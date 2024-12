Pražská tramvajová síť se rozrostla o 260 metrů, vrací se půl století zrušená trať

Tramvajovou trať podnik prodloužil o 260 metrů až k obchodnímu centru Arkády Pankrác, kde jsou vstupy a výstupy z metra. Dosud trať končila zastávkami u křižovatky ulic Na Pankráci a Hvězdova. Nové tramvajové zastávky jsou bezbariérové a vybaveny přístřešky a informačním elektronickým panelem.

Součástí stavby je i podchod pod ulicí Na Pankráci ze současného vestibulu stanice metra směrem k administrativní budově Gemini, kde vznikne vestibul stanice metra Pankrác D. Podchod není ještě zcela hotový. V budoucnu bude sloužit jak pro přestup mezi oběma vestibuly, tak i pro výstup z nich na tramvajové zastávky.

Část z vestibulu stanice Pankrác C k tramvajovým zastávkám bude dokončena příští rok a zbylou část vybudují dělníci v roce 2026 současně s výstavbou vestibulu stanice Pankrác D.

V budoucnu plánuje dopravní podnik trať prodloužit až na Budějovickou. „To je ale věc složitější diskuse. My sice máme připraveno a povoleno pokračování přes křižovatku, které ale teď nebylo možno realizovat z dopravních důvodů, protože ulice Na Strži je rozkopaná mezi Olbrachtovou a Antala Staška, a už by se tu nešlo dostat na staveniště metra, proto se ta tramvaj zatím ukončila tady, a o tom pokračování budeme diskutovat,“ řekl technický ředitel DPP Jan Šurovský.

Městská část Praha 4 navíc nechce vést tramvajovou trať přes část, kde jsou nyní parkovací místa pro auta, zvažuje se tedy kudy přesně vést koleje. „Ta diskuse o tom nás čeká, protože schválené je to jen k části k poště (ulice Na Strži) a nechceme, aby se třeba stalo, že to, co postavíme, se bude muset zase zbourat nebo překládat kabelovod, takže to musíme dobře zvážit, než to budeme dělat,“ dodal Šurovský.

Podle radního pro dopravu Prahy 4 Jaroslava Mítha (ODS) městská část však prodloužení tratě na Budějovickou podporuje. „Jsou v podstatě dvě varianty. Jedna, že povede prostředkem ulice a parkování by byl vymezen vždy jeden pruh při okraji u chodníku. Zvažována je ale také varianta, která je běžná v jiných městech, že by tramvaj byla vedena při okraji chodníku a lidé by vystupovali přímo na chodník, ne do vozovky,“ sdělil Míth. „Mně osobně by se víc líbila varianta u chodníku, protože lidé nemusí přecházet komunikaci a vystupují z tramvaje rovnou na chodník, což je bezpečné a příjemnější,“ dodal.

Uzavření stanice metra

Až se na zhruba rok uzavře stanice metra Pankrác, cestující mohou jako náhradní dopravu využít právě tramvajové linky číslo 19, od 6. ledna budou navíc podle Šurovského posílené vloženými spoji, které budou jezdit obousměrně v trase Pankrác – Pražského povstání – Náměstí Bratří Synků.

DPP loni dokončil tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu, z Modřan do Libuše a z Barrandova do Slivence. Před časem zahájil stavbu kolejí v horní části Václavského náměstí a pražský magistrát buduje Dvorecký most mezi Prahou 4 a Prahou 5, po němž rovněž povedou koleje, na které poté naváže další trať Jeremenkovou ulicí přes Budějovickou do Michle. V plánu jsou i další tratě, například z Podbaby do Suchdola.