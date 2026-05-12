Tunelem Blanka budou jezdit autobusy MHD. Podívejte se, kudy linka 145 povede

Zavedení autobusové linky propojující Prahu 8 s Prahou 6 dlouhodobě požadují obě městské části. Podle Drápala její potřebnost potvrzují i statistická data. „Už nyní je například spojení metrem mezi Dejvickou a Kobylisy nejvyužívanějším mezi trasou A a jakoukoliv stanicí na trase C,“ uvedl.
Zavedení linky tak urychlí spojení mezi oběma městskými částmi a zároveň uleví metru v centru.
Linka bude začínat v zastávce Sídliště Čimice a v úseku po Kobyliské náměstí nahradí autobusy 152. Dále budou autobusy pokračovat ulicemi Nad Šutkou, po tramvajovém pásu v Zenklově ulici do zastávky Okrouhlická a odtud sjedou do ulice V Holešovičkách a následně zamíří Novou Povltavskou do tunelu Blanka. Z něj vyjedou na Letné, odkud pojedou přes Hradčanskou na Vítězné náměstí.
Linka pojede v ranní špičce každých šest minut, sedm až osm minut v odpolední, 15 minut přes poledne a 20 minut večer. V sobotu a neděli bude interval 20 minut ráno, 15 minut přes den a 20 minut večer. Autobusy budou jezdit mezi 05:00 a 23:00, ve zbývající části denního provozu pojedou jen mezi zastávkami Kobylisy a Sídliště Čimice.
Linka by měla cestu mezi Kobylisy a Dejvickou zvládnout pod 20 minut. K tomu bude nutné zavést na trase úpravy v provozu. „Je připravena řada preferenčních opatření, která by měla lince 145 zajistit bezproblémový průjezd, avšak s maximální snahou neomezit na klíčových místech již tak silnou automobilovou dopravu,“ uvedl ředitel Ropid Petr Tomčík.
V Kobylisích vznikne krátký vyhrazený úsek od křižovatky Vršní a Nad Šutkou v levém pruhu směrem do Zenklovy ulice. Dále autobusy pojedou po tramvajových kolejích.
|
VIDEO: Muž nestihl autobus. Když nepomohla ani gesta k řidiči, vysklil dveře
Jako kompenzaci město prodlouží zelenou ve směru od Kobyliského náměstí z dnešních 16 až na 50 sekund. V Holešovičkách využijí vozy stávající buspruh a nový přibude na sjezdové rampě mostu Barikádníků do ulice Nová Povltavská. Po výjezdu z tunelu postačí už existující preferenční opatření.
V opačném směru z Dejvic bude obnoven buspruh v oblasti zastávek Hradčanská v ulici Milady Horákové. Na Špejcharu u nájezdu do tunelu budou autobusy ve špičkách jezdit vyhrazeným pruhem na tramvajových kolejích vybaveným před křižovatkou detekcí autobusu. V Holešovičkách vozy opět využijí existující opatření a v Zenklově pojedou buspruhem po tramvajovém pásu, odkud odbočí do Klapkovy ulice k metru Kobylisy.
|
Jak dojet do práce a do školy MHD a neztratit se kvůli Dvoreckému mostu
O zavedení MHD do tunelů se v metropoli diskutuje dlouho, v minulosti zástupci města zmiňovali jako překážku otázku bezpečnosti. To se v případě novější Blanky podařilo vyřešit, ve starším Strahovském tunelu však problém přetrvává.
„Věřím, že po dokončení rekonstrukce Strahovského tunelu bude možné podobným expresním způsobem propojit taktéž městské části Prahu 5 a Prahu 6,“ uvedl primátorův náměstek Jaromír Beránek (Piráti). Rekonstrukce Strahovského tunelu má začít v roce 2028, trvat do roku 2033 a podle odhadu má stát sedm až osm miliard korun bez DPH.