Katedrála i slavnostní sály k vidění zdarma. Pražský hrad zve na unikátní akci

Tereza Jiránková
  18:32
Příležitost navštívit veřejnosti běžně nepřístupná místa nabízí Pražský hrad, který návštěvníky láká na své honosné reprezentační sály i slavné dominanty. Mimořádnou jednodenní událost naplánoval Hrad na sobotu 18. dubna. Zájemci si v tento den mohou jeho prostory prohlédnout od deváté hodiny ranní až do šesté hodiny večer. Naprostou většinu z nich navíc zcela bezplatně.
Pražský hrad zve na mimořádnou jarní prohlídku. (12. dubna 2026)

Pohled na Katedrálu sv. Víta při svítání. (10. června 2021)
Pražský hrad láká i na jarní výzdobu v reprezentačních sálech. (12. dubna 2026)
Lidé si v rámci sobotní akce mohou výjimečně projít sály a salony, ve kterých prezident přijímá významné hosty, a kde se taktéž konají důležitá jednání. „Prohlídková trasa povede od slavnostní Matyášovy brány přes Plečnikovu sloupovou síň, Rothmayerův a Španělský sál, Rudolfovu galerii až po Trůnní sál, Habsburský a Zrcadlový salon,“ informuje o chystaných rozšířených prohlídkách Pražský hrad na svých webových stránkách.

Zdarma bude navíc přístupný i klasický návštěvnický okruh, který zahrnuje největší památky hradního komplexu, jakou je slavná katedrála sv. Víta, bazilika sv. Jiří, Starý královský palác nebo malebná Zlatá ulička. Za prohlídku tohoto hlavního okruhu běžně návštěvníci zaplatí 450 korun. Z kapacitních důvodů se bezplatný vstup nevztahuje pouze na Velkou jižní věž katedrály sv. Víta a výstavu Fragmenty paměti.

Kromě zmíněných památek bude možné si 18. dubna prohlédnout před plánovanou rekonstrukcí i Královský letohrádek, jenž je rovněž po zbytek roku veřejnosti nepřístupný. Letohrádek stojí v Královské zahradě, která se spolu s dalšími hradními zahradami pro návštěvníky otevřela na začátku jara.

Květiny navíc návštěvníkům nebudou dělat radost jen ve venkovních zahradách, ale i uvnitř slavnostních prostor. „Hradní dekoratéři se opět postarají o doladění interiérů a navození jarní atmosféry,“ slibuje pozvánka Pražského hradu.

Podobné akce pořádané Pražským hradem jsou u veřejnosti velmi oblíbené. Den otevřených dveří, který se konal loni v listopadu, navštívilo takřka deset tisíc lidí. Přivítal je tenkrát i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Mnozí si tak kromě zážitku z prohlídky odnesli domů i autogram hlavy státu.

