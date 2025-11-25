Je plno. Odlety z ruzyňského letiště se tak budou se sněhem více zpožďovat

„Nemůžeme tedy vyloučit, že během zimní sezony nějaké komplikace při údržbě sněhu nenastanou, nicméně se snažíme na nejrůznější situace maximálně připravit,“ uvedla mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková.
První mrazy nadcházející zimy způsobily na Letišti Václava Havla několik zpoždění v řádu minut kvůli nutnému odmrazování letadel. Výrazněji se však první sníh a mráz do provozu letiště nepromítly.
K udržení provozu na letišti v pondělí vyjela veškerá dostupná technika údržby a k údržbě silnic a chodníků v okolí letiště vozy firmy, se kterou má letiště smlouvu.
Na zimu se na letišti připravuje od konce léta. Z techniky má k dispozici 22 ofukovačů, z toho 13 širokozáběrových a devět kompaktních. Dále dva tahače s návěsy, pět fréz, čtyři letištní postřikovače se šířkou ramen 24 metrů a další pomocnou techniku, jako jsou traktory nebo sypače.
Pro zimní údržbu má letiště připravené také odmrazovací kapaliny, pevné odmrazovací látky a technickou granulovanou močovinu. Zásobu posypové soli má firma, která se stará o silnice a chodníky u letiště.