Stavba centra Hydropolis na Vinohradech pokračuje, dno vodojemu zpestří obří vana

„Stavba je velmi náročná. Musíme kombinovat ruční práce s používáním jen velmi malých strojů. Do celého prostoru byl navíc zpočátku jen miniaturní vstup, kterým jsme si museli za pomocí jeřábů stroje spustit. Navíc jsme museli vybourat i novou přístupovou cestu pro dělníky, protože se sem dalo dostat jen po žebříku,“ říká Jiří Sedláček, stavbyvedoucí ze společnosti Metrostav DIZ.
Obtížné podle něj také bylo prorazit v tlustých stěnách hned několik kruhových otvorů se zhruba třímetrovým průměrem, které budou sloužit pro průchod i průzor skrz vodojem. „Já i statik jsme museli všechno důkladně propočítat, abychom měli jistotu ze vzniklé pilíře mezi otvory nepopraskají,“ popisuje Sedláček. Stavaři už ale alespoň mají lepší přístupovou cestu.
Na dno vodojemu budou stavaři muset vybetonovat obrovskou vanu, ve které bude v budoucnu metr a půl vody. Návštěvníci budou prostory procházet po lávce nad hladinou.
Zdejší expozice zasvětí návštěvníky do tajů zpracování vody. V první části bude jezírko s různými vodními rostlinami, které bude symbolizovat zdroj vody. Další část bude zasvěcena úpravě vody a v poslední si budou lidé moct hravým způsobem vyzkoušet řízení distribuce vody po městě. „Podzemní vodojem by měl představovat tu wow část celého centra,“ komentuje ředitel Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) Pavel Válek.
Zbytek expozice bude v budově vodárny, především v sedmipatrové, památkově chráněné věži. „Ve věži to bude více edukativní. Návštěvníci se dozví, jak důležitou úlohu voda v životech lidí hraje, včetně historických odkazů třeba na průmyslovou revoluci, kdy se začala využívat pára a podobně. Věž bude koncipovaná, aby stoupala spolu s vodou. Od vody v půdě, přes krajinu až po oblaka,“ vysvětluje Válek.
Na stavbě už také úřadují památkáři, kteří řeší, jakým způsobem se obnoví omítka a také co se zničenými sochami na věži. „V pražském archivu se našly podoby originálů a restaurátoři tak budou moct vyrobit nové repliky místo těch rozpadajících se. Budově se tak podaří vdechnout podobu, jakou měla v roce 1882 při svém vzniku.
Celá přestavba se ještě stále nachází ve stádiu bourání a očišťování. Do fáze, kdy začneme instalovat expozice, se dostaneme tak za sedm měsíců,“ říká Válek. Hotovo by mělo být na přelomu let 2026 a 2027, kdy chce PVS spustit zkušební provoz. Ostrý je pak v plánu od března roku 2027.