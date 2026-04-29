Maraton o víkendu změní většinu linek pražské MHD. Jeďte radši metrem

Autor: bur
  16:32aktualizováno  16:32
Patnáct tisíc účastníků v neděli vyběhne na trať Pražského maratonu. Pro MHD to bude znamenat, že se dočasně změní trasy mnohých linek tramvají i autobusů, na některých trasách pojedou náhradní spoje označené X. Nejspolehlivější tak zůstane metro, jehož se omezení nedotknou a jehož provoz bude navíc posílen.

Pohled na Pražský maraton. Běžci překonávají Karlův most. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Dopravní opatření při velkých sportovních akcích v Praze mohou vždy trochu zamotat hlavu nejen turistům, ale i Pražanům. Po březnovém půlmaratonu je teď na řadě maraton. Toho se sice zúčastní o zhruba dva tisíce běžců méně, opatření ale zaberou víc času.

Na dokončení závodu mají sportovci sedm hodin, opatření se ale budou postupně uvolňovat či přesouvat podle toho, jak se budou vlny běžců posouvat a startovní pole řídnout.

Start závodu je oproti minulým rokům posunutý o hodinu dopředu, běžci se vydají na trať už v 8 hodin. Je to hlavně kvůli počasí. Pokud během dopoledne či odpoledne razantně stoupnou teploty, budou mít běžci hodinový náskok k dobru. Start závodu je na Staroměstském náměstí, cíl tamtéž.

A jak se změní doprava?

„S ohledem na výše uvedené změny doporučujeme v centru města využívat linky metra, jejichž provoz je posílen,“ avizuje ROPID, organizátor dopravy v Praze a regionu.

Své trasy změní v dílčích slotech všechny linky tramvají. Nejvytíženější v tomto směru bude linka 17, která projíždí z Modřan samotným centrem metropole. Podobně bude vytížená také linka 18, obě budou měnit své trasy v několika časových intervalech. Opatření jsou naplánována do 15:15 hodin.

Linka 23 bude pak v provozu až odpoledne, linka 34 v neděli nepojede asi do půl třetí.

Maraton omezí také pohyb některých linek autobusů. Zde dojde spíše k rušení či přemístění autobusových zastávek.

Cestující mohou v neděli po dobu maratonu využít i náhradní linky označené písmenem X. Linka X1 bude jezdit mezi Nádražím Holešovice a Strossmayerovým náměstím. Linka X3 mezi Dvorci a Budějovickou a linka X25 bude prodloužena o úsek Palmovka – Strossmayerovo náměstí.

Pro více změn a také průběžnou uzavírku ulic sledujte web Dopravního podniku a organizátora závodu RunCzech.

Provoz MHD

Změny tras tramvajových linek

  • Linka číslo 1
    od 7.35 hodin do 14.20 hodin
    SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – VÝSTAVIŠTĚ
  • Linka číslo 2
    od 7.35 hodin do 13.50 hodin
    SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Hradčanská – ŠPEJCHAR
  • Linka číslo 3
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin
    VOZOVNA PANKRÁC – Náměstí Bratří Synků – I. P. Pavlova     – Karlovo náměstí … KOBYLISY / BŘEZINĚVESKÁ
    od 11.45 hodin do 12.40 hodin
    VOZOVNA PANKRÁC – Náměstí Bratří Synků – Divadlo Na Fidlovačce – Albertov     – Karlovo náměstí … KOBYLISY / BŘEZINĚVESKÁ
  • Linka číslo 4
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin     rozdělena na dvě části.
    ČECHOVO NÁMĚSTÍ … I. P. PAVLOVA (v ulici Bělehradské) – dále pokračuje jako linka číslo 7 přes zastávky Bruselská, Nuselské schody a Otakarova směr Ústřední dílny DP
    RADLICKÁ … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – PLZEŇKA

    od 11.45 hodin do 12.40 hodin     rozdělena na dvě části.
    ČECHOVO NÁMĚSTÍ … KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka 7 přes zastávky Moráň a Albertov směr Ústřední dílny DP
    RADLICKÁ … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – PLZEŇKA
  • Linka číslo 5
    od 8.15 hodin do 12.40 hodin není v provozu
  • Linka číslo 6
    od 7.35 hodin do 12.40 hodin
    provozována pouze v uvedeném směru
    KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Těšnov – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí … KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
  • Linka číslo 7
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin
    ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP … Otakarova – Nuselské schody – Bruselská – I. P. PAVLOVA (v ulici Bělehradské) – dále pokračuje jako linka 4 přes zastávku Náměstí Míru směr Čechovo náměstí

    od 11.45 hodin do 12.40 hodin
    ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP … Albertov – Botanická zahrada – KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka 4 přes zastávku Štěpánská směr Čechovo náměstí
  • Linka číslo 9
    od 8.15 hodin do 8.35 hod rozdělena na dvě části.
    SPOJOVACÍ … LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka 22 přes zastávku Karlovo náměstí směr Nádraží Hostivař
    VOZOVNA MOTOL … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – PLZEŇKA

