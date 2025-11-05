Planetárium Praha terčem překupníků. Shodili systém a nabízejí falešné lístky

Autor: iDNES.cz, ČTK
  12:12
Pražské planetárium, které se znovu otevřelo po rozsáhlé rekonstrukci letos v červnu, se těší velkému zájmu. To s sebou ale přináší také řadu problémů zejména při prodeji vstupenek. Hned poté, co v pondělí planetárium nabídlo prosincový program, shodili nákupní roboti překupníků prodejní systém, který pak nefungoval ani v úterý. Planetárium proto oznámilo, že bude vstupenky nabízet vždy jen na jeden týden.

Kromě toho organizace podala v úterý ráno trestní oznámení na neznámého pachatele, který na internetu prodává falešné vstupenky. Planetárium je příspěvkovou organizací hlavního města. Zájem o vstupenky je velký a představení jsou často vyprodaná i několik týdnů dopředu.

Podle Anny Chvátalové z marketingového oddělení planetária stojí vstupné pro dospělého 299 korun, děti od jednoho roku do 15 let platí 229 korun. Rodinné vstupné (tedy nejvýše dva dospělí a čtyři děti do 15 let) vyjde na 869 korun. Lidé, kteří naletí překupníkům, tak mohou přijít o nemalé částky.

Představení opraveného Planetária Praha. (5. června 2025)
Představení opraveného Planetária Praha. (5. června 2025)
Představení opraveného Planetária Praha. (5. června 2025)
Představení opraveného Planetária Praha. (5. června 2025)
21 fotografií

„Po zveřejnění prosincového programu byl náš server během několika minut zahlcen obrovským množstvím požadavků na nákup vstupenek a nápor bohužel nevydržel. Přestože jsme po říjnovém výpadku provedli úpravy systému, tentokrát, zdá se, nebyla příčina na naší straně, ale u externího poskytovatele serverových služeb,“ uvedl ředitel planetária Jakub Rozehnal.

Později doplnil, že požadavek padesáti nákupů vstupenek za sekundu vyhodnotil server hostingové firmy jako dDOS útok, tedy ochromení webu kvůli přetížení.

Prohlédněte si tajné prostory pražského planetária, které návštěvník neuvidí

„Vzhledem k zahlcení systému nákupními roboty přeprodejců přecházíme na jiný systém. V průběhu dne bude docházet k výpadkům. Lístky budou uvolňovány v týdenních blocích,“ uvádí planetárium na svém webu.

Rozehnal na Facebooku sdělil, že planetárium nabízí tolik představení, kolik umožňuje jeho kapacita. „I kdybychom pořídili mnohonásobně dražší a výkonnější prodejní systém, více vstupenek bychom Vám stejně nabídnout nemohli. Rozdíl by byl pouze v tom, že by se dostalo na ty nejrychlejší; nyní se dostává spíše na ty trpělivější,“ napsal ředitel planetária.

Pozor na překupníky, varuje ředitel

Na sociální síti také upozornil na to, že někteří lidé nabízejí na internetu falešné lístky na projekce. „Dnes ráno jsme podali trestní oznámení na neznámého pachatele, který prodává falešné lístky do planetária. V uplynulém týdnu jsme zaznamenali několik desítek návštěvníků, kteří koupili falešné lístky od osoby jménem Karolína nabízející lístky na platformě bazos.cz,“ sdělil Rozehnal.

Pokud lidé kupují lístky mimo oficiální e-shop, měli by podle ředitele kromě lístků trvat na dodání původních e-mailů s číslem objednávky.

„Během tohoto týdne sdělíme, jakým způsobem si můžete u nás nezakoupené lístky ověřit. Upozorňujeme ale, že nejsme schopni předejít situaci, kdy někdo u nás zakoupené elektronické vstupenky prodá opakovaně několika lidem,“ uvedl Rozehnal.

V takovém případě bude obsluha považovat za pravé ty vstupenky, které budou použity nejdříve.

Úchvatná podívaná. Pražské planetárium ukazuje vesmír nejlepší technologií na světě

Přestavba planetária začala v dubnu 2023 a náklady na ni činily zhruba 300 milionů korun, z toho dvě třetiny stála nová kopule. Má průměr 22 metrů, obraz zajišťuje přibližně 45 milionů diod na více než 12 tisících speciálních panelech.

