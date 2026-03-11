Průtahy a neodbornost. Pražská soudkyně Novotná čelí návrhu na odvolání

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:52aktualizováno  14:52
Dlouholetá soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Jaroslava Novotná čelí návrhu na odvolání z funkce. Kvůli nepozornosti práce a průtahům na ni podala kárnou žalobu její nadřízená Hana Marsová. Tvrdí navíc také, že Novotná požádala o pomoc s vypracováním některých rozsudků svého syna, studenta práv, a že nedovoleně konzultovala jeden případ se svým známým.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Žalobu ve středu začal projednávat kárný senát, soudkyně pochybení odmítá.

„Zásadní problém je, že paní doktorka není schopná zlepšení,“ vysvětlila předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Marsová to, proč pro Novotnou žádá nejpřísnější možné kárné opatření. „Jedná se o opakované kárné řízení, k prvnímu došlo již před řadou let. Jsem si vědoma toho, že některá z těch kárných odsouzení – s výjimkou odsouzení v roce 2023 – jsou zahlazena, ale ono to vypovídá o celkové letité práci paní doktorky,“ pokračovala.

Novotná soudí od roku 1992, působí na civilním úseku soudu. Po předchozích kárných řízeních měla snížený plat. Odvolací senáty, které její rozsudky přezkoumávaly, se k její práci vyjadřovaly v minulosti velmi kriticky. Upozorňovaly na nedbalost a ledabylost, nízkou odbornou úroveň, zmatečnost, nekvalitní zpracování spisů a nerespektování závazných právních názorů. Jeden ze senátů ji označil za jednu z nejhorších soudkyň v pražské justici, jiný napsal, že s něčím takovým se ve své praxi ještě nesetkal.

Hlavní žalobkyně kosovské mise Novotná brala úplatky, tvrdí tamní deník

„Jak se vám to poslouchá?“ zeptala se dnes Novotné v reakci na toto hodnocení předsedkyně kárného senátu Michaela Pařízková. „Špatně,“ odpověděla Novotná. Ke kárné žalobě odmítla vypovídat, odkázala na své obsáhlé písemné vyjádření.

V řízení ji zastupuje advokát Martin Mikyska. Právě s ním podle kárné žaloby řešila konkrétní svěřenou kauzu. Žena to odmítá s tím, že s tímto dlouhodobým známým pouze konzultovala výpočty ve věci, v níž dříve vystupoval jako znalec.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Soudkyně s třiatřicetiletou praxí musí být schopna samostatného rozhodnutí,“ poznamenala Marsová a poukázala na to, že Novotná nechala Mikysku ve své kanceláři samotného, takže měl jako nezúčastěná osoba přístup do soudního spisu. O schůzce navíc nepořídila úřední záznam.

Svědkyně o zapojení syna

Ohledně údajného zapojení syna dnes u soudu svědčila úřednice, které podle jejích slov Novotná sama sdělila, že ho požádala o pomoc a že mu podklady k rozsudkům poslala ze soukromého e-mailu. Úřednice vypověděla, že se ji Novotná později snažila přesvědčit, aby Marsové řekla, že šlo pouze o nadsázku.

K dalším výtkám Novotná ve svém vyjádření napsala, že průtahy řízení způsobovali jejich účastníci – například obstruující právník, který záměrně zakládal listiny do spisu až na poslední chvíli. Argumentuje také tím, že její senát vyřizoval velké množství věcí, některá jednání proto nebylo možné nařídit dříve. Dále podotkla, že mít jiný právní názor není kárným proviněním.

Vinen z korupce. Soudce Elischer dostal sedm let vězení a pokutu přes milion

Řízení bude pokračovat 16. dubna, kdy senát plánuje i rozhodnout. Marsová mu do té doby slíbila zjistit, kolik procent rozhodnutí vrátily Novotné odvolací soudy a kolikrát jí případ odebraly a svěřily jinému soudci. Advokát Mikyska k tomu požaduje i srovnání výkonnosti s ostatními soudci Obvodního soudu pro Prahu 1.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Blíží se pátek 13. Kolik jich letos ještě bude a proč se tolik bojíme, že se stane neštěstí?

