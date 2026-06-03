Výsledek rekonstrukce, která trvala od poloviny února, představili zástupci divadla a stavební firmy.
Oprava podle Michala Roubíčka, který nad ní měl dozor, vyžadovala nahrazení asi 100 tun materiálu na asi 1 000 metrech čtverečních plochy. Řemeslníci museli odstranit všechny novodobé materiály na bázi cementu, které byly necitlivě použity během poslední rekonstrukce před 20 lety.
Poté se zvažovalo několik barevných variant včetně provedení v někdejším šedozeleném odstínu.
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Miliardový dům U Hybernů: „nepotřebný“ klášter i hrob vrahů Albrechta z Valdštejna
„Výsledek se blíží barevnosti z barokního období,“ řekla Daniela Hejretová za zhotovitelské firmy. V baroku podle ní měl někdejší kostel navržený Carlem Luragem jemnější růžovobéžový nádech.
Po opravě se v tympanonu na vrcholu fasády vyjímá neobvyklá plastika ve zlatém provedení. Jde o státní znak rakouského císařství, tedy o dvouhlavou orlici s císařskou korunou. Na něm je připevněn dvouocasý český lev. Rakouský znak podle Hejretové pochází z empírového období, stejně jako nápis v latině o císařském úřadu pro daně a provozování obchodu s letopočtem 1811.
Památkáři průčelí domu, který stojí naproti Obecnímu domu, řadí k nejvýznamnějším projevům pražského empíru. Původní barokní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie sloužil sousedícímu klášteru irských františkánů. Po zrušení kláštera Josefem II. v roce 1774 byl kostel přestavěn na rakouskou celnici, získal empírovou podobu. Od poloviny 20. století se stal výstavní síní.
Přestavba na muzikálové divadlo začala podle Památkového katalogu v 90. letech ubouráním zadní části bývalého kostela. Přestavba pro potřeby divadla skončila v roce 2006, nyní se připravují úpravy hlediště a vzduchotechniky.
Od loňska dům U Hybernů patří společnosti Eco-Investment slovenského miliardáře Milana Fiľa, která ho od státu získala v dražbě za 447 milionů korun. Firma je podle obchodního rejstříku rovněž jediným akcionářem společnosti Hybernia Palace, která vlastní bývalý klášter. Získala ho od státu v roce 2015 v dražbě za 790 milionů korun.
V někdejším klášteře na náměstí Republiky by se mělo v roce 2028 otevřít obchodní centrum, ve třech podzemních podlažích budou technické a obchodní pasáže. „Teď skončil archeologický průzkum,“ dodal Roubíček.