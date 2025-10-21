Investice za 190 milionů. Praha dokončila protipovodňový uzávěr trojského kanálu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  17:42aktualizováno  17:42
Pražská vodohospodářská společnost (PVS), kterou vlastní hlavní město Praha, dokončila stavbu protipovodňového uzávěru trojského kanálu v souvislosti s výstavbou nové linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Vybudování uzávěru vyšlo na 190 milionů korun bez DPH. Novinářům to v úterý při plavbě kanálem řekli zástupci PVS, pražského magistrátu a Povodí Vltavy.
Fotogalerie3

Nový protipovodňový uzávěr trojského kanálu. (21. října 2025) | foto: ČTK

Nový uzávěr je součástí protipovodňových opatření, která byla nutná kvůli výstavbě nové linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. V modernizaci čistírny městská společnost pokračuje.

Nová linka Ústřední čistírny za 7,3 miliardy korun začala fungovat v roce 2018 a její stavbou se změnily odtokové poměry na Vltavě, což bylo nutné pro případ povodní kompenzovat. Povodňový průtok je nyní potřeba částečně provést trojským plavebním kanálem a plavebními komorami Podbaba.

Miliardový projekt má proměnit splašky v energii, která ohřeje třetinu Prahy

Nový uzávěr podle ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly umožní v případě nutnosti nechat velkou vodu protéct a následně po opadnutí kanál bezpečně uzavřít a vypustit, což umožní revizi komor nebo jejich vyčištění od nánosů.

Nový protipovodňový uzávěr trojského kanálu (21. října 2025).

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Projekt navazuje na dlouhodobý systém opatření, která chrání Prahu před povodněmi,“ uvedl radní města Michal Hroza (TOP 09).

Stavba uzávěru začala předloni v prosinci a podle ředitele PVS Pavla Válka byla dokončena v termínu na konci letošního září. Kanálem nebylo možné plout od listopadu loňského do dubna letošního roku.

Modernizace čistírny pokračuje

PVS bude také pokračovat v modernizaci Ústřední čistírny, firma podle Válka plánuje v listopadu předat staveniště k výstavbě takzvaných nátokových labyrintů na levém břehu Vltavy, které mají vyjít na asi 770 milionů korun.

Ústřední čistírna odpadních vod

Čistírna na Císařském ostrově slouží od roku 1966. V 80. a 90. letech byla rekonstruována, přičemž se navýšila její kapacita.

Provoz čistírny má na starosti firma Pražské vodovody a kanalizace, která si od PVS do roku 2028 pronajímá vodohospodářskou síť v metropoli.

Jejím většinovým vlastníkem je francouzská Veolia a menšinovým Praha. Po konci smlouvy město plánuje odkoupit zbylý podíl a firmu stoprocentně ovládnout.

Velkou investicí za miliardy korun bude rekonstrukce původní vodní linky čistírny, ke které nyní PVS vybírá dodavatele. Válek uvedl, že smlouvu by firma mohla uzavřít do konce roku.

Následně bude nutné linku odstavit, což potrvá sedm až devět měsíců. Na to naváže samotná čtyři roky trvající rekonstrukce. Veškeré čištění odpadních vod v té době zajistí nová linka.

Kromě toho firma podle Válka připravuje také koncepci takzvaného kalového hospodářství, což je nakládání s kaly vzniklými procesem čištění. Jasno o dalším postupu by mohlo být začátkem příštího roku, poté firma začne s projektovou přípravou další fáze modernizace.