Kopule je podle informací planetária největší na světě. Kromě ní se v planetáriu měnily i rozvody a ventilace. Nově nainstalovaná technologie umožní využívat odpadní teplo a v zimě jím vytápět. Obnova se týkala jeviště i hlediště sálu. Výstavní prostory jsou nově rozšířené na úkor dílen a dalšího technického zázemí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Chomutov chce příští rok začít s opravou kina Praha za zhruba 100 milionů korun

Chomutov chce příští rok začít s opravou bývalého kina Praha. Původně tam město chtělo vybudovat coworkingové prostory pro začínající podnikatele nebo...

5. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Ústí nad Labem ožije jazzem, festival nabídne jam session i vernisáž

V Ústí nad Labem v pátek začne 29. ročník mezinárodního jazzového festivalu. Na dvoudenní akci se představí osobnosti české a zahraniční scény. Program nabídne...

5. listopadu 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Policie obvinila trojici mužů z krádeže kabelů na železnici. Nejstarší míří do vazby

Přerovští policisté obvinili ze dvou trestných činů trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let. Za krádež železničních kabelů jim hrozí až šest let ve vězení. U nejstaršího muže podali kriminalisté návrh...

4. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  5. 11. 12:41

Zábradlí ze starého stadionu nevyhodili, posloužilo k výrobě monumentální sochy

Otevření nové Horácké arény v Jihlavě provázejí už druhý týden nejen hokejové zápasy domácí prvoligové Dukly, ale také nejrůznější doprovodné akce. A jednou z nich je také středeční odhalení...

5. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Táborští kohouti chtějí prodloužit úspěšnou sérii

Tři výhry v řadě posunuly táborské hokejisty ve druhé nejvyšší soutěži na jedenáctou příčku jen o bod za elitní desítku. Ve středu od 18 hodin se nováček ligy pokusí přidat další úspěch, když hostí...

5. listopadu 2025  12:32

Víc než hokej. Vysokoškoláky z Budějovic čeká boj na ledě a velká párty

Nebude to extraligové utkání, ale prestiže nemá tento zápas o nic méně. V Budvar aréně se ve středu od 18 hodin střetnou v „Bitvě o Budějce“ hokejové týmy dvou vysokých škol v krajském městě –...

5. listopadu 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Kancelář ombudsmana práv hledá témata, která si zaslouží pozornost

Kancelář ombudsmana vyzvala veřejnost, aby navrhla témata, kterými by se měli veřejný ochránce práv a dětský ombudsman zabývat. Má jít především o systémové...

5. listopadu 2025  10:31,  aktualizováno  10:31

OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit

Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských...

5. listopadu 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Planetárium Praha terčem překupníků. Shodili systém a nabízejí falešné lístky

Pražské planetárium, které se znovu otevřelo po rozsáhlé rekonstrukci letos v červnu, se těší velkému zájmu. To s sebou ale přináší také řadu problémů zejména při prodeji vstupenek. Hned poté, co v...

5. listopadu 2025  12:12

Příští rok Litomyšl podpoří literární rezidenci pro spisovatelku Annu Bolavou

Litomyšl na Svitavsku poskytne na měsíc zázemí pro autorskou tvorbu spisovatelce Anně Bolavé. Vyhrála ve čtvrtém ročníku Literární rezidence. Kromě měsíčního...

5. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Exarie je magická verze Prahy. Nejvíce jsem čerpal ze hry World of Warcraft, říká autor nové trilogie

Po čtyřech letech tajných příprav představuje spisovatel a streamer Radek Starý, známý pod přezdívkou Sterakdary, svou novou trilogii Exarie. Projekt, který spojuje svět knih a videoher, vznikal od...

5. listopadu 2025

Svatý Martin opět přijíždí do Borovan. Návštěvníci mohou pomoci charitě

Do Borovan letos opět dorazí svatý Martin. Tradiční slavnost se uskuteční v sobotu 8. listopadu od 16 hodin na nádvoří borovanského kláštera a nabídne bohatý program pro rodiny s dětmi, milovníky...

5. listopadu 2025  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.