Rada města schválila vyškrtnutí centra Stalin z tržního řádu začátkem května, podpořili to radní za Spolu a jeden z radních za STAN. Naopak Piráti byli proti a jejich radní Adam Zábranský již tehdy uvedl, že bude chtít rozhodnutí zvrátit. To se mu nyní podařilo.
„Navrátili jsme kulturní centrum Stalin do tržního řádu, takže bude moci dále fungovat,“ řekl po dnešním jednání radních.
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Centrum, kde je možné zakoupit občerstvení a konají se tam koncerty a další kulturní akce, mělo problémy už loni, kdy mu magistrát nechtěl prodloužit nájemní smlouvu. Důvodem podle tehdejšího vyjádření Zábranského bylo to, že prostory pod bývalým pomníkem byly využívány jako sklad v rozporu s kolaudací.
Centrum následně tak muselo načas zavřít, ale poté opět spustilo provoz ve venkovní části.
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Stalinův pomník vznikl v roce 1955. Ve své době byl s výškou přes 15 metrů, šířkou 12 metrů a s 22 metry do délky největším skupinovým sousoším v Evropě. Pomník byl zlikvidován na konci roku 1962, když se rozšířila kritika sovětského vůdce Nikity Chruščova vůči Stalinovi. Od roku 1991 stojí na místě monumentu Pražský metronom, sochařské dílo ve tvaru kyvadla.