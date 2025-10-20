Radní zároveň rozhodli, že má náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) do konce listopadu radě předložit návrh na vyhlášení výběrového řízení na nového ředitele.
„Pověřili jsme řízením na dobu jednoho měsíce pana Kyjovského, který je ředitelem odboru ochrany prostředí. Je skvělou volbou, z pozice ředitele odboru zná zoo dobře. Naším cílem je stabilizovat prostředí, aby se zaměstnanci cítili dobře a mohli v práci pro zoo pokračovat,“ uvedla Komrsková.
Doplnila, že v listopadu bude vybrán jeden zaměstnanec zoo, který organizaci povede do nástupu nového ředitele. Kyjovský se od prosince vrátí k práci na odboru.
Výběr nového ředitele musí podle předsedy pražské buňky hnutí ANO Ondřeje Prokopa proběhnout rychle, profesionálně a transparentně. „Budeme požadovat našeho zástupce za opozici ve výběrové komisi, abychom měli jistotu, že Piráti nevyberou na poslední rok jejich vlády zase někoho zcela nekompetentního, kdo by naši úžasnou ZOO ohrozil,“ sdělil Prokop.
Pražskou zoo po rezignaci Bobka řídí náměstkyně, rýsuje se nový kandidát
Někteří zaměstnanci zoo obvinili Bobka, který v jejím čele stál od roku 2010, z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N.
Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas.
Následně vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu. Rezignaci ke konci října Bobek oznámil 30. září, v současné době čerpá dovolenou.
Šéf pražské zoo Bobek končí. Zaměstnanci ho kritizovali za nevhodné chování
Seznam Zprávy později informovaly také o rezignaci náměstkyně ekonomicko-provozního útvaru pražské zoo Šárky Novákové, která se podle svých podřízených dopouštěla šikany stejně jako Bobek.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí. Bobek stojí v čele zoo od začátku roku 2010, kdy nahradil Petra Fejka.