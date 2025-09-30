Murínová v dnešní závěrečné řeči uvedla, že Svoboda projevil absolutní neúctu k lidskému životu a že jen mravenčí práce policistů mu zabránila v odstranění dalších lidí, kteří byli na seznamu jeho obětí.
Důkazy provedené v soudním procesu podle Murínové dokládají, že hlavním pachatelem obou činů byl právě Svoboda. „Financoval provedení skutků a sám měl s poškozenými prokazatelně spory, ač tvrdí, že tomu tak není. Měl motiv k tomu, aby poškození byli odstraněni. Nebyla zjištěna žádná jiná osoba, která by na smrti poškozených profitovala,“ konstatovala státní zástupkyně.
Tělo zavražděného Arména nalezla policie při pátrací akci v lesoparku Vidoule v pražských Jinonicích počátkem loňského ledna. Podle Murínové tam svázaného muže o osm měsíců dříve uložil do předem vykopaného hrobu Fedorov.
18. února 2025
Toho si údajně k provedení činu zjednal Svoboda za 250 000 korun. Obžaloba původně uváděla, že Fedorov oběť pohřbil zaživa. Z tohoto tvrzení ale musela v úterý ustoupit kvůli závěru soudního znalce, podle nějž je možné i to, že muž se udusil už předtím kvůli pásce nalepené přes nos i ústa.
Třetím obžalovaným je Jiří Seltenreich, který se přiznal k tomu, že při přepadení Arména pomáhal. Státní zástupkyně mu uvěřila, že šel loupit, nikoliv vraždit, a navrhla pro něj šestileté vězení a ústavní protidrogové léčení.
Obžalobě čelí ještě Ukrajinec Roman Osypčuk, který se podle Murínové později podílel na přípravě druhé, nedokonané vraždy dalšího muže. Pro něj státní zástupkyně požádala soud o patnáctiletý trest vězení a vyhoštění z Česka na neurčito.
Druhou oběť zachránil bratr
Podmínky pro spáchání druhé vraždy vytvářeli podle obžaloby Svoboda, Fedorov a Osypčuk v listopadu a prosinci 2023. Oběť údajně chtěli - stejně jako v prvním případě - opět vylákat na odlehlé místo za pomoci ženy, která v kauze vystupuje jako svědkyně.
S mužem si sice dala schůzku, ten ale přišel se svým bratrem, což mu podle státní zástupkyně zachránilo život. Osypčuk vinu rovněž popírá.
Murínová v úterý zdůraznila, že prokazování vraždy ve stadiu přípravy je velmi obtížné. „Jen díky precizní a mravenčí práci policie v dané věci byli nepochybně uchráněni další lidé,“ uvedla. Shromáždění důkazů označila za velký úspěch policistů, kteří Fedorova a Svobodu zadrželi tři týdny po zmíněné schůzce.
Obžalovaní podle ní v odposleších hovořili také o „odepsání té ženské“ či střílení na „dědka“. Dvouhodinovou závěrečnou řeč státní zástupkyně si do soudní síně, kterou střežilo pět těžkooděnců se samopaly, přišlo poslechnout několik členů pražského policejního oddělení vražd včetně jeho vedoucího.