Jako první na případ i se sdílením svědeckého videa ve středu upozornil spolek Běhejme a pomáhejme útulkům. Ve čtvrtek pak přidal podrobnější informace, podle nichž 21. ledna muž na břehu Vltavy vzal dokonce dvě labutě a naložil je do auta. Svědek činu jej přitom od tohoto konání slovně zrazoval a upozorňoval, že zavolá policii.
Pražští policisté se nyní událostí opravdu zabývají. „Případ prověřují policisté z místního oddělení Smíchov a pátrají po tom neznámém muži. Zároveň bude stanovena i právní kvalifikace, zdali se jedná o trestný čin, nebo o přestupek,“ řekl pro iDNES.cz jejich mluvčí Richard Hrdina.
Podle spolku předal autor videa policii záběry i fotografické snímky, na nichž lze přečíst registrační značku vozidla, do něhož muž labuť naložil. Údajně se nejednalo o první případ, kdy byl únosce v akci spatřen.
Podezření, že muž unesl labutě už dříve, přiživuje také náměstek primátora Jiří Pospíšil, který video na sociální síti rovněž sdílel. „Dostávají se ke mně informace, že osoba podobného vzezření byla na náplavkách vídána jak v minulosti, tak údajně znovu po natočení tohoto videa. Lze se proto domnívat, že se muž tohoto jednání zřejmě dopouští opakovaně a delší dobu,“ uvedl ve svém příspěvku a vyzval k pomoci při pátrání i intervenci v podobném případě.
„Pokud byste někde zahlédli tohoto muže nebo jakoukoliv jinou osobu, která se snaží lapit labutě a odváží je pryč od řeky, prosím, okamžitě to nahlašte Městské policii hl. m. Prahy na tel. 156 nebo volejte policii na tel. 158! Stejně tak bych chtěl poprosit, pokud by mezi vámi byl někdo, kdo jste jednání muže v minulosti viděli nebo dokonce zachytili, prosím, i vy se ozvěte policii! Vaše svědectví může poskytnout cenný střípek do mozaiky, která se nyní začíná skládat. S informacemi k tomuto případu se ale můžete ozvat i mně,“ dodal.
Podobný případ řešili pražští strážníci v prosinci 2021 na smíchovské straně Vltavy. Také tehdy čtyřiašedesátiletý muž odchytával labutě a nakládal je do auta. Své počínání vysvětloval tím, že mají v krku zapíchnuté rybářské háčky, kvůli kterým se jim špatně polyká. Proto chce zvířatům pomoci a je odvézt na ošetření. Odvolával se na své údajné veterinární vzdělání a praxi, což však nebyl schopen doložit.
Ohlašovatelka navíc celou událost popisovala úplně jinak. Podle ní muž vždy odchytil labuť, která mu byla nejblíž. „Během vytěžování informací od svědkyň muž vypustil dvě labutě na svobodu. Zbylé dvě si převzala záchranná stanice pro volně žijící zvířata, která zajistila rentgenové vyšetření zvířat. Podle veterinární zprávy neměla ani jedna z labutí v krku háček. Na místo přivolaná státní policie si případ převzala k dořešení,“ popsala mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.