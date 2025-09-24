Piráti tlačili na dozorčí radu Pražských služeb. Členové odmítli účast na jednání

Autor: ČTK, fra
  12:52aktualizováno  12:52
Předvolební tlak Pirátů na získání vlivu v městské firmě Pražské služby se stupňuje. Piráti v dopise koaličním partnerům a členům dozorčí rady společnosti požadovali, aby jejich nominanti hlasovali podle zadání pirátského klubu. Koaliční partneři i další členové rady dali stopku jejich snahám a odmítli účast na středečním mimořádném zasedání dozorčí rady. Ta tak nebyla usnášeníschopná.
O svolání mimořádného jednání dozorčí rady požádala primátorova náměstkyně Jana Komrsková (Piráti) minulý týden.

O svolání mimořádného jednání dozorčí rady požádala primátorova náměstkyně Jana Komrsková (Piráti) minulý týden. | foto: Radek Vebr, MAFRA

O svolání mimořádného jednání dozorčí rady požádala primátorova náměstkyně Jana Komrsková (Piráti) minulý týden.
O svolání mimořádného jednání dozorčí rady požádala primátorova náměstkyně Jana Komrsková (Piráti) minulý týden.
O svolání mimořádného jednání dozorčí rady požádala primátorova náměstkyně Jana Komrsková (Piráti) minulý týden.
O svolání mimořádného jednání dozorčí rady požádala primátorova náměstkyně Jana Komrsková (Piráti) minulý týden.
23 fotografií

Náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) požádala o svolání dozorčí rady, kterou vede pirátský nominant Lukáš Wagenknecht, minulý týden. Odůvodnila to článkem na serveru iROZHLAS.cz, podle kterého využíval ředitel firmy Patrik Roman pro osobní účely stejnou právní kancelář, která zastupuje Pražské služby.

Předseda pirátského klubu zastupitelů Daniel Mazur pak tento týden napsal svým koaličním partnerům, členům rady a dalším, že na středečním mimořádném jednání se bude hlasovat o Romanově odvolání.

„Očekáváme, že na středečním jednání dozorčí rady dodají zástupci STAN (Ing. Jan Liška), ODS (JUDr. Roman Polášek) a TOP 09 (Bc. Martin Damašek, M.A.) své hlasy k odvolání ředitele Romana,“ uvedl Mazur.

Tento přístup však u členů rady narazil. Proti výzvě Pirátů se ohradil Liška, podle kterého se jedná o nátlak a za daných okolností se jednání nemůže zúčastnit. „Je to porušení zákona o obchodních korporacích. Mým úkolem v dozorčí radě není plnit úkoly zadané nějakou stranou, a to ani tou, která mě do rady nominovala,“ řekl ve středu ČTK.

Wagenknecht vynášel důvěrné informace z PSAS, dozorčí rada řeší další kroky

Liška také potvrdil, že se jednání nezúčastní a dodal, že se nejedná o první podobný případ. „Tyto nátlaky ze strany Pirátské strany jsou opakované, jednání dozorčí rady používají k politickým bojům. Neřešíme otázky fungování firmy, ale zpolitizované spory,“ řekl. Piráti se již dříve opakovaně pokusili na radě ředitele Romana z funkce odvolat.

Dozorčí rada nebyla usnášeníschopná

Dozorčí rada má dvanáct členů, Piráti mají čtyři, SPOLU dva, STAN jednoho, jedno křeslo připadlo opozičnímu ANO a čtyři členové jsou zástupci zaměstnanců firmy.

Liška uvedl, že podle jeho informací se středečního jednání nezúčastní ani nominanti SPOLU, což potvrzují jejich vyjádření, která má ČTK k dispozici. Na mimořádnou schůzi se nechystali ani zástupci zaměstnanců, podle svého vyjádření rovněž odmítají politizaci rady.

Společné stanovisko sdělili zástupci zaměstnanců v dozorčí radě v čele s Hanou Bendičákovou a Miloslavem Juklem. Podle nich je zcela nepřípustné, aby svébytnost a nezávislost kontrolního orgánu byla jakkoliv ovlivňována politickými tlaky Pirátů.

„Odmítáme, aby jednání dozorčí rady byla opakovaně zneužívána Pirátskou stranou jako nástroj politického boje,“ uvedli.

Podle nich je navíc mimořádné jednání bezpředmětné, jelikož jim nebyly poskytnuty žádné podklady k projednávaným bodům ani k programu. Dozorčí rada nebyla kvůli absenci členů usnášeníschopná a podle informací redakce iDNES.cz ve výsledku nezasedla.

