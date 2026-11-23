Dekorace budou ve většině Prahy svítit od první adventní neděle do Tří králů. Vyplývá to z vyjádření mluvčích jednotlivých radnic.
Rozsáhlou výzdobu bude mít historické centrum města. Radnice Prahy 1 nechá vyzdobit Betlémské, Malostranské, Hradčanské, Petrské a Senovážné náměstí, Kozí plácek a Uhelný trh.
„Světelné dekorace ozdobí také ulice Tomášská, U Lužického semináře, Valdštejnská, Skořepka, Dlouhá, Havlíčkova, Na Poříčí, Karmelitská, Újezd, Na Příkopě, Jungmannova a Vodičkova,“ vyjmenovala mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová. Radnice plánuje také nazdobení sedmi vánočních stromů. Náklady zatím nelze podle mluvčí přesně vyčíslit, protože částka se mění podle náročnosti jednotlivých instalací, dodatečných úprav či údržby.
Praha 6 bude mít výzdobu na Vítězném náměstí, v ulicích Vlastina, Bělohorská, Na Petřinách nebo okolo Písecké brány.
„Kromě tradičního osvětlení v ulicích a na stromech letos opět Vánoce ozvláštní 3D prvek v podobě pětimetrového jelena, který instalujeme do středu Vítězného náměstí. Zdobíme také vánoční stromy v jednotlivých čtvrtích,“ uvedla mluvčí Prahy 6 Kateřina Maršálová. Náklady na vánoční výzdobu se v Praze 6 pohybují okolo dvou milionů korun.
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„Říkal jsem, že ho nikdy nepokácím.“ Vánoční strom míří do Prahy
Praha 10 vyzdobí náměstí Svatopluka Čecha, ulice Na Vinici, Vršovická, V Olšinách, Kodaňská, Na Padesátém, Jabloňová a Moskevská. Do jednotlivých čtvrtí umístí devět vánočních stromů a na Kubánském náměstí připraví 39 stromků, které ozdobí děti ze škol. Výzdoba bude podle mluvčího Prahy 10 Jána Bruno Troppa stát přibližně 1,6 milionu korun.
V Praze 5 budou kromě náměstí 14. října vyzdobeny největší ulice na Smíchově a také Lamačova, Hlubočepská, Bochovská, Radlická, Výmolova, Plzeňská i Kudrnova.
„Pět světelných dekorů na veřejném osvětlení necháme vyrobit podle kreseb žáků ze Střední školy, základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené,“ uvedl před časem radní Prahy 5 Lubomír Brož (ANO). Za slavnostní osvětlení zaplatí Praha 5 zhruba 1,2 milionu korun.
Praha 2 nechá vyzdobit náměstí Míru, Karlovo, Ostrčilovo, Jiráskovo či sady Svatopluka Čecha a Folimanku. „Toto vánoční osvětlení je realizováno na základě tříleté zakázky, kdy městská část Praha 2 v této souvislosti počítá s náklady ve výši 1,1 milionu korun bez DPH za celé tříleté období,“ uvedla mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová. Doplnila, že i letos radnice připraví světelný park na Karlově náměstí.
Výzdobu budou mít i Praha 3, 4, 7, 8, 9 a 11. Praha 3 stejně jako loni vsadila na dekorace vyrobené podle obrázků dětí z mateřských škol. Starosta Michal Vronský nedávno na Facebooku uvedl, že pro letošek nachystali sedm nových motivů.