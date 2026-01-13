V okolí Prahy nejezdí řada spojů. Pokud můžete, zůstaňte doma, radí PID

Ledovka v úterý ráno ochromila městskou hromadnou dopravu zatím jen v okrajových částech Prahy. V ostatních částech metropole zatím nemají autobusy, trolejbusy ani tramvaje větší problémy. Nejezdí ovšem většina příměstských autobusů a vlaků spojující Prahu a středočeské obce. Namrzlé jsou také ulice a chodníky. Hrozí tak nebezpečí pádu chodců.

„V Praze je až na některé okrajové úseky provoz zatím bez větších problémů. Na železnici se vyhněte linkám S49 a S61, nejedou. Nejezdí také část vlaků i na páteřních linkách S kvůli namrzlým trolejím. Silně omezena je linka S1,“ uvádí PID na síti X. Problémy měly podle webu PID také autobusové linky 115, 153, 164, 212, 214, 226 nebo 227.

Kvůli ledovce nejezdí ve středních Čechách velká část příměstských a regionálních autobusových linek. (13. ledna 2026)
Česko pokryla silná ledovka. Situace z Prahy. (13. ledna 2026)
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se doprava. (13. ledna 2026)
Organizátor MHD v Praze a okolí upozornil na to, že kvůli ledovce nejezdí ve Středočeském kraji včetně okolí Prahy velká část příměstských a regionálních autobusových linek, problémy jsou i na železnici. „Pokud nikam nemusíte, zůstaňte doma,“ upozornila společnost.

Česko pokryla silná ledovka, komplikuje dopravu. Záchranka aktivovala traumaplán

Problémy jsou i ve středních Čechách

Ráno kvůli ledovce nejezdí velká část příměstských a regionálních autobusových linek, problémy jsou i na železnici.

Pády a úrazy

Pražská záchranná služba evidovala v úterý do 08:00 v souvislosti s ledovkou 76 úrazů. Nejčastěji to byly pády se zlomeninami a úrazy hlavy či zad. Zdravotníci z toho důvodu aktivovali neúrazový traumaplán.

Kvůli silně namrzlým trolejím nejezdí část vlaků na páteřních linkách. Zrušeny byly například ranní spoje z Prahy do Kolína, Benešova, Milovic a Kralup nad Vltavou.

„Problémy s ledovkou evidujeme od brzkých ranních hodin především na tratích v okolí Prahy. Námraza na trakčním vedení komplikuje také výjezd vlaků z odstavného nádraží Praha-Jih. Některé vlaky jsou zcela odřeknuty, jiné jedou pouze v části své trasy,“ uvedly na síti X České dráhy.

Policie zaznamenala větší množství nehod, obešly se však bez vážných následků. Na 29. kilometru dálnice D4 ve směru na Prahu narazilo kolem 6:00 auto do svodidel, dálnice tam byla dál průjezdná ze zvýšenou opatrností. Podobné nehody se staly i na dálnici D1 u Mirošovic nebo na D10 na Mladoboleslavsku. U Čtyřkol na Benešovsku skončilo auto v příkopu.

Uzavírka hřbitovů

Kvůli ledovce zůstanou v úterý uzavřeny všechny hřbitovy, které má ve správě městská organizace Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy. Výjimkou jsou Olšanské hřbitovy, kam personál umožní vstup účastníkům pietních obřadů. Opatření se týká celkem 34 hřbitovů včetně Slavína na Vyšehradě.

„Jsou to jen ťukance nebo uváznutí na zledovatělé silnici, žádnou vážnou nehodu nemáme hlášenou,“ řekl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Silnice v regionu jsou podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic sjízdné se zvýšenou opatrností. Pokrývají je zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, úseky s ujetou vrstvou sněhu jsou kryté posypem. Cestáři podle Holka silnice v noci opakovaně ošetřovali.

Na Benešovsku vyslali do terénu 35 sypačů, na Kladensku a Kutnohorsku shodně 43 a v oblasti Mnichovo Hradiště 25. Ředitelství silnic a dálnic na síti X uvedlo, že má ve středních Čechách od středy v terénu maximální nasazení techniky.

Podle předpovědi meteorologů bude v úterý ve Středočeském kraji zataženo až oblačno. Ráno lze čekat místy déšť, většinou mrznoucí. Během dopoledne od západu by měly srážky ustávat, odpoledne a večer bude místy mlha.

Teploty se budou pohybovat mezi nulou až třemi stupni Celsia, na západě a jihozápadě kraje až pěti stupni. Má foukat mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti dva až šest metrů za sekundu, který bude postupně slábnout.

Staroměstské náměstí v Praze

Staroměstské náměstí v Praze

Zatímco na na Dakaru závodníci bojují s dunami písečnými, v Praze vozy zdolávaly sněhové závěje přímo v centru města. Spanilá jízda party nadšenců na Staroměstském náměstí. 10. 1. 2026

vydáno 13. ledna 2026  9:24

Můstek

Můstek

Do stanice metra Můstek stále zatéká. Bez kbelíků se to neobejde od roku 1978,co tato stanice byly otevřena.

vydáno 13. ledna 2026  9:24

Fotografie vánočních stromků v ulicích. Fotka byla pořízena v ulici Střešovická, na Praze 6.

vydáno 13. ledna 2026  9:23

Mrštikova ulice

Mrštikova ulice

Vyhozené stromky v Mrštíkově ulici.

vydáno 13. ledna 2026  9:23

Reaguji na vaší výzvu, a zasílám dvě fotografie vánočních stromků v ulicích. Fotka byla pořízena v ulici Střešovická, na Praze 6.

vydáno 13. ledna 2026  9:23

Zastavený provoz na úseku Nádraží Holešovice - Výstaviště - Strossmayerovo náměstí. Odklonem jezdily linky 1, 6, 14, 17, 25. Překážku tvořil chybně zachycený osobní vůz v kolejišti.

vydáno 13. ledna 2026  9:22

13. ledna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Zastavený provoz v úseku Holešovice - Výstaviště - Strossmayerovo náměstí. Překážku tvořil chybně zachycený osobní vůz v kolejišti.

vydáno 13. ledna 2026  9:21

Zdravím vás v novém roce.

vydáno 13. ledna 2026  9:20

Centrum(Mustek)

Centrum(Mustek)

Chodníky v Praze

vydáno 13. ledna 2026  9:19

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Ledovka na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

vydáno 13. ledna 2026  9:18

Bečvářova ulice

Bečvářova ulice

Vyhozené vánoční stromky

vydáno 13. ledna 2026  9:18

