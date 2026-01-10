Životní úroveň Pražanů poroste. Podniky rozdávají benefity a budou zvyšovat mzdy

Jana Sobíšková
  14:02aktualizováno  14:02
Životní úroveň, stejně jako kupní síla Pražanů, letos poroste. Aspoň to odhaduje ekonom z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické Martin Janíčko, podle kterého pražští zaměstnavatelé nemají v otázce navyšování mezd na výběr a jejich růst je jistý.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle redakcí oslovených firem, které v metropoli působí, se ekonom nemýlí, ač někde zatím nemají platovou politiku pro rok 2026 dořešenou. To se týká například skupiny ČEZ anebo Kauflandu.

V Praze už se nežije blaze. Drahé bydlení sráží životní úroveň, mladí se stěhují pryč

Dopravní podnik hl. m. Prahy pro letošek navýšil mzdy o sedm procent, s čímž se spokojily také zaměstnanecké odbory.

„Podepsaný dodatek kolektivní smlouvy navyšuje mzdové tarify řidičů, strojvedoucích a zaměstnanců v dalších dělnických profesích a středy mzdových tarifů ostatních zaměstnanců DPP,“ potvrdil vedoucí odboru Komunikace Daniel Šabík. Dodal, že mzdy v podniku dlouhodobě rostou stabilním tempem.

Zaměstnanci tady také požívají nejbohatší škálu benefitů, jako například výrazně zlevněné zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky, tři dny zdravotního volna s náhradou mzdy, příspěvek na dětskou rekreaci až do výše osmi tisíc korun ročně, ale také program slev, vstupenek či každoroční vánoční hudební dárek – v prosinci pro zaměstnance DPP odehrála koncert skupina Lucie.

Jak Praha slavila příchod nového roku? Na zákaz pyrotechniky se příliš nedbalo

Letiště Václava Havla navyšuje základní mzdy tarifních zaměstnanců a specialistů o dvě procenta, poté, kdy zaměstnance již tradičně potěšilo 13. mzdou v závěru roku 2025, která dosahovala výše 90 procent jejich základního platu.

„Zároveň od Nového roku navyšujeme o jedno procento příplatky za práci o víkendu, dále se navýšila variabilní složka mzdy, jejíž výše se odvíjí od posouzení pracovních výkonů ze strany nadřízeného,“ konstatoval Jiří Hanich, mluvčí ruzyňského letiště. Letiště Praha těmito kroky podle něj potvrzuje svoji pozici férového zaměstnavatele, který má jako jednu z vrcholových priorit i spokojenost svých zaměstnanců.

„Vývoj jejich mezd a odměňování se odvíjí od dlouhodobě odpovědného hospodaření společnosti a konkrétních provozně-obchodních výsledků za uplynulé období. V období zisku průměrná hrubá mzda v naší společnosti zpravidla převyšuje mzdový průměr v Praze,“ podotkl Hanich.

Podle Marka Sedláka, místopředsedy Odborového svazu pozemní a letecké dopravy, došlo v jednání s letištěm k udržitelnému kompromisu.

Řemeslníci či opraváři patří v Praze mezi nejlépe placené profese, ukazuje analýza

Společnost Tesco navyšuje mzdy v letních měsících, nejinak tomu bylo v uplynulém roce, kdy 1. července navýšilo základní mzdy zaměstnancům na provozních pozicích s tarifní mzdou v průměru o 4,5 procenta, v distribučním centru v průměru o 3,5 procenta.

„Zvýšení se týká i zaměstnanců se smluvní mzdou včetně kolegů na centrále, kdy je při navýšení zohledněn individuální přínos a výkonnost,“ uvedla Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco ČR. Za dobrý výsledek považuje dohodu Milan Matušík z vyjednávacího týmu pověřených zástupců odborových organizací při Tesco.

Tlak na mzdy

Nutné navyšování mezd souvisí podle ekonoma s poptávkou po pracovní síle, která je v různých oborech stále značná. „To je vidět i na počtu do Prahy dojíždějících pracovníků. Firmy v Praze by měly nejlépe navyšovat mzdy tam, kde se potýkají s větší fluktuací zaměstnanců, a tam, kde jsou výrazněji pod trhem. V opačném případě se jejich ‚šetření‘ propíše do nákladů spojených s náborem a nekončícím zaučováním,“ míní Janíčko. Podotkl, že navyšování by mělo přirozeně zohledňovat firemní produktivitu, ziskovost nebo tržní expanzi.

Řemesla dál strádají. Mzdy v Praze nejvíc stoupají ředitelům a specialistům

Tlaky na mzdy směrem nahoru lze podle ekonoma očekávat v IT, datařině, síťařině, kyberbezpečnosti a některých technických profesích. „Tlaky bych očekával i ve zdravotnických a sociálních službách, kde je dlouhodobě nedostatek zaměstnanců. Podobně u řemesel a služeb pro domácnost, kde je také jasný nedostatek a lidé si dělají nebo jsou nuceni dělat řadu věcí svépomocí,“ dodal.

