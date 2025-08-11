Autobus prudce zabrzdil a cestující prolétl sklem. Sedadla jsou bezpečná, tvrdí DPP

Lucie Procházková
  12:22aktualizováno  12:22
Živou diskuzi vyvolal na Facebooku příspěvek bývalého zpravodaje Českého rozhlasu Miroslava Konvaliny, který popsal své zranění v autobusu pražské MHD. Když řidič prudce zabrzdil ve stanici Roztyly, Konvalina se neudržel na sedadle a prolétl sklem kloubové soupravy. Událost hned začali komentovat lidé s podobnými zkušenostmi. Stěžují si mimo jiné na vysoké sedačky, na kterých se udrží jen ti „nejzdatnější“. Dopravní podnik se hájí tím, že sedadla jsou otestovaná a schválená pro provoz.

Miroslav Konvalina se neudržel a prolétl sklem, když autobus v Praze prudce zabrzdil. (7. srpna 2025) | foto: Facebook: Miroslav Konvalina

„Neudržel jsem se na sedadle v autobuse a prolétl při zastavení ve stanici sklem v kloubovém buse MHD v Praze,“ popsal Konvalina v příspěvku na Facebooku ve čtvrtek 7. srpna.

Záchranáři mu vyndali střepy z pokožky, na šití ho pak vezla sanitka do nemocnice v Krči.

„Podle záchranářů nejsem dnes první, hned věděli o jaký typ busu šlo, má vysoká sedadla, na kterých se udrží jen nejzdatnější a řidiče, kteří umí pořádně brzdit,“ napsal dále na sociální síti Konvalina.

O den později doplnil, že šlo o autobus linky XC. Řidič podle Konvaliny ze stanice po nehodě odjel. Na místě zraněnému pomohli dva náhodní lidé, kteří se zajímali, zda nepotřebuje ošetření.

Na nebezpečně vysoká a klouzavá sedadla si stěžují také mnozí lidé v komentářích pod Konvalinovým příspěvkem. „Sedačky, na kterých člověk klouže jako po másle, to aby si zřejmě procvičil při jízdě vnitřní břišní svalstvo,“ píše jeden z nich. „DPP měl sedačky a nebezpečí vybavení řešit dříve, než vůbec vznikly,“ myslí si.

Pražský dopravní podnik se ale kritice brání. „Dodávaná sedadla do vozidel MHD mají provedené testy a pro provoz jsou schválená,“ napsala na dotaz redakce iDNES.cz mluvčí DPP Aneta Řehková. Aktuálně podnik podle ní úpravy sedadel neplánuje.

Své nepříjemné zkušenosti sdílejí na Facebooku i další cestující. „Já potvrzuji, že jsem tento týden párkrát musel použít autobus XC a připadal jsem si jako na biceps a core tréninku v posilovně. Řidič jel jak úplné hovado a já se sotva držel všeho okolo sebe. Chápu, že ne každý tohle čeká/ustojí,“ rozčiluje se jeden z nich.

Na Smíchovském nádraží narazil autobus do tramvaje. Zranili se tři lidé

Konkrétní případ z minulého týdne policie eviduje jako dopravní nehodu a vyšetřuje ji jako přestupek. „Pán upadl a při tom mělo dojít k rozbití okénka. Poté z autobusu vystoupil a autobus měl z místa odjet,“ popsala pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková.

„Jestli řidič o situaci věděl a zda byl se zraněným v kontaktu, nevíme,“ doplnila. Momentálně policie zjišťuje okolnosti události, chce znát výpověď řidiče i poškozeného. „Budeme zjišťovat, z jakého důvodu řidič tak prudce zabrzdil a jestli věděl o tom, že k té události vůbec došlo,“ řekla Zelinková

Dojmy z jízdy jsou subjektivní, oponuje DPP

Počet případů, kdy kvůli vzniklé dopravní situaci autobus prudce zabrzdí a dojde k pádu a zranění cestujících, policie přesně neeviduje. „Řešíme ale zhruba jednotky případů měsíčně,“ potvrdila Zelinková.

Statistiky naopak vede DPP. „Za první pololetí roku 2025 máme evidováno celkem 92 událostí, kdy došlo ke zranění cestujícího v jedoucím vozidle, z toho 54 případů, kdy došlo ke zranění při brzdění,“ vyjmenovala Řehková.

Policie tyto incidenty rozděluje podle závažnosti zranění. K většině případů se vážou lehčí zranění, a jde tedy o přestupek. „Pokud dojde ke zraněním vážnějšího charakteru, můžeme incident řešit i jako podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ vysvětlila policejní mluvčí.

Přijdou vám sedadla v pražské MHD bezpečná?

celkem hlasů: 917

„Popsané situace většinou vznikají tak, že řidiči autobusu nedá jiné vozidlo přednost, takže je nucen prudce zabrzdit, aby předešel střetu,“ vysvětluje policistka a připouští, že dochází i k případům, kdy situaci špatně vyhodnotí sám šofér autobusu.

