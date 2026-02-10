Z Metropolitního plánu se stal diktát, kritizuje jeho novou podobu původní autor

Tereza Krocová, ČTK
  14:22aktualizováno  14:22
Více než deset let připravovaný pražský Metropolitní plán podle svého původního autora Romana Kouckého v průběhu projednávání ztratil flexibilitu i původní koncepci a obsahuje zbytečné restrikce. „Víc neumíme, je to maximum možného,“ reagoval na úterní panelové diskusi pořádané think-tankem Strategeo Institute náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN).
Nezávislý think tank Strategeo Institut uspořádal v úterý první debatu s...

Nezávislý think tank Strategeo Institut uspořádal v úterý první debatu s odborníky i politiky. Tématem byl Metropolitní plán. (10. února 2026) | foto: Tereza Krocová, iDNES.cz

Nezávislý think tank Strategeo Institut uspořádal v úterý první debatu s...
Tisková konference z představení živé platformy Pražská agenda (27. ledna 2026)
Ondřej Prokop (předseda hnutí ANO v Praze) hostem pořadu Rozstřel (11. května...
Hostem pořadu Rozstřel je Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro...
28 fotografií

Metropolitní plán má nahradit nynější územněplánovací dokument z roku 1999. Ten totiž může beze změny zákona platit maximálně do konce roku 2028. Přípravu Metropolitního plánu schválilo zastupitelstvo v roce 2013 za primátora Tomáše Hudečka (tehdy TOP 09), o pět let později městský Institut plánování a rozvoje (IPR) zveřejnil jeho návrh a magistrátní odbor začal s projednáváním. Schvalovat by se měl letos v květnu.

Koucký nicméně není spokojen s tím, v jaké podobě roky projednávání a vypořádávání připomínek zejména ze strany státních institucí a ministerstev dokument zanechaly. „My jsme ten plán začali dělat proto, aby byl flexibilní a aby se nemusely dělat ty stovky, tisíce změn,“ řekl.

Flexibilita se podle Kouckého z dokumentu ve velké míře vytratila. Domnívá se, že jeho novou podobu výrazně ovlivnily připomínky státních institucí a ministerstev. „Já si myslím, že došlo k něčemu, co je potřeba dál zkoumat. O žádnou dohodu se už totiž nejedná. Ten plán byl za posledních šest let změněn a stal se spíše diktátem,“ podotkl Koucký.

Praha ví, jak dál poroste. Magistrát dokončil Metropolitní plán, ukáže ho v říjnu

Podle nynějšího náměstka primátora Petra Hlaváčka je současná podoba plánu maximem možného. „Plán je realisticky projednaný v rámci zákonů, které platí, v rámci ministerstev, které fungují, a my jednoduše víc neumíme,“ řekl s tím, že koncepce bude připravena reagovat na změny.

Autor původního návrhu poukázal také na přísnější výškovou regulaci, která je na řadě míst nižší než stávající zástavba. Jako příklad uvedl pankráckou pláň, kde dnes stojí stometrové budovy, zatímco nový plán počítá s maximální výškou 60 metrů. Stavět do výšky je přitom podle architekta pro českou metropoli zásadní. „Jestli Praha může změnit kompozici, může ji změnit právě ve výškovém uspořádání,“ dodal Koucký.

„Plán umožní výstavbu 350 tisíc bytů“

Také kandidáta na primátora za ODS a starostu Prahy 9 Tomáše Portlíka mrzí, že se mohou výškové stavby plošně regulovat. „Já jsem fanda výškových staveb. Myslím si, že Praha není dostatečně zahuštěna a je samozřejmě správně, aby se město rozšiřovalo do výšky,“ podotkl.

Praha je obrovská. Kolik stovek tisíc obyvatel by mohla ještě snadno pojmout

Ředitel IPR Ondřej Boháč vysvětlil, že výškové úrovně nejsou vše a dokument směřuje k vyšší hustotě města, kterou považuje za žádoucí, jinými způsoby. „Plán umožní výstavbu 350 tisíc bytů,“ zdůraznil. Doplnil, že dovoluje i výstavbu stometrových budov a že diskusi o tom je potřeba otevřít.

Nový plán má podle něj zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Zároveň počítá se vznikem nových čtvrtí na nynějších brownfieldech. V dokumentu jsou zaneseny i významné dopravní projekty od výstavby metra a městského okruhu až po nové tramvajové tratě a vysokorychlostní železnici.

Všichni debatující včetně politiků aktuální magistrátní koalice i opozice se na úterní akci shodli, že dokument je potřeba schválit. Lehce polemizoval jen zastupitel za hnutí ANO Ondřej Prokop: „Shoduji se s tím, že je potřeba ho přijmout, záleží ale také na tom, jak budou zapracovány některé zásadní připomínky. Vedeme proto nyní v hnutí debatu.“

Veřejnost Metropolitní plán nezná

V průběhu diskuse zazněly také výsledky průzkumu agentury STEM/MARK pro Strategeo Institute. Z nich vyplývá, že pouze 14 procent Pražanů má o Metropolitním plánu konkrétní znalosti, téměř polovina o něm slyšela jen okrajově a 38 procent obyvatel o dokumentu vůbec neví. Čím lépe lidé plán znají, tím pozitivněji jej hodnotí.

