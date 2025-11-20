Praha zruší souhlas se stavbou bytového domu na Roztylech. Místní ho tam nechtějí

Městská část Praha 11 s projektem nesouhlasí a chce jednat s developerem, firmou Pásithea Property, o jeho změně. Rezidence má vzniknout na místě současného obchodního střediska Chrpa na Pošepného náměstí. S její podobou nesouhlasí lidé z okolí.
„Současný vlastník obchodního střediska Chrpa chce ten komplex přestavět tak, že ve spodní části, zhruba v 60 procentech objemu, zůstanou zachovány ty funkce, co tam jsou, ale nad tím chce postavit kolem devíti deseti pater bytů,“ uvedl starosta Prahy 11 a pražský zastupitel Martin Sedeke (ODS). Lidé mají podle něho obavy z nárůstu dopravy a přetížení škol.
„Mají tam být dva velké bytové domy s nulovou občanskou vybaveností. Byty je třeba stavět, ale ne za každou cenu. Nejbližší obchody jsou ve Westfield Chodov. V sídlišti žijí převážně občané v důchodovém věku a služby ve Westfieldu jsou výrazně dražší než v této lokalitě,“ pronesl zastupitel Prahy 11 i hlavního města Ondřej Prokop (ANO).
|
Do stavby stadionu na Chodově se zapojí Praha 11, bruslit se má do dvou let
Sedeke uvedl, že investor potřebuje k výstavbě využít jeden magistrátní pozemek. Odbor evidence majetku s využitím zmíněného pozemku souhlasil v lednu letošního roku. Zastupitelé dnes odhlasovali, že s tím nesouhlasí a požadují zrušení stanoviska.
„Slibujeme si od toho, že přesvědčíme investora, aby s námi jednal o podobě projektu,“ řekl Sedeke. Lidé podle něho chtějí zachovat stejný objem služeb, jaké centrum nabízí nyní, a snížit objem bytové funkce nové budovy. Žádají také změny v počtu parkovacích míst, aby lidé z rezidence neparkovali v ulicích.