To koresponduje s tvrzením DPP. „Dojmy z jízdy mohou být subjektivním pocitem každého cestujícího, přičemž ne vždy je plně v moci řidiče toto ovlivnit – zejména pak v případě, kdy například právě odvrací hrozbu dopravní nehody vyvolanou jednáním jiného účastníka silničního provozu prudkým brzděním nebo změnou směru jízdy,“ vyjádřila se Řehková.

Autobus po srážce s náklaďákem na okraji Prahy skončil v příkopu. Tři zranění

„K podobným případům čas od času jezdíme, většinou se ale jedná o drobné úrazy,“ potvrdil také mluvčí záchranné služby hlavního města Prahy Karel Kirs.

„Ve velkém počtu případů to nebývá závažnější než pád několika cestujících právě proto, že řidič musel rychle zareagovat na vzniklou dopravní situaci a prudce zabrzdit,“ vysvětlil.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Požár vlaku zastavil dopravu na trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Provoz je již obnoven

Požár nákladního vlaku v Předměřicích nad Labem v pondělí v podvečer zastavil železniční dopravu na důležité regionální trati Hradec Králové - Jaroměř. Hořelo dřevo na jednom z vagonů. Nikomu se nic...

11. srpna 2025  19:42,  aktualizováno  20:34

Epopej zůstane v Moravském Krumlově dalších pět let, radní prodlouží smlouvu

Hlavní město prodlouží smlouvu s Moravským Krumlovem o zapůjčení 20 velkoformátových děl malíře Alfonse Muchy Slovanská epopej o pět let. Cyklus tak bude na moravskokrumlovském zámku k vidění do roku...

11. srpna 2025  17:32,  aktualizováno  18:41

Senior nestačil včas zastavit, náraz odmrštil auto před ním přímo do chodců

Těžká havárie se v pondělí odpoledne stala poblíž domažlického nádraží. Senior nestačil včas zastavit za autem před ním, které už stálo a jeho řidič nechával přejít pěší po přechodu. Náraz byl tak...

11. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

V centru Plzně začne v pátek devítidenní Festival na ulici se 150 účinkujícími

Přes 150 účinkujících se představí na osmi scénách Festivalu na ulici v centru Plzně. Největší hudební akce ve městě, která se letos koná 32. rokem, začne v...

11. srpna 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Spory o MHD. Středočeši čekají na schválení tarifu od Prahy, ta sama řeší zdražení

Měla to být jen technikálie, přesto je z toho další rozkol. Radním hlavního města se v pondělí dostalo na stůl usnesení, kterým měli posvětit zdražení jízdného v MHD ve Středočeském kraji. Vedení...

11. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Válka rodí zlo a bolest. Ale také umění. Výstava přibližuje realit ukrajinské války skrze konkrétní artefakty

Už jsme v Praze měli výstavu ukořistěné a zničené ruské techniky. Umělci přetvořili v artefakty i karoserie zničených aut z vybombardovaných ukrajinských ulic. Teď se můžete podívat na další umění,...

11. srpna 2025  18:07

Alžbětiny lázně v Karlových Varech otevřou bazén po rekonstrukci počátkem září

V Karlových Varech pokračuje rekonstrukce veřejného vnitřního bazénu v Alžbětiných lázních. Zcela vypuštěn je poprvé po několika letech. Po nutných opravách se...

11. srpna 2025  15:45,  aktualizováno  15:45

Státní veterinární správa chystá kontrolu v zooparku, kde policie zastřelila lva

Státní veterinární správa (SVS) chystá v nejbližších dnech kontrolu v zooparku ve Zvoli u Prahy, kde policisté v sobotu zastřelili lva, který utekl z výběhu....

11. srpna 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Královna hor zaměstnala sto lidí, sousoší v Krkonoších už září do kraje

Osm metrů vysoký Mariánský sloup u Erlebachovy boudy v Krkonoších už je kompletní. Bronzové sousoší Panny Marie a Ježíše Krista v pondělí technici umístili na nerezový sloup. Projekt vznikal deset...

11. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Mistrovství profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu se letos uskuteční v Třebíči

11. srpna 2025  16:57

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Pryč s polskými kamiony. Stavba východního obchvatu Bruntálu rychle pokračuje

Více než stovka stavařů a řemeslníků nyní pracuje na stavbě východního obchvatu Bruntálu. V následujících týdnech a měsících jich bude dál přibývat. Po roce od zahájení prvních prací se už v terénu...

11. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Na pořádek a bezpečnost budou při Barum rallye dohlížet tři stovky policistů

Téměř tři stovky policistů z celého Zlínského kraje budou v souvislosti s letošní Barum Czech Rally Zlín dohlížet na veřejný pořádek či bezpečnost a plynulost...

11. srpna 2025  15:08,  aktualizováno  15:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.