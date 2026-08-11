Prasknutí potrubí ve Stodůlkách řeší policie jako usmrcení z nedbalosti

„Policisté v souvislosti s prasknutím vodovodního potrubí zahájili úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti, dále pro trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedla policie na síti X.
Dodala, že přesnou příčinu této tragické události dál zjišťuje.
Nehoda se stala v pondělí dopoledne poblíž Centrálního parku nedaleko metra Luka.
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Při tlakové zkoušce prasklo ve Stodůlkách potrubí. Jeden mrtvý, další jsou zranění
Podle policie prasklo vodovodní potrubí v podzemí ve chvíli, kdy zde pracovníci prováděli tlakovou zkoušku. V důsledku poškození došlo ke vzniku tlakové vlny, která následně způsobila mechanické poranění zasažených pracovníků.
„Jeden muž přes veškerou naši snahu bohužel zemřel. Další je ve vážném stavu s těžkými poraněními,“ informovala záchranka s tím, že zraněnému záchranáři zastavovali krvácení, podali léky a tekutiny.