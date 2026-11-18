Život Josefa Mašína, účastníka protikomunistického odboje, který zemřel 1. listopadu ve Spojených státech, připomene v neděli veřejné setkání v Památníku tří odbojů v Lošanech na Kolínsku. Účast přislíbil místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS). ČTK to sdělil historik Petr Blažek, místopředseda spolku Mašínův statek - památník tří odbojů.
Akce nazvaná Oslava života Josefa Mašína začne ve 14:00. "Vystoupí přátelé Josefa Mašína," uvedl Blažek. Podle něj mezi nimi budou například spisovatel Jan Novák či režisér Martin Vadas. Promluví také Blažek a evangelický farář Marek Zikmund. Akci společně pořádají spolek Mašínův statek - památník tří odbojů, Regionální muzeum v Kolíně, Muzeum paměti XX. století, Spolek pro zachování odkazu českého odboje a Nadační fond Milana Paumera.
Josefa Mašína stejně jako jeho otce, matku a bratra připomíná stálá expozice památníku v Lošanech. Některé předměty pro ni Mašín sám věnoval. "Jeho osobnost připomeneme v příštím roce přednáškami a dalšími akcemi," uvedl Blažek.
Památník tří odbojů otevřeli v Lošanech v srpnu 2022 na rodném statku protinacistického odbojáře Josefa Mašína, otce bratří Mašínových. Spolek ho vybudoval z výtěžku veřejné sbírky. Statek, který rodině v 50. letech minulého století zabavili komunisté, získali Zdena a Josef Mašínovi zpět v roce 2017. O vznik památníku se významně zasloužila Zdena Mašínová, které bratr v roce 2018 přenechal svůj podíl na statku. V roce 2022 statek převedla na spolek. Zemřela letos v červnu ve věku 92 let. Památník provozuje Regionální muzeum v Kolíně, které zřizuje Středočeský kraj.
Josef Mašín se narodil 8. března 1932 v Lošanech, zemřel ve věku 94 let v americké Santa Barbaře. Spolu se svým bratrem Ctiradem a Milanem Paumerem se v roce 1953 za dramatických okolností probil přes východní Německo do Západního Berlína. Ctirad Mašín zemřel v roce 2011 v americkém Clevelandu a Paumer v roce 2010 v Praze.
Skupina kolem bratří Mašínových se počátkem 50. let postavila československému komunistickému režimu se zbraní v ruce. Při jejích akcích zemřelo šest lidí. Případ dodnes rozděluje českou společnost, zejména v souvislosti s návrhy na udělení vysokých státních vyznamenání členům skupiny.
Josefa Mašína a jeho bratra Ctirada v roce 1946, ještě jako nezletilé, vyznamenal prezident Edvard Beneš medailemi Za chrabrost před nepřítelem za osobní statečnost v době války. V roce 2008 Josefa Mašína tehdejší premiér Mirek Topolánek (ODS) ocenil plaketou předsedy vlády a v roce 2011 ministr obrany Alexandr Vondra (ODS) vojenským vyznamenáním Zlatá lípa. Opakované návrhy Senátu na udělení některého z vysokých státních vyznamenání členům skupiny Mašínů neuspěly.