Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí jsou bez tepla, havárie komplikuje i dopravu

Technici pracují na odstranění poruchy. Pražská teplárenská předpokládá obnovení dodávek ve středu večer. V Praze stejně jako v ostatních částech Česka je mrazivé počasí.
Poruchu technici zjistili na potrubí ve Vyžlovské ulici ve Strašnicích.
„Porucha dočasně ovlivňuje dodávky tepla a teplé vody v části Prahy 10, konkrétně v lokalitách Skalka, Na Padesátém, Rybníčky a v části Starých Strašnic. Dotčeno je přibližně 5500 domácností,“ uvedl Pavel Maďar z obchodního úseku Pražské teplárenské.
Bližší informace o rozsahu poruchy mohou zájemci zjistit na webu Pražské teplárenské.
|
Desetitisíce Pražanů mrzly až do rána. Odstranění výpadku trvalo déle, než se čekalo
Část Prahy byla od kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody také před dvěma týdny. Výpadek v úterý 6. ledna postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí. Týkal se až 11 tisíc domácností a některé školy zrušily výuku nebo její část. Dodávka tepla byla zcela obnovena až druhý den. Poruchu se podařilo odstranit ve středu před třetí hodinou ranní, ačkoliv původní odhady počítaly s obnovením tepla do úterní 23. hodiny.