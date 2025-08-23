V Praze se po šesti letech opakovala demonstrace za práva a ochranu zvířat

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:12
Desítky lidí v Praze v sobotu demonstrovaly za ochranu a práva zvířat. Lidé vyrazili z Klárova a šli přes Karlův most směrem k Václavskému náměstí. Cestou skandovali například „Zvíře není zboží!“, „Zvířata cítí bolest jako my!“ a „Jejich životy, ne naše!“. Cílem bylo poukázat na násilí, jehož se člověk dopouští na zvířatech. Aktivisté v centru Prahy přitáhly pozornost také kolemjdoucích turistů.
Pochod za práva zvířat z Klárova přes Staroměstské náměstí na Václavské náměstí...

Pochod za práva zvířat z Klárova přes Staroměstské náměstí na Václavské náměstí (23. srpna 2025) | foto: ČTK

Pochod za práva zvířat z Klárova přes Staroměstské náměstí na Václavské náměstí...
Pochod za práva zvířat z Klárova přes Staroměstské náměstí na Václavské náměstí...
Pochod za práva zvířat z Klárova přes Staroměstské náměstí na Václavské náměstí...
Pochod za práva zvířat z Klárova přes Staroměstské náměstí na Václavské náměstí...
22 fotografií

Mezi demonstranty byli především mladí lidé, někteří vzali i své nejmenší potomky v kočárku. Většina měla transparenty s různými nápisy především v angličtině. V překladu na některých bylo například napsáno například „Tofu nekřičí“ nebo „Stop zabíjení zvířat“.

Část transparentů odkazovala na veganskou stravu, tedy kdy člověk nekonzumuje žádné živočišné výroby jako maso, mléko, vejce.

Bojovníci za práva zvířat prošli Prahou. Happening pokračoval na Václaváku

Účastníci akcí chtěli poukázat na nesouhlas s utrpením, které lidé působí zvířatům, zejména těm hospodářským. Podle nich se s ním zvířata setkávají v mnoha podobách, od zanedbávání základní péče až po kruté praktiky, jež jsou součástí velkochovů.

Hospodářská zvířata podle nich trpí nejvíce, protože jsou často vnímána pouze jako prostředek k produkci masa, mléka nebo vajec, nikoli jako cítící bytosti.

Ukázali podmínky chovu kuřat. Ochránci zvířat se musí omluvit Albertu, řekl soud

Po šesti letech se The Official Animal Rights March vrací do ulic Prahy. Poprvé se konal v roce 2019, čímž se tehdy hlavní město připojilo ke světovým metropolím jako Londýn nebo New York.

The Official Animal Rights March byl založen organizací Surge v roce 2016 a každoročně mobilizuje desítky tisíc lidí po celém světě.

Kromě České republiky se dnes ve více evropských městech konaly takzvané Cube of Truth akce, konkrétně například v Berlíně, Frankfurtu, Kolíně nad Rýnem nebo Hamburku. Jedná se o hlasitou vizuální formu protestu, která má upozornit kolemjdoucí na utrpení zvířat. Protest proti týrání zvířat je dnes také například ve Španělsku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Okupace Československa v roce 1968. Jak se o ní informovalo na obou stranách železné opony?

Na pražském Výstavišti se 21. srpna, v den vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, uskuteční největší společenský festival. Připomene si události, které na dlouhá desetiletí ovlivnily život...

Plzeň v září při víkendové akci ožije světelnou show, akrobaty a hudbou

Zajímavou podívanou slibují pořadatelé obyvatelům a návštěvníkům Plzně o druhém zářijovém víkendu. Od pátku 12. do neděle 14. září se centrum města promění v...

23. srpna 2025  15:13,  aktualizováno  15:13

Na Pouti tří národů u Hrčavy na Frýdecko-Místecku se sešlo přes 1000 věřících

Přes 1000 poutníků se dnes sešlo na Trojmezí českých, polských a slovenských hranic u Hrčavy na Frýdecko-Místecku na Pouti tří národů. Na horské louce nad...

23. srpna 2025  14:17,  aktualizováno  14:17

Kapesních krádeží v Praze citelně ubylo, hlásí policie. Opět radí, jak se bránit

Kapesních krádeží v Praze ubývá. Letos do poloviny letních prázdnin jich policie zaznamenala 1179, což je proti loňsku pokles o víc než čtvrtinu. Oproti stejnému období v roce 2023 jich bylo méně...

23. srpna 2025  15:52

Vrtulník letěl pro těžce zraněného muže, ve Fulneku vstoupil přímo před vlak

Šestadvacetiletého muže srazil v sobotu brzy ráno ve fulnecké místní části Stachovice vlak. Těžce zraněného a v přímém ohrožení života jej letečtí záchranáři přepravili do nemocnice v Ostravě. Provoz...

23. srpna 2025  15:52

S letošním létem jsou v Harrachově spokojeni, obsazenost byla kolem 80 pct

S letošním létem jsou v oblíbeném krkonošském středisku Harrachov na Jablonecku spokojeni. Ubytovací kapacity byly naplněné z 80 procent, zájem byl také o...

23. srpna 2025  13:56,  aktualizováno  13:56

V Praze se po šesti letech opakovala demonstrace za práva a ochranu zvířat

Desítky lidí v Praze v sobotu demonstrovaly za ochranu a práva zvířat. Lidé vyrazili z Klárova a šli přes Karlův most směrem k Václavskému náměstí. Cestou skandovali například „Zvíře není zboží!“,...

23. srpna 2025  15:12

Špaček: Odhalené celebrity na společenských akcích jsou někdy jen zoufalé

Celebrity, které se v posledních letech čím dál více odhalují na významných společenských akcích, odborníka na etiketu Ladislava Špačka nijak nepohoršují....

23. srpna 2025  12:53,  aktualizováno  12:53

Sedm kilometrů hlídky. Prošli jsme s patrolou problémová místa na „Jižáku“

Pohled na ně je nevábný a jejich přítomnost nevítaná. Znečišťují okolí a narušují veřejný pořádek. Celodenní opilci. Konzumací alkoholu na veřejných prostranstvích totiž porušují vyhlášku hlavního...

23. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Svérázná výluka mate Brňany. Nevěří, že je tramvaj odveze, kam potřebují

Se svérázným řešením přišli v brněnském dopravním podniku, když přemýšleli, jak zajistit tramvajovou dopravu mezi hlavním nádražím a Ústředním hřbitovem. Klíčová křižovatka pro průjezd souprav je...

23. srpna 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Konečně dlouho očekávaná změna označení stanice před kostelem " Pražského jezulátka" se realizovala vůči MHD jejím uskutečněním.

vydáno 23. srpna 2025  13:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jak se blíží konec měsíce srpna, tak končí nejen prázdniny ale i letní dovolené, takže na ně lze zavzpomínat jen při touto výlohou.

vydáno 23. srpna 2025  13:02

Pověstná hladová zeď dobře zapadá do zeleně komplexu zahrad vrchu Petřína v Praze 1 resp. v Praze 5, kam společně až zasahují.

vydáno 23. srpna 2025  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.