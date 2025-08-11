„Neudržel jsem se na sedadle v autobuse a prolétl při zastavení ve stanici sklem v kloubovém buse MHD v Praze,“ popsal Konvalina v příspěvku na Facebooku ve čtvrtek 7. srpna.
Záchranáři mu vyndali střepy z pokožky, na šití ho pak vezla sanitka do nemocnice v Krči.
„Podle záchranářů nejsem dnes první, hned věděli o jaký typ busu šlo, má vysoká sedadla, na kterých se udrží jen nejzdatnější a řidiče, kteří umí pořádně brzdit,“ napsal dále na sociální síti Konvalina.
O den později doplnil, že šlo o autobus linky XC. Řidič podle Konvaliny ze stanice po nehodě odjel. Na místě zraněnému pomohli dva náhodní lidé, kteří se zajímali, zda nepotřebuje ošetření.
Na nebezpečně vysoká a klouzavá sedadla si stěžují také mnozí lidé v komentářích pod Konvalinovým příspěvkem. „Sedačky, na kterých člověk klouže jako po másle, to aby si zřejmě procvičil při jízdě vnitřní břišní svalstvo,“ píše jeden z nich. „DPP měl sedačky a nebezpečí vybavení řešit dříve, než vůbec vznikly,“ myslí si.
Pražský dopravní podnik se ale kritice brání. „Dodávaná sedadla do vozidel MHD mají provedené testy a pro provoz jsou schválená,“ napsala na dotaz redakce iDNES.cz mluvčí DPP Aneta Řehková. Aktuálně podnik podle ní úpravy sedadel neplánuje.
Své nepříjemné zkušenosti sdílejí na Facebooku i další cestující. „Já potvrzuji, že jsem tento týden párkrát musel použít autobus XC a připadal jsem si jako na biceps a core tréninku v posilovně. Řidič jel jak úplné hovado a já se sotva držel všeho okolo sebe. Chápu, že ne každý tohle čeká/ustojí,“ rozčiluje se jeden z nich.
Konkrétní případ z minulého týdne policie eviduje jako dopravní nehodu a vyšetřuje ji jako přestupek. „Pán upadl a při tom mělo dojít k rozbití okénka. Poté z autobusu vystoupil a autobus měl z místa odjet,“ popsala pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková.
„Jestli řidič o situaci věděl a zda byl se zraněným v kontaktu, nevíme,“ doplnila. Momentálně policie zjišťuje okolnosti události, chce znát výpověď řidiče i poškozeného. „Budeme zjišťovat, z jakého důvodu řidič tak prudce zabrzdil a jestli věděl o tom, že k té události vůbec došlo,“ řekla Zelinková
Dojmy z jízdy jsou subjektivní, oponuje DPP
Počet případů, kdy kvůli vzniklé dopravní situaci autobus prudce zabrzdí a dojde k pádu a zranění cestujících, policie přesně neeviduje. „Řešíme ale zhruba jednotky případů měsíčně,“ potvrdila Zelinková.
Statistiky naopak vede DPP. „Za první pololetí roku 2025 máme evidováno celkem 92 událostí, kdy došlo ke zranění cestujícího v jedoucím vozidle, z toho 54 případů, kdy došlo ke zranění při brzdění,“ vyjmenovala Řehková.
Policie tyto incidenty rozděluje podle závažnosti zranění. K většině případů se vážou lehčí zranění, a jde tedy o přestupek. „Pokud dojde ke zraněním vážnějšího charakteru, můžeme incident řešit i jako podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ vysvětlila policejní mluvčí.
„Popsané situace většinou vznikají tak, že řidiči autobusu nedá jiné vozidlo přednost, takže je nucen prudce zabrzdit, aby předešel střetu,“ vysvětluje policistka a připouští, že dochází i k případům, kdy situaci špatně vyhodnotí sám šofér autobusu.
To koresponduje s tvrzením DPP. „Dojmy z jízdy mohou být subjektivním pocitem každého cestujícího, přičemž ne vždy je plně v moci řidiče toto ovlivnit – zejména pak v případě, kdy například právě odvrací hrozbu dopravní nehody vyvolanou jednáním jiného účastníka silničního provozu prudkým brzděním nebo změnou směru jízdy,“ vyjádřila se Řehková.
„K podobným případům čas od času jezdíme, většinou se ale jedná o drobné úrazy,“ potvrdil také mluvčí záchranné služby hlavního města Prahy Karel Kirs.
„Ve velkém počtu případů to nebývá závažnější než pád několika cestujících právě proto, že řidič musel rychle zareagovat na vzniklou dopravní situaci a prudce zabrzdit,“ vysvětlil.