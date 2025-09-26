Kameny se po bouřce z vyšehradské skály uvolnily 30. srpna, město poté nechalo masiv prověřit a následně najalo odbornou firmu na jeho zajištění.
Minulý víkend pracovníci firmy vyvrtali otvory nutné pro ruční osazení nové bezpečnostní sítě, které přijde na řadu tuto sobotu a neděli. „V případě nutnosti může dojít i ke krátkodobému přidržení dopravy pro zajištění maximální bezpečnosti,“ uvedl Hofman.
VIDEO: Horolezci v akci. Kvůli sanaci vyšehradské skály uzavřeli tunel pod ní
Vyšehradská skála se nachází v Praze 2 na pravém břehu Vltavy a stojí na ní hradiště a pevnost Vyšehrad.
Na vltavském nábřeží skálou od počátku 20. století prochází tunel pro auta, tramvaje, pěší a cyklisty, který propojuje Podskalí v Praze 2 s Podolím v Praze 4.
Silná bouřka uvolnila kameny vyšehradské skály, kontrolují ji specialisté
Skála je podle Hofmana tvořena vrstevnatou břidlicí, u které je eroze a občasné odpadávání menších bloků přirozeným jevem. Skála byla kotvena už ve 30. letech 20. století a pak znovu v letech 1991 až 1992, dodal mluvčí.
Horolezci pracovali na zajištění skály už o víkendu 20. a 21. září
20. září 2025