V tlačenici na školní veletrh kolabovaly děti. Ochranka zabavila nože i petardy

Autor: fohl, iDNES.cz
  10:42aktualizováno  11:17
Velké problémy v pátek provázejí organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. Při příchodů účastníků se na místě vytvořila tlačenice, ve které omdlelo několik dětí. Na místě zasahovala záchranná služba, která se postarala o čtyři mladistvé. Podle pořadatelů se davy vytvořily i kvůli novému opatření - bezpečnostním rámům. Prohlídky odhalily i nože či petardy.

„Dvě posádky RZP, IP, lékař a speciál Fenix zasahují před Kongresovým centrem, kde se nachází vzhledem k probíhající akci velké množství studentů. U 4 studentů došlo k nevolnosti, prekolapsu. Nikdo není v ohrožení života, všichni jsou při vědomí. Činnost na místě koordinujeme s IZS,“ informovali pražští záchranáři na síti X po 11. hodině.

Nakonec záchranáři pečovali o pět lidí. „Z místa byly odvezeny 4 osoby - 2 s úrazem hlavy a 2 se stresovou reakcí, všichni při vědomí, mimo ohrožení života. Jedna osoba ponechána na místě bez nutnosti transportu,“ dodali po 11:30.

„Úrazy hlavy vznikly, když omledávající upadli a bouchli se,“ upřesnila pro iDNES.cz mluvčí zdravotníků Jana Poštová.

Zásah zdravotnických záchranářů u Kongresového centra v Praze. Před vstupem na veletrh středních škol se tvořila tlačenice. (28. listopadu 2025)
Studenti se mačkají u vstupu na veletrh Schola Pragensis. (28. listopadu 2025)
Davy u vstupu na veletrh středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru v Praze (28. listopad 2025)
Zabavené předměty při prohlídce v Kongresovém centru na Vyšehradě v rámci veletrhu škol Schola Pragensis (28. listopadu 2025)
Zabavené předměty při prohlídce v Kongresovém centru na Vyšehradě v rámci veletrhu škol Schola Pragensis (28. listopadu 2025)
33 fotografií

„Je tam šílený nátlak, nedá se to vůbec, nedá se tam hnout. Děcka začínají omdlívat. Všichni se tam bojí a ječí,“ přiblížil situaci, která byla na místě ráno, účastník Daniel.

Přihlížející tvrdí, že už jsou na místě také hasiči a policisté. Podle mluvčího Richarda Hrdiny však policie po obhlídce situace odjela a nechala akci v kompetenci pořadatelů.

Redaktorovi iDNES.cz jeden z účastníků sdělil, že se hasiči okolo 10. hodiny snažili dav u vstupu rozptýlit, aby zájemci měli okolo sebe víc prostoru.

Podle mluvčí akce Terezy Dejmkové se dlouhé zástupy vytvořily kvůli kontrolám bezpečnostními rámy u vstupu, které jsou letošní novinkou pro zvýšení ochrany akce. Rámů je u vstupu deset a podle Dejmkové se ukázalo jejich zavedení jako opodstatněné. ,,Security u vchodu zabavila několika studentům nebezpečné předměty jako petardy, nože a zalamovací nože,“ vypočetla Dejmková.

„Čekali jsme téměř hodinu, a to jsme byli mezi prvními,“ komentovala situaci skupina studentů. Podobné pocity sdílejí i ze ZŠ Mariánka. Děti musely procházet pečlivou kontrolou.

„Ani po hodině a půl čekání, z toho hodinu přímo v hlavním vestibulu, jsme se nedostali dovnitř. Hic, kolapsy dívek okolo, zničené boty pošlapáním. Myslím, že se to ještě bude probírat, žáci i někteří učitelé si situaci natáčeli, co se tam teď dopoledne dělo!“ komentovala na facebookové stránce Scholy Pragensins uživatelka Pavla.

„Opět špatná organizace jako minulý rok,“ přidala svůj názor Karla.

