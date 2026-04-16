Práce na trati v Počernické ulici jsou spojeny s přeložkami a opravou vodovodů a začaly loni v srpnu. Nová trať napojí malešické sídliště s Vinohradskou a zajistí přímé spojení do centra.
Dělníci začnou v sobotu na křižovatce Počernické a Vinohradské s pracemi nutnými pro vybudování kolejového rozvětvení a napojení nové tratě do sítě.
Dotčené linky MHD pojedou do ukončení prací po změněných trasách. „Po dobu výluky DPP zavede v denním provozu náhradní autobusovou dopravu X16, v nočním X91 a tramvajovou linku 37 Nové Strašnice - Nádraží Hostivař,“ dodal Šabík.
Provoz tramvají bude obnoven 8. července, práce v oblasti nicméně budou pokračovat až do konce srpna.
Koleje na malešické sídliště budou dlouhé 2,3 kilometru a povedou středem Počernické ulice od trati ve Vinohradské ulici do nového obratiště u zastávky Sídliště Malešice.
Na trati DPP plánuje šest zastávek s pracovními názvy Hagibor, Na Palouku, Hostýnská, Plaňanská, Tuchorazská a Sídliště Malešice.
Výstavba má vyjít na 1,48 miliardy korun bez DPH a hotovo má být na konci příštího roku. Na 85 procent nákladů získal DPP evropskou dotaci.
