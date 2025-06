„Posun v přípravě Pražského okruhu je teď opravdu viditelný. Nedávné rozhodnutí soudu znamená, že stanovisko EIA je natolik platné, že s ním můžeme v plném rozsahu pracovat,“ řekl ve středu ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na jednání Prahy 6 s městskými částmi a středočeskými obcemi na severozápadě metropole.

„V území dokončujeme geotechnický průzkum, který už má za sebou terénní práce a už se jen zpracovávají data. Navíc máme na stole základní koncepci pro dokumentaci pro povolení záměru,“ dodal.

Už v říjnu by měly začít výkupy pozemků, k tomu může díky novelizaci zákona stát přikročit i jen s kladnou EIA, ne až s povolením. Podle Kupky by se ve více než 80 procentech případů měl výkup obejít bez problémů.

U řady pozemků ale třeba ani není jasné, komu přesně patří. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zatím ještě neví, jakého množství se to týká. „Při stavbě úseku 511 bylo potřeba uzavřít přibližně 400 smluv, v tomto případě to očekáváme podobně,“ informoval ředitel závodu Praha ŘSD Tomáš Gross.

16. prosince 2024

Zahloubit, nebo budovat tunel

Pokračují také další přípravy. Do měsíce chce ministerstvo dopravy představit výsledky architektonické soutěže na přemostění Vltavy v Suchdole. Ve stejné době spustí architektonickou soutěž na most přes Drahaňské údolí. V létě by také měla vláda rozhodnout o tom, zda severní část Pražského okruhu dobuduje sám stát, nebo umožní zapojení soukromých investorů jako v případě dálnice D4.

V podobné fázi jako úseky 518 a 519 je i 520 z Březiněvsi do Satalic. Kladnou EIA dostala stavba až na přelomu letošního a loňského roku, takže je celý proces zhruba o čtvrt roku pozadu za zbylými dvěma úseky. Výkupy pozemků mají v tomto případě začít až někdy koncem letošního roku.

Stále ale není rozhodnuto, jakou variantu vláda pro stavbu zvolí, jestli tunelovou, nebo zahloubenou. „Po opakovaném jednání s městskými částmi i středočeskými obcemi vnímám jako projednatelnou jedině tunelovou variantu,“ prohlásil Kupka.

Ministrem preferovaná varianta počítá s trojicí tunelů u Třeboradic, Veleně a Vinoře. Tento přístup přináší jak pozitiva, tak negativa. Ačkoli během výstavby více zatěžuje přírodu, zejména kvůli vlivu na podzemní i povrchovou vodu, po dokončení bude produkovat výrazně méně emisí a hluku.

Dlouhá cesta k povolení

Na druhou stranu je to varianta o desítky miliard dražší a rizikovější co do možnosti objevu nečekaných komplikací. Naposledy se v případě zahloubené varianty mluvilo o 17,4 miliardy korun, tunelová se odhaduje na 38,2 miliardy.

Dostavba celé severní části Pražského okruhu se tedy posouvá do té nejkritičtější fáze, kterou je snaha získat povolení. Právě na tomto bodě se na dlouhé roky zaseklo budování úseku 511, kdy například územní rozhodnutí kvůli námitce podjatosti řešil dokonce i Krajský úřad Jihočeského kraje.

„Se všemi městskými částmi se snažíme jednat tak, aby se pokud možno v dalších fázích nikdo neodvolal,“ popsal Kupka. Jako příklad uvedl Suchdol, kde se oproti původním plánům posunula mimoúrovňová křižovatka dále od zástavby.

Výstavba všech tří částí by měla podle Kupky začít v roce 2028. Rychlejšímu povolení teoreticky nahrává novela stavebního zákona, díky které je možné žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení naráz v rámci takzvaného povolení záměru.

I tak se ale dá očekávat, že se řada odpůrců objeví. Například Dolní Chabry už nyní usilovaly o zrušení stanoviska EIA pro úseky 518 a 519 a byly jedním ze stěžovatelů i v případě úseku 511, a to i přesto, že je stavba vzdušnou čarou třináct kilometrů od městské části.