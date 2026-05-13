Městská část v tiskové zprávě uvedla, že podle dřívějšího dopravního průzkumu až dvě třetiny aut, která Petrskou čtvrtí projíždějí, mají cíl jinde a obytnou oblast využívají pouze jako zkratku.
Cílem omezení je zamezit vjezd právě těmto řidičům a zlepšit život obyvatelům čtvrti. „Značení by mělo být hotové do pátku, ale ode dneška už to platí,“ sdělil dnes Ryvola.
„Pro místní obyvatele se v každodenním životě nemá nic zkomplikovat. Kdo má v Petrské čtvrti skutečný důvod být, ten se tam dostane. Smyslem je omezit průjezdnou dopravu, ne život ve čtvrti,“ dodal radní.
Zákaz má podle radnice smysl i z důvodu dopadu na navigační aplikace, které by již neměly Petrskou čtvrť nabízet jako běžnou průjezdnou trasu. Městská část nyní bude fungování nového dopravního režimu sledovat a vyhodnocovat v praxi.
Podobné opatření zavedla Praha 1 v roce 2024 v oblasti mezi Dvořákovým nábřežím, Pařížskou ulicí, Staroměstským náměstím a Revoluční ulicí, kde platí jen mezi 22:00 a 06:00.
Cílem bylo omezit noční hluk z aut, který ruší místní obyvatele. Na ten si dlouhodobě stěžují zejména obyvatelé Dlouhé ulice, kde se nachází velké množství nočních podniků.
Opatření radnice zaváděla nadvakrát, na první pokus jej v roce 2023 po stížnostech primátora Bohuslava Svobody (ODS) zrušil magistrát s odůvodněním, že je s ním městská část dostatečně neprojednala.