    od 8.35 hodin do 13.50 hodin rozdělena na dvě části.
    SPOJOVACÍ … LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka číslo 22 přes zastávku Karlovo náměstí směr Nádraží Hostivař
    VOZOVNA MOTOL … ÚJEZD – dále pokračuje jako linka číslo 22 směr Bílá Hora
  • Linka číslo 10
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin rozdělena na dvě části.
    SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE … I. P. Pavlova (v ulici Bělehradské) – Bruselská – Nuselské schody – Otakarova (pouze v tomto směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
    VOZOVNA MOTOL … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – SLIVENEC

    od 11.45 hodin do 12.40 hodin     rozdělena na dvě části.
    SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE … Moráň – Botanická zahrada – Albertov – Ostrčilovo náměstí – Otakarova (pouze v tomto směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
    VOZOVNA MOTOL … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – SLIVENEC
  • Linka číslo 12
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin     rozdělena na dvě části.
    LEHOVEC … Florenc – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí … LEHOVEC (provozována pouze v uvedeném směru)
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Anděl – Zborovská – Palackého náměstí – Karlovo náměstí Národní třída – Újezd … SÍDLIŠTĚ BARRANDOV (provozována pouze v uvedeném směru)

    od 8.15 hodin do 8.35 hodin rozdělena na dvě části.
    LEHOVEC … Florenc – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí … LEHOVEC (provozována pouze v uvedeném směru)
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Anděl (v ulici Plzeňské) – Bertramka – KOTLÁŘKA

    od 8.35 hodin do 14.20 hodin
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí ... LEHOVEC
  • Linka číslo 15
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin     rozdělena na dvě části.
    ŽELIVSKÉHO ... Masarykovo nádraží – BÍLÁ LABUŤ
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV… Anděl – Zborovská – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Národní třída – Újezd … SÍDLIŠTĚ BARRANDOV (provozována pouze v uvedeném směru)
  • od 8.15 hodin do 8.35 hodin rozdělena na dvě části.
    ŽELIVSKÉHO ... Masarykovo nádraží – BÍLÁ LABUŤ
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV… Anděl (v ulici Plzeňské) – Bertramka – KOTLÁŘKA

    od 8.35 hodin do 14.20 hodin
    SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí – Dlouhá třída … ŽELIVSKÉHO
  • Linka číslo 16
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin     rozdělena na dvě části.
    LEHOVEC … I. P. Pavlova (v ulici Bělehradské) – Bruselská – Nuselské schody – Otakarova (pouze v tomto směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ

    KOTLÁŘKA … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – SLIVENEC

    od 11.45 hodin do 12.40 hodin
    LEHOVEC … Moráň – Botanická zahrada – Albertov – Ostrčilovo náměstí – Otakarova (pouze v tomto směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
    KOTLÁŘKA … Anděl (v ulici Nádražní) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – SLIVENEC
  • Linka číslo 17
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin
    LIBUŠ … Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY

    od 8.15 hodin do 8.35 hodin rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA KOBYLISY … Strossmayerovo náměstí – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY (provozována pouze v uvedeném směru)
    LIBUŠ …Dvorce – Lihovar – SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ

    od 8.35 hodin do 8.50 hodin
    LIBUŠ …Dvorce – Lihovar – Smíchovské nádraží – Anděl – Újezd – Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY

    od 8.50 hodin do 11.45 hodin rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA KOBYLISY … Strossmayerovo náměstí – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY (provozována pouze v uvedeném směru)
    LIBUŠ … DVORCE

    od 11.45 hodin do 12.40 hodin
    LIBUŠ …Dvorce – Lihovar – Smíchovské nádraží – Anděl – Újezd – Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY

    od 12.40 hodin do 14.20 hodin
    LIBUŠ … Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí … VOZOVNA KOBYLISY

    od 14.20 hodin do 15.15 hodin
    LIBUŠ …Staroměstská – Malostranská – Čechův most …VOZOVNA KOBYLISY
  • Linka číslo 18
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin     rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA PANKRÁC … Albertov – Výtoň – Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Národní divadlo (v ulici Národní) … VOZOVNA PANKRÁC (provozována pouze v uvedeném směru)
    NÁDRAŽÍ PODBABA … Hradčanská – ŠPEJCHAR

    od 8.15 hodin do 11.45 hodin     rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA PANKRÁC … Náměstí Bratří Synků – Nuselské schody – Bruselská – I. P. PAVLOVA (v ul. Bělehradská) – dále pokračuje jako linka 21 přes zastávku Náměstí Míru směr Kubánské náměstí
    NÁDRAŽÍ PODBABA … Hradčanská – ŠPEJCHAR

    od 11.45 hodin do 12.40 hodin rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA PANKRÁC … KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka 21 směr Kubánské náměstí
    NÁDRAŽÍ PODBABA … Hradčanská – ŠPEJCHAR

