Příměstské vlaky v okolí Prahy jezdí jen ty krátké. Dráhy vysvětlily, co se stalo

Autor: ČTK, iDNES.cz
  21:22
Sledovat Metro na Googlu
České dráhy instalují do vlaků CityElefant zabezpečovací systém ETCS. (16....

České dráhy instalují do vlaků CityElefant zabezpečovací systém ETCS. (16. července 2026) | foto: ČTK

Ilustrační snímek
Škoda Vagonka vyslala na koleje vlakové jednotky, které znají miliony Čechů,...
Slovenský City Elefant - jednotka 671
City Elefant - pantograf, který je lepší než Pendolino
7 fotografií
České dráhy se v úterý omluvily za to, že na příměstských linkách v okolí Prahy nyní jezdí kratší vlakové soupravy než obvykle. S omezením se cestující podle dopravce mohou setkat i v následujících dnech. Důvodem jsou podle firmy technické závady souprav nebo instalace zabezpečovacího systému ETCS do vlaků.

„Kvůli vysokému počtu odstavených jednotek CityElefant je část vlaků vedena v kratším řazení a omezení mohou přetrvávat i v dalších dnech. Příčinou nedostatku vozidel nejsou jen technické závady, ale také poškození při mimořádných událostech nebo probíhající instalace zabezpečovacího systému ETCS,“ uvedly České dráhy.

Správa železnic plánuje další elektrizaci tratí. ETCS zavede na hlavních koridorech

Zdůraznily, že pro co nejrychlejší návrat vozidel do provozu dělají maximum. „Děkujeme za pochopení a omlouváme se za snížený komfort cestování,“ dodal dopravce.

O tom, že vybaví své regionální vlaky CityElefant zabezpečovacím systémem ETCS, České dráhy informovaly před čtyřmi lety. Zakázku na vybavení 66 souprav za 1,5 miliardy korun získala dceřiná společnost drah ČD-Telematika s dalšími partnerskými firmami.

Systémem, který mimo jiné kontroluje dodržování maximální povolené rychlosti nebo zastaví vlak při případném nedovoleném přejetí návěstidla, vybavují dráhy CityElefanty postupně.

Minimální chybovost a jeden nesplněný slib. Dopravci hodnotí nový zabezpečovač

Příměstské vlaky v Praze a Středočeském kraji budou České dráhy provozovat i od roku 2030. Kontrakt na dalších 30 let v pondělí schválilo vedení Prahy a s uzavřením smlouvy souhlasilo také středočeské zastupitelstvo. Cena zakázky je 165,17 miliardy korun.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený

Podchod pod magistrálou doplňuje grafika studentů z Fakulty designu a umění...

Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne roku 2026 je tu nová cesta, která usnadní pěším průchod mezi oběma čtvrtěmi. Nejvíce ji ocení...

Sedmdesátiletý motorkář narazil v Plzni do svodidel. Zemřel na místě

ilustrační snímek

Smrtelná zranění utrpěl v úterý odpoledne v plzeňské části Černice sedmdesátiletý motorkář. V ulici U Seřadiště ve směru od Koterovské k černickému obchodnímu centru Olympia Plzeň narazil do...

8. září 2026  21:32,  aktualizováno  21:32

Příměstské vlaky v okolí Prahy jezdí jen ty krátké. Dráhy vysvětlily, co se stalo

České dráhy instalují do vlaků CityElefant zabezpečovací systém ETCS. (16....

České dráhy se v úterý omluvily za to, že na příměstských linkách v okolí Prahy nyní jezdí kratší vlakové soupravy než obvykle. S omezením se cestující podle dopravce mohou setkat i v následujících...

8. září 2026  21:22

Občané Plzeňského kraje vytřídili 38.800 t využitelných odpadů, meziročně stejně

ilustrační snímek

Obyvatelé Plzeňského kraje loni vytřídili 38.800 tun využitelných odpadů, meziročně téměř stejně. Na každého občana regionu připadá 20,9 kilogramu papíru, 18...

8. září 2026  19:37,  aktualizováno  19:37

Festival Meeting Brno získal v Mnichově Bavorskou evropskou medaili

ilustrační snímek

Festival Meeting Brno získal v Mnichově Bavorskou evropskou medaili za dlouhodobé úsilí o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a posilování...

8. září 2026  19:24,  aktualizováno  19:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Svátek 28. září přinese prodloužený víkend. Kde bude zavřeno a kde nakoupíte?

Jak nakoupíte o svátcích?

Státní svátek, který připadá na 28. září, vás možná na jednu stranu potěší, na druhou stranu ne. Tento den si připomínáme dědictví knížete a mučedníka svatého Václava, patrona českých zemí a symbol...

8. září 2026  20:30

Hra Horáckého divadla v Jihlavě je inspirovaná myslitelkou Pammerovou

ilustrační snímek

Horácké divadlo v Jihlavě připravuje hru o spisovatelce a myslitelce Anně Pammerové. Hudební inscenaci představí 12. září jako první premiéru v nové sezoně....

8. září 2026  18:27,  aktualizováno  18:27

V Plzeňském kraji porostou v příštích letech počty seniorů, dětí do 14 let ubyde

ilustrační snímek

Počet obyvatel Plzeňského kraje stoupl za posledních 20 let o 12 procent, tedy asi o 61.000 lidí. V regionu nyní žije téměř 613.000 obyvatel, kteří se...

8. září 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

Prezident Pavel zamíří v půlce září do Ústeckého a Karlovarského kraje

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví 16. a 17. září severozápad Čech. První den zahájí návštěvu v Ústeckém kraji, druhý den se přesune do...

8. září 2026  17:51,  aktualizováno  17:51

Kolik máte aury? Nový internetový trend dostal mladé z TikToku do ulic

Momenty z různých aura battles napříč světem.

Z TikToku rovnou do ulic. Mladí lidé se scházejí na náměstích a plážích, kde pomocí tanečků, póz, memů a pořádné dávky sebevědomí bojují o to, kdo má největší „auru“. Nový fenomén aura battles během...

8. září 2026  19:30

Z 27 třebíčských městských zastupitelů jich v podzimních volbách kandiduje 25

ilustrační snímek

Z 27 současných městských zastupitelů Třebíče jich v říjnových komunálních volbách bude znovu kandidovat 25. Někteří se o hlasy voličů budou ucházet na jiných...

8. září 2026  17:45,  aktualizováno  17:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Do participativního rozpočtu se v Brně letos zapojí i děti ze školek

ilustrační snímek

Děti v pěti brněnských mateřských školách si letos vyzkoušejí, jak funguje participativní rozpočet. Rozhodovat by měly, co v mateřské škole opravit a co do ní...

8. září 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Do participativního rozpočtu se v Brně letos zapojí i děti ze školek

ilustrační snímek

Děti v pěti brněnských mateřských školách si letos vyzkoušejí, jak funguje participativní rozpočet. Rozhodovat by měly, co v mateřské škole opravit a co do ní...

8. září 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×