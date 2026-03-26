Přípravy tramvajové trati z Prahy do Zdib pokračují, začne vykupování pozemků

Autor: bur
  14:02aktualizováno  14:02
Příprava nové tramvajové tratě, která spojí Prahu se Zdiby se posouvá do další fáze. Středočeští radní schválili financování pro výkup pozemků a pokračování projektu. Nová trať bude dlouhá pět kilometrů.
Vizualizace tramvajové trati Praha - Zdiby. | foto: Facebook: Středočeský kraj

Trať povede ze zastávky Vozovna Kobylisy až k obci Sedlec. (17. dubna 2025)
Nová tramvajové spojení má výrazně zlepšit dopravní obslužnost severní části Prahy a přilehlých středočeských obcí.

Trať povede ze zastávky Vozovna Kobylisy a pokračovat bude přes Zdiby až k obratišti v budoucím terminálu Sedlec. Součástí tohoto terminálu bude rovněž záchytné parkoviště P+R s kapacitou 834 míst.

„Díky nové trati se zvýší kapacita veřejné dopravy, zlepší se komfort cestování a obyvatelé regionu získají rychlejší spojení do hlavního města,“ řekl radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký (STAN).

Trať v délce 5,2 kilometru by měla být dokončena v letech 2029 až 2030. Přinese přímé spojení nejen k metru C ve stanici Kobylisy, ale rovněž do dalších částí Prahy – Holešovic, Libně, na Vinohrady či do centra.

Nebude to rychlejší, míní kritici

Ke stavbě nové trati se v minulosti mnozí vyjadřovali kriticky. Tvrdili například, že se časově nevyplatí cestujícím z obcí, které přijdou o přímé autobusové spoje do metropole, a lidé budou muset častěji přestupovat.

Takhle pojedete tramvají do Zdib. PID se pochlubil vizualizací chystané trati

„Obyvatelé Odoleny Vody, Úžic, Klíčan nebo Dřínova, kterým nyní slouží přímé autobusové spoje, budou muset nově absolvovat přestup v sedleckém terminálu. Ten jim zabere několik minut, a navíc většině z nich nezmizí přestup v Kobylisích na metro, protože mu jednoduše tramvaj při cestě do centra konkurovat nemůže,“ řekl před časem redakci iDNES.cz Vít Macháček, odborník na veřejnou dopravu z portálu Metrobus.

Dopravní inženýr Ondřej Kališ pak uvedl, že navržená trať v této podobě bude jen „pahýlem ukončeným v poli“ a neobslouží větší sídlo. Pro řadu cestujících to naopak bude znamenat prodloužení dojíždění.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Business Factory se stává marketingovým partnerem Trinity Bank

26. března 2026  14:07

Další krok na cestě k blahořečení. Vyzvedli urnu s ostatky popraveného kněze Drboly

Vyzvednutí a ohledání ostatků kněze Václava Drboly ve Starovičkách na...

Jedinečná událost, která se na území brněnské diecéze koná poprvé za dobu její existence, tedy od roku 1777. Tak biskupství popisuje čtvrteční vyzvednutí ostatků popraveného kněze Václava Drboly ze...

Opona v pražském divadle Komedie vzplála od reflektoru, evakuovali 465 lidí

V pražském divadle Komedie ve čtvrtek hořela opona. (26. března 2026)

V pražském divadle Komedie v Jungmannově ulici ve čtvrtek hořela opona. Evakuováno bylo celkem 465, prvotní zprávy hovořily o 200 lidech. Pět lidí prohlédli záchranáři. Na místě zasahovali hasiči ve...

26. března 2026  13:22,  aktualizováno  14:02

Srážka aut u Prahy, jedno skončilo na střeše. Oba řidiči mají těžká zranění

Vážná dopravní nehoda se stala dopoledne poblíž Radonic v okrese Praha-východ,...

Vážná dopravní nehoda se stala dopoledne poblíž Radonic v okrese Praha-východ, kde se střetla dvě osobní auta. Na místě zasahovali policisté, hasiči i záchranáři s vrtulníkem. Oba řidiči se zranili a...

26. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:57

Jste z Prahy a chcete si vydělat 75 tisíc? Organizátor dopravy hledá revizorské „pokutové eso“

Chcete si vydělat až 75 tisíc korun?

Dříve platilo, že se setkání s revizorem v příměstském autobusu rovná ekvivalentu zahlédnutí jednorožce. Prostě těžká vzácnost, která se stane zhruba tak jednou za život. V současnosti je to podobné....

26. března 2026  13:47

Nemocnice Pelhřimov bude po osmi letech pořizovat nový CT přístroj

ilustrační snímek

Nemocnice Pelhřimov připravuje v letošním roce modernizaci diagnostického zázemí. Hlavní bude výměna přístroje CT, tedy výpočetní tomografie. Cílem je zrychlit...

26. března 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

Sokoli znovu zahnízdili v Moravském krasu, uzavřená je turistická trasa

V Moravském krasu po roce opět zahnízdili sokoli stěhovaví. Pár, který dlouhodobě obývá lokalitu kolem Jáchymky a Býčí skály, si letos vybral hnízdiště na...

26. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Vesnické hospody padnout nenecháme. Jihočeští starostové usilují o jejich zachování

ilustrační snímek

Hospody dlouho neodmyslitelně patřily k životu na českém venkově, v posledních letech jich však postupně ubývá. Starostové na jihu Čech chtějí tuto tradici zachovat a provoz zařízení se snaží...

26. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Prostě nechtěl čekat na sanitku. Malý Tobík se narodil doma, pomáhal tatínek

Chlapeček zřejmě nechtěl přijít na svět v porodnici, dokonce ani za asistence...

Přestože je to z Dolního Vlkýše do Plzně jen deset minut autem, stejně tam budoucí rodiče malého Tobíka nestihli dojet. Chlapec se totiž rozhodl, že se narodí doma. Mamince tak při překotném porodu...

26. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Bohumín chystá strategický plán, do příprav se mohou zapojit i obyvatelé

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku chystá strategický plán rozvoje města do roku 2034. Do příprav se mohou zapojit i obyvatelé prostřednictvím průzkumu, který město...

26. března 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Samsung představuje Galaxy A57 a A37 5G: Profi funkce za dostupnou cenu

26. března 2026  13:30

