Muže natočili, jak chytil u Vltavy labuť a odnesl ji do auta. Hledá ho policie

Autor: pari, linh
  12:32
Na sociálních sítích koluje video, v němž muž na smíchovské náplavce odchytí jednu z labutí u břehu, přitiskne si ji na břicho a odnáší do auta, kde ji vloží do boxu. Natočil ho při tom svědek. Odchyt prověřuje policie. Podobný případ se odehrál například v roce 2021, kdy pachatele dopadli strážníci přímo při činu.

Jako první na případ i se sdílením svědeckého videa ve středu upozornil spolek Běhejme a pomáhejme útulkům. Ve čtvrtek pak přidal podrobnější informace, podle nichž 21. ledna muž na břehu Vltavy vzal dokonce dvě labutě a naložil je do auta. Svědek činu jej přitom od tohoto konání slovně zrazoval a upozorňoval, že zavolá policii.

Pražští policisté se nyní událostí opravdu zabývají. „Případ prověřují policisté z místního oddělení Smíchov a pátrají po tom neznámém muži. Zároveň bude stanovena i právní kvalifikace, zdali se jedná o trestný čin, nebo o přestupek,“ řekl pro iDNES.cz jejich mluvčí Richard Hrdina.

Podle spolku předal autor videa policii záběry i fotografické snímky, na nichž lze přečíst registrační značku vozidla, do něhož muž labuť naložil. Údajně se nejednalo o první případ, kdy byl únosce v akci spatřen.

Skok do ledové vody, operace a naříkající samice. Nadšenec popsal záchranu labutě

Podezření, že muž unesl labutě už dříve, přiživuje také náměstek primátora Jiří Pospíšil, který video na sociální síti rovněž sdílel. „Dostávají se ke mně informace, že osoba podobného vzezření byla na náplavkách vídána jak v minulosti, tak údajně znovu po natočení tohoto videa. Lze se proto domnívat, že se muž tohoto jednání zřejmě dopouští opakovaně a delší dobu,“ uvedl ve svém příspěvku a vyzval k pomoci při pátrání i intervenci v podobném případě.

„Pokud byste někde zahlédli tohoto muže nebo jakoukoliv jinou osobu, která se snaží lapit labutě a odváží je pryč od řeky, prosím, okamžitě to nahlašte Městské policii hl. m. Prahy na tel. 156 nebo volejte policii na tel. 158! Stejně tak bych chtěl poprosit, pokud by mezi vámi byl někdo, kdo jste jednání muže v minulosti viděli nebo dokonce zachytili, prosím, i vy se ozvěte policii! Vaše svědectví může poskytnout cenný střípek do mozaiky, která se nyní začíná skládat. S informacemi k tomuto případu se ale můžete ozvat i mně,“ dodal.

Podobný případ řešili pražští strážníci v prosinci 2021 na smíchovské straně Vltavy. Také tehdy čtyřiašedesátiletý muž odchytával labutě a nakládal je do auta. Své počínání vysvětloval tím, že mají v krku zapíchnuté rybářské háčky, kvůli kterým se jim špatně polyká. Proto chce zvířatům pomoci a je odvézt na ošetření. Odvolával se na své údajné veterinární vzdělání a praxi, což však nebyl schopen doložit.

30. ledna 2026

Ohlašovatelka navíc celou událost popisovala úplně jinak. Podle ní muž vždy odchytil labuť, která mu byla nejblíž. „Během vytěžování informací od svědkyň muž vypustil dvě labutě na svobodu. Zbylé dvě si převzala záchranná stanice pro volně žijící zvířata, která zajistila rentgenové vyšetření zvířat. Podle veterinární zprávy neměla ani jedna z labutí v krku háček. Na místo přivolaná státní policie si případ převzala k dořešení,“ popsala mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Rekreační areál na Šumavě. Spolek chce mít větší váhu při rozhodnutí o povolení

České Žleby – předjaří na pastvinách pod zaniklou osadou Kamenná Hlava

Kolem plánovaného rekreačního areálu s 300 lůžky na místě kasáren pohraniční roty v Českých Žlebech na Prachaticku pokračuje řízení o vlivu na životní prostředí EIA. Soukromý investor se teď podle...

30. ledna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

V Plzeňském kraji loni kriminalita mírně stoupla, ubylo vražd

ilustrační snímek

Kriminalita v Plzeňském kraji loni mírně stoupla. Policie evidovala 9244 trestných činů, meziročně o 248 víc. Nárůst způsobily především podvody, stoupla i...

30. ledna 2026  11:55,  aktualizováno  11:55

Vychovatelky bily postižené děti. Chyboval ředitel i inspekce, míní ombudsman

ilustrační snímek

Ve družině nejmenované školy podle rodičů vychovatelky ponižovaly a bily děti s postižením. Podle veřejného ochránce práv ve věci následně pochybila jak pražská inspekce, která ve škole neprovedla...

30. ledna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

V centru Kroměříže přibyla místa pro parkování, pomohla plocha od sokolů

Velké náměstí v centru Kroměříže (březen 2023)

Více možností, jak zaparkovat ve středu města a jeho okolí, mají řidiči v Kroměříži. Radnice se totiž dohodla s TJ Sokol Kroměříž na pronájmu betonové plochy, hřiště v Nerudově ulici vedle...

30. ledna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pardubice letos otevřou Sluneční pláž s molem na břehu Labe

ilustrační snímek

Na břehu Labe u sídliště Polabiny v Pardubicích letos vznikne Sluneční pláž s molem, lehátky nebo ohništěm. Postaví ji městský obvod II, který vypsal výběrové...

30. ledna 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

U arény budou řádit drifteři

Podještědské DRIFTobraní 2024

Sezonu ve Sport Parku Liberec odstartují závody Dirty Drifting, které proběhnou v sobotu na centrálním parkovišti u Home Credit Areny.

30. ledna 2026

Klub českých turistů na Olympijském festivalu představí zimní turistiku i táboření

Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. se bruslilo už v listopadu.

Klub českých turistů se zapojí do Olympijského festivalu 2026, který se uskuteční od 6. do 22. února na Výstavišti v Českých Budějovicích v souběhu s letošními zimními olympijskými hrami v Miláně a...

30. ledna 2026  12:57

Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stojí

Kamion uvázl na železničním přejezdu. (30. ledna 2026)

Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním přejezdu. Svým počínáním zastavil vlaky, které místem nemohou projet.

30. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Psycholožka dělala posudky pro autoškoly, aniž by viděla klienty. Stíhá ji policie

Autoškola

Akreditované psychologické služby pro autoškoly v Karlových Varech a Plzni poskytovala velmi nezodpovědně šedesátiletá žena z Plzně. Práci, která spočívala ve vystavování psychologických posudků na...

30. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Ministři se dozví, co trápí bezpečnostní odbory

30. ledna 2026  12:46

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

V Karlovarském kraj při zbraňové amnestii už lidé odevzdali dvě desítky zbraní

ilustrační snímek

V Karlovarském kraji odevzdali lidé při letošní zbraňové amnestii už přes 20 zbraní. Jde většinou o pistole nebo lovecké zbraně. Policisté zatím mezi...

30. ledna 2026  11:03,  aktualizováno  11:03

Muže natočili, jak chytil u Vltavy labuť a odnesl ji do auta. Hledá ho policie

Muž si z pražské vltavské náplavky odnesl odchycenou labuť

Na sociálních sítích koluje video, v němž muž na smíchovské náplavce odchytí jednu z labutí u břehu, přitiskne si ji na břicho a odnáší do auta, kde ji vloží do boxu. Natočil ho při tom svědek....

30. ledna 2026  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.