, která ošetřila jednu zraněnou osobu, jež je mimo ohrožení života,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Chlapci riskovali život. Kilometry se vezli na stupačkách vlaku

„Kvůli nehodě je přerušen provoz tramvají v centru města. Linky číslo 2, 9, 18, 22 a 23 jsou vedeny odklonem, cestující musí počítat se zpožděními a nutností využít náhradní trasu,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Dopravní podnik předpokládá, že provoz bude plně obnoven zhruba kolem 21. hodiny.

V centru Prahy u Národního divadla došlo k nehodě dvou tramvají. (30. září 2025)
V centru Prahy u Národního divadla došlo k nehodě dvou tramvají. (30. září 2025)
V centru Prahy u Národního divadla došlo k nehodě dvou tramvají. (30. září 2025)
V centru Prahy u Národního divadla došlo k nehodě dvou tramvají. (30. září 2025)
