Na Smíchově hořel luxusní rolls-royce. Kriminalisté vyšetřují úmysl

„Zatím nevíme, zda to bylo úmyslné,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.
Policie podle Hrdiny přijala oznámení ohledně požáru vozidla krátce po čtvrté hodině ranní.
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„Jelikož jsme prvotním ohledáním nemohli vyloučit úmysl, tak se případem začali zabývat kriminalisté,“ vysvětlil. Na místě momentálně policie spolupracuje s hasiči. „Společně zjišťují přesné příčiny tohoto požáru,“ sdělil mluvčí.
Žár spálil velké kusy plátů luxusního auta a zanechal ho ve výrazně poničeném stavu.
„Škoda se předčasně odhaduje na něco přes 5 milionů korun,“ dodal Hrdina s tím, že vyšetřování stále pokračuje.