Růst mezd tuší také v gastronomii, která je dle jeho soudu na vzestupu a která se také dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu.

Oborů, kde bude tlak na zvyšování mezd menší, předpokládá méně. Mohlo by jít o administrativu a některé konzultantské profese, případně obory ve zpracovatelském průmyslu s nižší přidanou hodnotou, jelikož mohou čelit mírně nižší poptávce než v minulosti.

Jak se budou mít Pražané pohledem ekonoma

  • Odměňování zaměstnanců jedné firmy, která působí ve více krajích Česka, má být podle ekonoma z VŠE Martina Janíčka neodmyslitelně spojeno s pracovním místem, výkonností či odpovědností. „Jinými slovy spravedlivé odměňování za srovnatelnou práci.“
  • Jakkoli jsou podle něj pracovní místa ve stejném oboru, nemusí zdaleka mít stejnou úroveň nebo se mohou lišit požadavky na senioritu, flexibilitu, odpovědnost, vystupování a podobnými vlastnostmi.
  • „Odměňování ale podle nových pravidel bude muset být velmi transparentní a zaměstnavatel bude mít již brzy povinnost vysvětlit případné rozdíly v celkové kompenzaci mezi jednotlivými pracovníky, což bude vytvářet tlak na dobře vydefinované pracovní role většiny zaměstnanců ve firmě.“
  • Tlaky na mzdy směrem nahoru budou pravděpodobně menší než dřív vlivem automatizace vysloveně juniorních úkolů pomocí AI.
  • Míra nezaměstnanosti v Praze zůstane nízko. „Na druhou stranu na zapsání do deníčku lásky to není, jelikož Praha má řadu neduhů, které v roce 2026 nezmizí,“ říká Janíčko.
  • Jedná se například o vysoké ceny nemovitostí a nájmů, stále docela rychle rostoucí ceny služeb (přičemž průměrný Pražan jich spotřebovává víc než průměrný Čech), všudypřítomný turismus a také pokračující, často docela intenzivní, dopravní omezení různého druhu. „Tyto všechny atributy z pražského blahobytu ukrajují, aneb v Praze je blaze, ale i draze.“
  • „Pro životní úroveň v Praze jsem ale mírným optimistou.“ Růst mezd očekávám v gastronomii, která je dlouhodobě na vzestupu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

V nepřístupné jeskyni v Moravském krasu zraněn muž, hasiči ho budou dostávat ven

V nepĹ™Ă­stupnĂ© jeskyni v MoravskĂ©m krasu zranÄ›n muĹľ, hasiÄŤi ho budou dostĂˇvat ven

V běžně nepřístupném jeskynním systému u Rudice na Blanensku v Moravském krasu zůstal zraněný muž, hasiči jej budou dostávat ven. Odhadem je v 50 až 70 metrové...

10. ledna 2026  14:59,  aktualizováno  14:59

V ulici Na Klaudiánce se s vánočními svátky stále neloučí, pro radost kolemjdoucích jsou stromky na chodníku stále ozdobeny a dokonce zde hrají koledy.

vydáno 10. ledna 2026  15:57

Michalská ulice

Michalská ulice

Sněhulák v Michalské ulici.

vydáno 10. ledna 2026  15:56

Michalská ulice

Michalská ulice

Zima v Michalské ulici.

vydáno 10. ledna 2026  15:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha, Karlův most, 9. 1. 2026

Praha, Karlův most, 9. 1. 2026

Karlův most pod sněhem

vydáno 10. ledna 2026  15:55

V ulici Na Topolce nebude mít motorkář radost, místní si udělali z jeho mašiny odkládárnu stromků...

vydáno 10. ledna 2026  15:54

Zasílám fotku Vánočního stromku. :)

vydáno 10. ledna 2026  15:53

I. P. Pavlova, Praha 2

I. P. Pavlova, Praha 2

Nanesený roztátý sníh z ulice. Vstup do metra I. P. Pavlova

vydáno 10. ledna 2026  15:52

Strašnice

Strašnice

Sníh napadl i v Praze 10-Strašnicích. Je to tady jako v pohádce.

vydáno 10. ledna 2026  15:52

Dnes napadl první sníh v novém roce i v Praze a tak děti toho využili i v parku Na Pláni v Praze 5 k sáňkování a bobování.

vydáno 10. ledna 2026  15:52

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Deštníkáři na Václavském náměstí.

vydáno 10. ledna 2026  15:51

Maltézské náměstí

Maltézské náměstí

Vyhozené vánoční stromy na Maltézském náměstí .

vydáno 10. ledna 2026  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.