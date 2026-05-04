Do Prahy míří výstava o Harrym Potterovi. Ukáže Bradavice či mozkomory

Autor: pari
  15:32
Na pražské výstaviště v Letňanech míří putovní výstava Harry Potter: The Exhibition. Brány kouzelnického světa návštěvníkům otevře 6. srpna 2026. Vstupenky jsou v prodeji od pondělí. Expozice nabídne mozkomory, kentaury, Pobertův plánek či první vydání Kamene mudrců.

Daniel Radcliffe k filmu Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 | foto: Warner Bros / kinobank.org

Výstavu, která je označována za doposud nejrozsáhlejší putovní projekt věnovaný kouzelnickému světu Harryho Pottera, navštívily doposud více než 4 miliony fanoušků a fanynek po celém světě.

Expozice připomene postavy, prostředí i kouzelné bytosti nejen z filmů o Harrym Potterovi, ale také z filmů Fantastická zvířata a z broadwayské inscenace Harry Potter a Prokleté dítě.

Návštěvníci a návštěvnice si budou moci prohlédnout zblízka například filmové rekvizity nebo kostýmy.

„Tato výstava oslavuje jedinečný svět Harryho Pottera a filmů o něm způsobem, jaký žádná jiná putovní výstava dosud nenabídla,“ uvedl Tom Zaller, prezident a generální ředitel společnosti Imagine. „Díky vhodnému rodinnému prostředí a důrazu na vyprávění příběhů a dobrodružství je Praha ideálním místem, kde mohou fanoušci všech věkových kategorií i jejich rodiny zažít zákulisí kouzelnického světa. Už se nemůžeme dočkat, až jej letos v srpnu představíme návštěvníkům z blízka i z daleka,“ dodal.

Na začátku výstavy čeká na návštěvníky a návštěvnice první vydání knihy Harry Potter a Kámen mudrců, která je uložena v trezoru inspirovaném bankou Gringottových. V promítacím sále zhlédnou cestu „od první stránky knihy až k promítacímu plátnu“, doplněnou inspirativními videi a literárními citáty. V několika galeriích si budou moci prohlédnout hrad v Bradavicích, Velkou síň či bradavické koleje. Navíc je čeká Pobertův plánek, Vrba mlátička, mozkomorové nebo Moudrý klobouk.

Připraví lektvar a přesadí mandragoru

Zájemci se také budou moci zapojit do několika kouzelnických lekcí a her prostřednictvím digitálních dotykových obrazovek či si vyzkoušet přípravu lektvarů. Zjistí také, jak předpovídat budoucnost na hodině věštění, přesadí mandragoru ve skleníku plném bylinek a pomocí digitální hůlky porazí bubáka v hodině obrany proti černé magii.

Následně budou moci v Hagridově chýši a Zapovězeném lese po vzoru samotného Harryho Pottera za přítomnosti kentaurů či akromantul vyvolat Patrona.

Na místě bude k dostání také řada suvenýrů. Vstupenky jsou k dispozici od pondělí 4. května 2026 na internetových stránkách harrypotterexhibition.cz a goout.net.

Součástí Larischovy vily v Pardubicích je ode dneška pamětní schránka s mincemi a dokumenty.

