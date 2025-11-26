Do pražských ulic vyjedou vánoční popelářská auta. Světýlka ozdobí i tramvaje

Dva svátečně ozdobené popelářské vozy se světýlky už tradičně vyrazí v předvánoční čas do pražských ulic. Pražské služby (PSAS) je vypraví v neděli, lidé je pak mohou potkat až do Nového roku. Denně budou vyjíždět od 19:00 v centru metropole, každý po jednom břehu Vltavy. K výzdobě se přidá i dopravní podnik (DPP), který do ulic vyšle vánoční tramvaje.
„Dosud budila naše speciálně osvětlená technika vždy pozornost. Lidé si ji fotili, natáčeli, sdíleli na sociálních sítích a měli z ní skutečně ohromnou radost. Na vánoční popelářská auta jsme pokaždé zaznamenali samé pozitivní ohlasy, proto jsme se rozhodli znovu vypravit dvě,“ uvedl ředitel firmy Patrik Roman.

První vůz podle mluvčího PSAS Alexandra Komarnického pojede po levém břehu Vltavy v oblastech kolem Pražského hradu, Hradčan, Starého Města nebo Malé Strany.

Druhý pak po pravém břehu, tedy na Starém Městě, okolo Betlémského náměstí, Uhelného či Ovocného trhu nebo kolem Mariánského náměstí. Vzhledem k tomu, že obsah popelnic na směsný odpad končí v malešické spalovně, budou při cestách tam oba vozy občas k vidění i mimo centrum.

Vánoční strom na Staromáku rozzáří hudba Ewy Farné, trhy navštíví statisíce lidí

Nazdobené vozy firma o adventu vypravuje od roku 2021. Letos jim je pomohla ozdobit další městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP). „Dekorace na obou popelářských autech tvoří přes 200 metrů kabelů s celkem 4 400 úspornými LED diodami,“ uvedl její šéf Tomáš Jílek.

Vánoční výzdobu plánuje i DPP, který tramvaje podle svého webu poprvé pošle do ulic v sobotu v 16:30 v průvodu, který pojede od Muzea MHD ve Střešovicích přes Hradčanskou, Letnou, Nábřeží Kapitána Jaroše k Právnické fakultě. Nasvícené tramvaje budou jezdit do Tří králů. Vánočně vyzdobená bude také stanice metra Křižíkova a Muzeum MHD.

3. prosince 2024

