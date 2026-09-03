Nezmáčkl tlačítko, autobus nezastavil. Muže to rozčílilo, nadával a rozbil přední sklo

Autor: dvou
  9:42aktualizováno  9:42
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Řidička autobusu nezastavila, muž ji proto rozbil přední sklo. Neznámý cestující v Uhříněvsi nezmáčkl signál zastavení, šoférka proto pokračovala v jízdě. Agresor jí začal slovně napadat, na konečné stanici vystoupil, popadl kámen a rozbil jím přední sklo autobusu. Neznámý muž způsobil škodu za 55 tisíc korun, policie po něm pátrá.

Muž cestoval autobusem linky 126 v pátek 31. července. Sklo rozbil krátce po čtvrté hodině odpolední na konečné zastávce Nádraží Uhříněves.

Nedal přednost a ještě nadával. Rozčílený cyklista vlepil řidiči facku a rozbil mu přední sklo

Výtržníka mělo rozlítit to, že autobusem cestoval déle, než předpokládal. Řidička autobusu totiž na předchozí zastávce nezastavila, muž znamení nezmáčkl a na nástupním místě nikdo nestál.

Nadávky šoférce agresor zakončil rozbitím předního skla autobusu.

Vandal po výstupu z autobusu vyzýval řidiče na souboj a poškodil čelní sklo

Z místa odkráčel rozhodným krokem za provolání „jo, to víš, že jo!“

Policie po muži pátrá.

„Česky mluvícího muže nyní hledáme, protože je podezřelý ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Dopravnímu podniku způsobil škodu ve výši 55 tisíc korun,“ uvedl mluvčí policie Jan Daněk.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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