Hasiči dostali hlášení o požáru přesně v 17 hodin.
„Došlo k jiskření motoru ve výtahové šachtě, což způsobilo zakouření výtahové šachty ve vyšších patrech,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Zakouření následně způsobilo i spuštění elektronické požární signalizace. „Před příjezdem jednotek proběhla evakuace,“ doplnil Řezáč. Ve výtahu se v době zajiskření nikdo nenacházel.
Oheň se podařilo uhasit vodou z místního zdroje. Událost se obešla bez zranění a hasičské jednotky se po šesté hodině vrátily zpět, doplnil mluvčí.