    od 12.40 hodin do 13.50 hodin     rozdělena na dvě části.
    VOZOVNA PANKRÁC … Albertov – Výtoň – Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Karlovo náměstí … VOZOVNA PANKRÁC (provozována pouze v uvedeném směru)
    NÁDRAŽÍ PODBABA … Hradčanská – ŠPEJCHAR
  • Linka číslo 20
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin     rozdělena na dvě části.
    LEVSKÉHO … Anděl – Zborovská – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Národní třída – Újezd … SÍDLIŠTĚ MODŘANY (provozována pouze v uvedeném směru)
    DĚDINA … Hradčanská – ŠPEJCHAR

    od 8.15 hodin do 8.35 hodin     rozdělena na dvě části.
    LEVSKÉHO … Anděl (v ulici Plzeňské) – Bertramka – KOTLÁŘKA
    DĚDINA … Hradčanská – ŠPEJCHAR

    od 8.50 hodin do 11.45 hodin     rozdělena na dvě části.
    DĚDINA … Lihovar – HLUBOČEPY
    LEVSKÉHO … DVORCE
  • Linka číslo 21
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin
    KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … I. P. PAVLOVA (v ulici Bělehradské) – dále pokračuje jako linka 18 přes zastávku Bruselská směr Vozovna Pankrác

    od 11.45 hodin do 12.40 hodin
    KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka 18 přes zastávku Moráň směr Vozovna Pankrác
  • Linka číslo 22
    od 7.35 hodin do 8.15 hodin     rozdělena na dvě části.
    NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Karlovo náměstí – Moráň – Palackého náměstí – Výtoň – Albertov – Botanická zahrada – Karlovo náměstí … NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ (provozována pouze v uvedeném směru)
    BÍLÁ HORA … Hradčanská – ŠPEJCHAR

    od 8.15 hodin do 8.35 hodin     rozdělena na dvě části.
    NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Novoměstská radnice – LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka 9 směr Spojovací
    BÍLÁ HORA … Hradčanská – ŠPEJCHAR

    od 8.35 hodin do 13.50 hodin     rozdělena na dvě části.
    NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Novoměstská radnice – LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka 9 směr Spojovací
    BÍLÁ HORA …ÚJEZD – dále pokračuje jako linka 9 směr Vozovna Motol
  • Linka 23 v provozu přibližně od 13.50 hodin
  • Linka 24
    od 8.15 hodin do 11.45 hodin
    VOZOVNA KOBYLISY … Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Bruselská – Nuselské schody – Náměstí Bratří Synků … SPOŘILOV
  • Linka 25
    od 7.35 hodin do 14.20 hodin
    BÍLÁ HORA … Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – VÝSTAVIŠTĚ
  • Linka 34
    od 7.35 hodin do 14.20 hodin není v provozu
  • Historické linky 41 a 42 nejsou celý den v provozu

Náhradní autobusová doprava

  • Linka X1
    přibližně od 7.35 hodin přibližně do 14.15 hodin
    zavedena v trase NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE – Ortenovo náměstí – Dělnická – Vltavská – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ
  • Linka X3
    přibližně od 8.30 hodin přibližně do 12.40 hodin
    zavedena v trase DVORCE – Dvorecké náměstí – Za Skalkou – Pod Pekařkou – Nové Podolí – Na Strži – Krčská – BUDĚJOVICKÁ
  • Linka X25
    přibližně od 8.00 hodin přibližně do 14.30 hodin
    prodloužena do trasy PALMOVKA – Dělnická – Vltavská – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ

Změny v provozu linek autobusů

  • Linky číslo 118 a 124 od 8.50 hodin do 11.45 hodin jsou odkloněny přes Barrandovský most
    přemísťují se zastávky.
    Dvorce (obousměrně) do zastávek náhradní autobusové dopravy v ulici Modřanské
    Lihovar (obousměrně) do zastávek linky číslo 105 v ulici Nádražní
  • Linky 196 a 197 jsou od 8.50 hodin do 11.45 hod odkloněny přes Barrandovský most
    ruší se zastávky Dvorce (obousměrně)
    přemísťují se zastávky Lihovar (obousměrně) do zastávek linky 105 v ulici Nádražní
  • Linka číslo 176 od 8.30 hodin do 11.00 hodin je vedena v trase Stadion Strahov – Arbesovo náměstí – Anděl – Na Knížecí
    ruší se zastávky Staročeská, Jiráskovo náměstí, Palackého náměstí, Karlovo náměstí
  • Linka číslo 194 je celý den provozována pouze v uvedeném směru, a to v trase Nemocnice pod Petřínem – Malostranské náměstí – Malostranská – Valdštejnské náměstí – Malostranské náměstí – Šporkova – Nemocnice pod Petřínem
  • Linka číslo 207 je od 7.45 hodin do 15.15 hodin zkrácena do trasy Ohrada – Nemocnice Na Františku
    ruší se zastávky Nemocnice Na Františku (směr Staroměstská), Právnická fakulta (oba směry) a Staroměstská (výstupní i nástupní)
    přemísťuje se zastávka Nemocnice Na Františku (směr Ohrada) do Klášterské ulice

