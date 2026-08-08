Léto plní pražské hotely. Turisté si s rezervací dávají načas

Jan Bohata
  10:12aktualizováno  10:12
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Týdenní dovolená? Raději prodloužený víkend, ale pořádně prožitý. Klienti hotelů jsou výrazně pružnější a počet turistů dosáhne zřejmě vyšších hodnot než loni. I tak to podle aktuálních dat odborníků z turistické branže vypadá v létě v metropoli. Záplavu návštěvníků se daří nadále kultivovat a odklánět z nejexponovanějších lokalit ve středu metropole na méně okoukaná místa.

„Zákazníci jsou mnohem flexibilnější, vyčkávají na vývoj počasí i aktuální cenové nabídky. Přesto se obsazenost našich hotelů nejen v Praze vyvíjí velmi slibně a na srovnatelné, ne-li lepší úrovni než loni,“ uvedl Robert Sekera, majitel hotelové skupiny RS Group.

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Obsazenost v této společnosti se loni v létě podle něj pohybovala mezi 77 až 93 procenty. Hoteloví klienti mění podle podnikatelů návyky. V Praze převažují kratší víkendové pobyty, přesto se i zde meziročně průměrná délka pobytu zkrátila přibližně o jednu noc.

To však nemá citelný dopad na útraty. „Průměrná cena za pokoj nám meziročně sice roste, ale tento růst není tažen snahou kompenzovat vyšší náklady. Je to výsledek naší sofistikované práce s trhem,“ dodal Sekera.

Návštěvníci si dávají v probíhající sezoně nově s rezervací načas. „Rezervační okno se totiž výrazně zkracuje. Nejvýraznější část hostů dnes ubytování rezervuje pouhý jeden až sedm dní před plánovaným příjezdem,“ dodal Sekera.

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Že se návyky mění, potvrzují další odborníci z oboru. „Tím, že cílíme na českou klientelu, hosté se rozhodují na poslední chvíli, přijíždějí například na prodloužené víkendy. Ty obsazujeme takřka na 100 procent. Proto nás moc netrápí kalendářní data, s vysokou obsazeností počítáme celoročně a podle toho ladíme ceny,“ vysvětlila Markéta Hedejová, jež řídí největší hotely skupiny Czech Inn Hotels.

Zatímco v letech 2024 a 2025 představovala hlavní problém hoteliérů inflace a strmě rostoucí ceny energií či lidské práce, letošní léto přináší v této oblasti stabilitu. Náklady se podle expertů ustálily, což hoteliérům uvolňuje ruce.

Utrácet za lepší

Pražská hotelová sezona

  • Rezervační okno je kratší – nejvíce hostů dnes ubytování rezervuje pouhý jeden až sedm dní před plánovaným příjezdem.
  • 1,7 milionu turistů přijelo do Prahy v 1. čtvrtletí 2026. Meziročně to bylo o 74,4 tisíce více. 77 procent z nich pocházelo ze zahraničí. Podobné číslo bylo i ve 2. čtvrtletí.
  • Nárůst o 5,5 procenta – o tolik vzrostla průměrná cena ubytování v metropoli mezi lety 2024 a 2025. Bylo to o šest eur na 120 eur za noc. Praha však zůstává stále jedním z nejlevnějších měst. V Římě turista zaplatí v průměru 237 eur. Naopak ve Varšavě 102 eur.
  • Pryč z centra – top 3 cíle v historickém centru se loni podílely na návštěvnosti jen 20,8 procenta, roku 2022 to bylo 44,6 procenta.

Zdroj: PCT, ČSÚ, RS Group

Příjezdová turistika podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) za letošní první kvartál láme rekordy. Za první čtvrtletí do Prahy dorazilo 1,7 milionu turistů, 77 procent zahraničních.

„V porovnání prvních čtvrtletí od roku 2012 do současnosti bylo v roce 2026 dosaženo nejvyšších hodnot počtu hostů i počtu přenocování v patnáctileté časové řadě,“ uvedla Martina Kuřitková z Oddělení informačních služeb pražské Krajské správy ČSÚ.

Příjmy z turismu podle aktuálních dat vzrostly v uplynulém roce na téměř miliardu korun při návštěvě 8,2 milionu turistů.

Jde o peníze vybrané z pobytového poplatku. Ten od roku 2022 dosahuje 50 korun. V evropském porovnání je to však pořád nízká suma, například v Amsterdamu tento poplatek činí 20 eur (přibližně 485 korun, pozn. red.).

„Představa by byla taková, dejme strop pro celou ČR třeba 200 korun a Praha si vybere částku, kterou bude chtít,“ uvedl Tomáš Slabihoudek, radní pro kulturu a cestovní ruch. Kdyby poplatek činil alespoň 100 korun, příjem města by mohl dosahovat okolo dvou miliard korun.

Kultivovat a rozptylovat

Stát se prémiovou metropolí, na to Praha tlačí již pět let a rozjela řadu akcí. Movitější a kultivovanější klientela hledá kvalitnější zážitky, než nabízel model turistky v 90. letech.

Zdravější mix cestovatelů usnadňuje i život rezidentům. Letos na jaře vedení města a jeho společnost Prague City Tourism (PCT) pro tento typ návštěvníků například představily novou kampaň, jež Prahu prezentuje jako literární baštu střední Evropy.

Snaha je podle představitelů města úspěšná. Znát je to prý na tom, že roste poptávka po kvalitním a přiměřeně dražším ubytování v pětihvězdičkových hotelech. „Ubytovávají se v nich dvě třetiny návštěvníků,“ uvedla Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva PCT.

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Daří se i nadále například přesměrovávat návštěvníky z klasických přetížených turistických cílů v nejužším historickém jádru památkové rezervace na neméně zajímavá, ale méně „osahaná místa“.

Podíl návštěvnosti top 3 cílů, jako je třeba Staroměstské náměstí, klesl podle údajů PCT mezi lety 2019 a 2025 takřka o čtvrtinu.

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