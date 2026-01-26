DPP objednal dalších 31 tramvají Škoda 52T, nasadí je na nových tratích

Autor: iDNES.cz, ČTK
Pražský dopravní podnik (DPP) objednal dalších 31 tramvají Škoda 52T. Obdrží je příští rok. Oznámili to zástupci podniku a hlavního města Prahy. Celkem jich bude 71. Prvních dvacet tramvají jezdí v Praze už od loňska. Dalších dvacet dodá Škoda Transportation letos.

Na nákup nových vozů či budování trolejbusových tratí podnik čerpal či má schválené evropské dotace v celkové výši asi 6,64 miliardy korun.

S firmou Škoda Transportation uzavřel DPP rámcovou smlouvu na dodávku až 200 tramvají za celkem 16,6 miliardy korun. Nejprve se smluvně zavázal k nákupu 40 vozů. Dvacet jich dorazilo loni a stejný počet by měl v pražských ulicích začít jezdit i letos.

Nyní podnik objednal dalších 31 vozů díky schválení dalších evropských dotací 3,74 miliardy korun bez DPH z Modernizačního fondu z programu TRANSGov. Termín jejich dodání je říjen příštího roku.

Dvorecký most se napojí na tramvajovou trať, oblast čeká výluka

„Celkově tak budeme mít 71 tramvají s možností využití opce na dalších 129 tramvají v rámci vysoutěžené smlouvy z roku 2023,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti).

DPP již v minulosti získal na nákup nových vozů dotace z Národního plánu obnovy 1,7 miliardy korun bez DPH. Dalších 1,2 miliardy korun čerpá na výstavbu trolejbusových tratí.

Nakupované tramvaje budou podle technického ředitele DPP pro povrchovou dopravu Jana Šurovského sloužit především na nově budovaných tratích, část i pro obnovu vozového parku. Dotace podnik využije také pro nákup bateriových trolejbusů či elektrobusů.

V Praze se srazily tramvaje. Trať na Barrandov přes hodinu stála

„Prvních osmnáct elektrobusů již cestujícím slouží, 30 objednaných bateriových trolejbusů bude postupně nasazováno do provozu během první poloviny letošního roku,“ uvedl Beránek.

Celkem podnik plánuje s využitím nových dotací nakoupit 101 bateriových trolejbusů, 100 elektrobusů a 51 nízkopodlažních tramvají. Dotace pokryjí polovinu nákladů.

„Získání 3,7 miliardy korun z evropských dotací představuje pro rozpočet DPP zásadní finanční úspěch a signalizuje, že DPP umí hledat prostředky i mimo městský rozpočet,“ uvedl radní města pro finance Zdeněk Kovářík (ODS).

Zásady neporušuji, v DPP jsem zajistil transparentnost, hájí Hřib 45 tisíc měsíčně

Poslední z dvaceti dodaných tramvají začala v běžném provozu jezdit loni 14. prosince. Celkem nové tramvaje podle informací podniku zatím najezdily přes 300 tisíc kilometrů.

Pražské trolejbusy loni podle podniku ujely 1,5 milionu kilometrů na dvou trasách, které jsou nyní v provozu. Tedy na letiště a z Palmovky do Miškovic. Třetí, která povede po trase stávajících autobusů 137 z Na Knížecí přes Malvazinky do Jinonic, plánuje DPP zprovoznit do konce dubna.

Do konce června pak má být hotova elektrifikace linek 131 z Bořislavky přes Hanspaulku a Bubeneč na Hradčanskou a 176 z centra na Strahov.