Takto si představuje vyobrazení pátku třináctého umělá inteligence.

Většinou se v kalendáři objevuje jednou či dvakrát do roka, ovšem letošek jej přináší hned třikrát. V roce 2026 tak zažijeme absolutní maximum pátků třináctého, které je v rámci dvanácti měsíců vůbec...

11. března 2026

Průtahy a neodbornost. Pražská soudkyně Novotná čelí návrhu na odvolání

Kárně obviněná soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Jaroslava Novotná se svým...

Dlouholetá soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Jaroslava Novotná čelí návrhu na odvolání z funkce. Kvůli nepozornosti práce a průtahům na ni podala kárnou žalobu její nadřízená Hana Marsová. Tvrdí...

11. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Hrad Roštejn na Jihlavsku se připravuje na novou sezonu, začne 3. dubna

Hrad RoĹˇtejn na Jihlavsku se pĹ™ipravuje na novou sezonu, zaÄŤne 3. dubna

Příprava expozic hradu Roštejn na Jihlavsku na novou sezonu trvá i pět týdnů. Kromě úklidu, včetně čištění koberců a odkrývání nábytku, je nutná především...

11. března 2026  13:10,  aktualizováno  13:10

Noc práva v Olomouci nabídne prohlídky soudů a výpravu za hříchy města

ilustrační snímek

Prohlídky soudních budov, vycházka za hříchy a neřestmi města nebo speciální filmová projekce budou doprovázet letošní program Noci práva v Olomouci. Zájemcům...

11. března 2026  13:09,  aktualizováno  13:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie hledá svědky vážné nehody nákladního auta a cyklisty na Zlínsku

ilustrační snímek

Policie hledá svědky nehody nákladního auta a cyklisty v Brumově-Bylnici na Zlínsku. Stala se v pátek 6. března kolem 07:25 v místní části Bylnice. Muže na...

11. března 2026  13:01,  aktualizováno  13:01

Praha Kobylisy

Praha Kobylisy

Jarní úklid zastávek MHD v Praze již započal.... jaro se tedy již nevyhnutelně blíží.

vydáno 11. března 2026  14:43

Malá Strana

Malá Strana

Protest studentů uměleckých škol.

vydáno 11. března 2026  14:41

Prohledával kontejnery, pak napadl muže. Policie hledá útočníka, ukázala podobiznu

Identikit zatím neznámého agresora, který v prosinci zaútočil v Plzni na jiného...

Policisté pátrají po muži, který v Plzni loňského prosince fyzicky napadl staršího muže a způsobil mu vážné zranění nohy. Policie dnes zveřejnila možnou podobiznu pachatele a žádá o pomoc veřejnost.

11. března 2026  14:32

Zámek v Kroměříži nabídne rozšířené okruhy, sezonu zahájí v sobotu 28. března

ZĂˇmek v KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľi nabĂ­dne rozĹˇĂ­Ĺ™enĂ© okruhy, sezonu zahĂˇjĂ­ v sobotu 28. bĹ™ezna

Arcibiskupský zámek v Kroměříži nabídne v nadcházející turistické sezoně dva rozšířené prohlídkové okruhy. Kombinují dosavadní kratší návštěvnické trasy do...

11. března 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

Pardubické děti často trpí řečovými vadami, rodiče často ignorují doporučení

ilustrační snímek

Pardubické předškolní děti mají častěji řečové vady. Jejich korekci rodina mnohdy nestihne napravit před nástupem do první třídy. Děti pak mají při vyučování i...

11. března 2026  12:47,  aktualizováno  12:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Výstavba bytů v Česku nestačí. Statistiky mohou zkreslovat počet nových bytů

11. března 2026  14:30

Strážníci v Prostějově díky tabletům a tiskárnám rychleji vyřeší přestupky

ilustrační snímek

Městská policie v Prostějově vybavila strážníky tablety propojenými s informačním systémem, přenosnými termotiskárnami a technologií na snímání čárových kódů....

11. března 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.