Co pálí metropoli? Debatu i návrhy řešení přinese nová iniciativa Pražská agenda

„Je to prostě plán a já nepotřebuji, aby s ním byl každý občan detailně seznámen, pokud to sestavování proběhlo demokraticky,“ uvedl zastupitel Prahy 10 Tomáš Pek (TOP 09). Možností, jak se Pražané mohli o novou podobu Metropolitního plánu zajímat, bylo podle něj mnoho. Podle něj se ale lidé soustředí pouze na svoji čtvrť a nezajímá je celek. To vnímá jako problém.

Téměř polovina Pražanů podle průzkumu zároveň preferuje vyrovnané řešení mezi zahušťováním a rozšiřováním do šířky. Zhruba třetina se přiklání k rozvoji do šířky a necelá pětina k výraznějšímu zahušťování. Lidé, kteří dávají přednost zahušťování, také častěji podporují i výstavbu výškových budov a modernější podobu města.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Strání se připravuje na fašankovou obchůzku, každoročně ji sledují tisíce lidí

ilustrační snímek

Strání na Uherskohradišťsku se připravuje na tradiční fašankovou obchůzku, při níž vesnicí projdou v sobotu 14. února folklorní soubory. Půjde o jeden z...

10. února 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

Kamion na D1 u Brna nedobrzdil v koloně, řidič zemřel. Směr k Ostravě stojí

Řidič kamionu zemřel na D1 u Brna po nárazu do kamionu před sebou. (10. února...

Na 191. kilometru dálnice D1 u Brna ve směru na Ostravu havarovaly v úterý odpoledne dva kamiony. Jeden řidič při nehodě zemřel, dalšího člověka záchranáři převezli do nemocnice. Směr na Ostravu je...

10. února 2026  16:02,  aktualizováno  16:24

Ukrajinci přítěží? Jako řidiče autobusů a tramvají je dopravní podnik chválí

V dopravních prostředcích MHD v Ostravě začali pracovat přepravní asistenti. A...

Jednou z firem, kde se velmi dobře uplatnili ukrajinští uprchlíci, je Dopravní podnik Ostrava. Pětačtyřicet mužů a žen, které vyhnala z domova ruská invaze, doplnilo místní řidiče. „Sedmatřicet...

10. února 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Dívku srazila při přebíhání silnice tramvaj, kvůli výpadku paměti skončila v nemocnici

Policisté a záchranáři zasahovali v pražských Vysočanech u případu holčičky,...

Zhruba dvanáctiletou dívku srazila v úterý v poledne v pražských Vysočanech projíždějící tramvaj, když přebíhala silnici. Neutrpěla vážnější zranění. Záchranáři ji na místě ošetřili, ale jelikož si...

10. února 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Napajedel se po více než deseti letech vrátí fašanková zábava

ilustrační snímek

Do Napajedel na Zlínsku se po více než deseti letech vrátí masopustní zábava s průvodem masek městem i zabijačkou. V sobotu 14. února se tam uskuteční Fašank,...

10. února 2026  14:33,  aktualizováno  14:33

Driftování služebního vozu se řeší jako přestupek, policisté o práci nepřijdou

Driftující policie na sněhu

Policistům ze speciálního útvaru, které začátkem ledna natočil kolemjdoucí, jak v době služby driftují s policejním vozidlem na sněhu na pražském Strahově, nehrozí ukončení pracovního poměru. Případ...

10. února 2026  9:52,  aktualizováno  16:06

Výstavba kanalizace komplikuje dopravu v Dětmarovicích na Karvinsku

10. února 2026  16:03

Plzeňský novocirkusový festival Žonglobalizace bude nově delší a na víc místech

ilustrační snímek

Plzeňský festival nového cirkusu Žonglobalizace bude mít od letoška nový formát. Po 15 letech, kdy byl spojovaný především s týdenní jarní akcí v oblasti U...

10. února 2026  14:25,  aktualizováno  14:25

Oscarový Zdeněk Svěrák oslaví 90. narozky v éteru. Autor, který stál u kolébky Cimrmanů i kultovních filmů

Zdeněk Svěrák a filmové trofeje. Tentokrát pózuje s cenou z filmového festivalu...

Dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel oslaví 90. narozeniny s Českým rozhlasem. Přímý přenos zamíří i do více než stovky kin.

10. února 2026

Led na přírodních nádržích v Brně už není dostatečný, upozorňují strážníci

ilustrační snímek

Led na přírodních vodních nádržích v Brně není kvůli oteplení v posledních dnech dostatečně silný, strážníci vstup na něj nedoporučují. Na Brněnské přehradě...

10. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

5. den ZOH 2026: Zabystřan v super-G, biatlonistky ve vytrvalostním závodě a návrat curlingu

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...

Pátý den zimních olympijských her nabídne českým fanouškům hned několik silných momentů. Do akce jde lyžař Jan Zabystřan, který se představí v superobřím slalomu, ženy čeká náročný vytrvalostní závod...

10. února 2026  15:44

Švancara chtěl za Lužánkami fotbalové centrum, hřiště však bude jen jedno a jinde

Vizualizace plánované podoby tréninkového centra za Lužánkami.

Tréninkové centrum pro mladé fotbalisty se čtyřmi hřišti i zázemím plánoval vybudovat bývalý ligový útočník Petr Švancara na chátrajícím stadionu za Lužánkami v Brně. Jeho plán dokonce získal podporu...

10. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.