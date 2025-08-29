„U Bubenského nábřeží byl nalezen muž bez známek života, momentálně jsme na místě,“ řekl pro iDNES.cz před 14. hodinou policejní mluvčí Jan Daněk.
Kriminalisté nyní zjišťují totožnost muže. „A také způsob, jakým se dostal do vody, respektive jak zemřel,“ doplnil Daněk.
K nálezu těla musely pražské záchranné složky vyjíždět také minulý týden. V Hostivařské přehradě byl totiž v pátek 22. srpna objeven mrtvý zhruba padesátiletý muž.
