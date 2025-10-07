Zloděj vlezl do domu střechou, usvědčila ho bota. Ukradené hodinky chtěl roztavit

Do domu v Praze 8 se pachatel dostal přes střechu budovy, kde rozbil prosklený arkýř.
„Kancelář pak vykradl a odnesl si mimo jiné různé šperky v celkové hodnotě přes 100 tisíc korun, několik náramkových hodinek, mezi kterými byly i jedny v hodnotě 22 tisíc korun, a koženou tašku, v níž byla hotovost ve výši 680 tisíc korun,“ uvedl mluvčí. Pachatel tak způsobil škodu téměř 1,2 milionu korun.
Detektivy na stopu přivedl otisk boty, který pachatel na místě činu zanechal. V nedaleké popelnici navíc našli oblečení a botu odpovídající otisku. S identifikací pomohl podle Daňka také kamerový záznam.
Po zadržení se muž ke krádeži přiznal, spolupracoval a policii ukázal, kde ukradené věci schoval.
„Kriminalisté našli i zmiňované drahé hodinky, které byly bohužel rozebrané a zničené, protože podezřelý chtěl jejich zlatou část roztavit,“ doplnil mluvčí. I tak se podařilo poškozeným vrátit věci a hotovost za více než 800 tisíc korun.