Otázkou je, proč se Piráti domáhají mimořádné dozorčí rady ještě před volbami, když plánovaný termín dalšího zasedání je 8. října, kdy budou k dispozici podkladové materiály a projednávány standardní body.

„Může za tím být obava z neúspěchu Pirátů v parlamentních volbách. Vliv jednotlivých členů rady i její složení se může po přepsání politické mapy v zemi změnit,“ řekl redakci iDNES.cz zdroj obeznámený s děním v PSAS.

Před budovou pražského magistrátu, v níž dnes zasedají zastupitelé, demonstrují od rána zaměstnanci Pražských služeb. (27. března 2025)
Zdeněk Hřib (Piráti) hovoří se zaměstnanci Pražských služeb, kteří demonstrují před budovou pražského magistrátu, v níž dnes zasedají zastupitelé. (27. března 2025)
Zdeněk Hřib (Piráti) a Jana Komrsková (Piráti). Před budovou pražského magistrátu, v níž dnes zasedají zastupitelé, demonstrují od rána zaměstnanci Pražských služeb. (27. března 2025)
Před budovou pražského magistrátu na Mariánském náměstí, v níž dnes zasedají zastupitelé, demonstrují od rána zaměstnanci Pražských služeb. (27. března 2025)
23 fotografií

Komrsková je od začátku letošního roku v otevřeném střetu s vedením PSAS, kritizuje zejména ředitele firmy Romana, který je podle Pirátů ve střetu zájmů kvůli zakázkám pro stavební firmu JAPOS STAV nebo právní služby.

Pirátům se nelíbila také nedávná zakázka na nákup 58 automobilů za 265,8 milionu korun bez DPH, při které podle nich firma porušila svoje stanovy.

Popeláři v Praze jsou připraveni stávkovat. Vybrali místa, kam pro odpadky nevyjedou

Zástupci PSAS a jejích zaměstnanců v minulých měsících opakovaně označili vyjádření Komrskové a snahy o odvolání ředitele za vyvrcholení jejího nepřátelského postoje vůči městské firmě.

Podle dřívějších vyjádření vedení firmy Piráti svá tvrzení o střetu zájmů nepodložili a posudky, které si firma nechala vypracovat, je vyvrátily.

Odbory kvůli konfliktu vyhlásily stávkovou pohotovost. Praha ke sporům založila pracovní skupinu, dosavadní jednání však zatím vyhrocenou situaci neuklidnila, stávková pohotovost trvá a firma je kvůli Pirátům stále v nejistotě.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Výzkum v Baťově nemocnici posiluje, kraj jí posílá dva miliony korun

Nanomateriály, které pomohou při hojení ran, postup, který přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta po chirurgické operaci nebo třeba online kurz pro práci s umělou inteligencí. I takovými tématy se...

24. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Pardubické mlýny čeká rozšíření. Plánují pět nových budov pro bydlení i služby

V proluce areálu Automatických mlýnů v Pardubicích plánuje Nadace Automatické mlýny postavit pět budov. Pro svůj projekt v současnosti hledá partnery. Objekty nabídnou bydlení, parkování i služby.

24. září 2025  16:02

Muž pod vlivem drog v Děčíně údajně ohrožoval několik lidí nožem,hrozí mu vězení

Policisté obvinili 30letého muže, který podle nich v Děčíně ohrožoval pod vlivem drog několik lidí nožem. Nejprve se zaměřil na 19letého mladíka, poté...

24. září 2025  14:27,  aktualizováno  14:27

Kardiologové v Brně šetrným zákrokem ročně pomohou více než 100 lidem

Speciální metodou implantace srdeční chlopně zvanou TAVI vrátí lékaři Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) do plnohodnotného života přes 100 lidí se...

24. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko vs. Írán se blíží. Víme, kde sledovat čtvrtfinále MS ve volejbale a kdo je favorit

Česko žije volejbalem! Reprezentace na mistrovství světa na Filipínách zvládla těžkou základní skupinu i osmifinále. O další úspěch se pokusí ve čtvrtek dopoledne proti Íránu. V kolik startuje...

24. září 2025  15:46

Co takhle domeček na pláži? V zahraničí koupíte vilu nebo byt levněji než v Česku garáž

Dvoupatrová garáž na okraji sídliště v pražských Kunraticích. Jedno stání je tu momentálně v nabídce – za 1,6 milionu korun. Před dvaceti lety stálo necelých tři sta tisíc...

24. září 2025  15:42


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

24. září 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.