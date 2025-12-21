Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v Praze, spoje nabírají velká zpoždění

Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Omezení provozu kvůli krádeži začalo podle drah v 05:20 a dotklo se podle webu dopravce České dráhy desítek vlaků, lokálních spojů i rychlíků. Některé regionální spoje musely dráhy odřeknout.
Zloděj podle mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky ukradl asi 70 metrů kabelů zabezpečovacího zařízení u hlavního nádraží. „Pachatele zadrželi zaměstnanci Správy železnic a předali ho Policii ČR,“ sdělil. Policisté na síti X uvedli, že podle způsobené škody může pachatel skončit ve vězení až na osm let.
Dálkové spoje mohou mít podle mluvčího Správy železnic zpoždění 60 až 90 minut. Místo zpožděných či odřeknutých lokálních spojů mohou lidé v Praze případně využít v některých úsecích metro a tramvaje, kde jim budou uznávány jízdenky na vlak.
Jde o metro B v úseku Florenc – Smíchovské nádraží, metro C v úseku Florenc – Kačerov, tramvaj číslo 5 na trase Hlavní nádraží – Smíchovské nádraží, tramvaj 6 v úseku Nádraží Vršovice – I. P. Pavlova a tramvaje 7 a 11 v úseku Nádraží Vršovice – I. P. Pavlova.