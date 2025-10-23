Opravy D10 u Prahy a části Pražského okruhu pokročily, řidiči trčí v kolonách

Pavel Svačina
  17:02aktualizováno  17:02
Desítky minut v nekonečných kolonách teď tráví tisíce Středočechů i Pražanů, kteří se hlavně v dopravních špičkách ráno a odpoledne sjíždějí na Černém Mostě v Praze, ať již přijíždějí od Mladé Boleslavi po dálnici D10 na Prahu, nebo naopak míří ven z hlavního města. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokročilo do další etapy opravy části Pražského okruhu (D0) a začátku dálnice D10.
Uzavřený je jízdní pás směrem do Prahy, odpočívka Radonice a především exit 3, tedy sjezd z D10 do Prahy. Na D0 probíhá rekonstrukce jízdního pásu směrem na Černý Most, zároveň nebude možné sjet z D0 na Chlumeckou ulici.

Řidiči tak musí sjíždět k nákupní zóně kolem obchodního domu Ikea.

„Výsledkem je katastrofa, popojížděl jsem skoro hodinu, ještě pár minut a už bych neměl šanci najít místo v parkovacím domě, který se ráno rychle plní, do práce přijdu pozdě,“ řekl iDNES.cz Jan Březina, který včera po popojíždění kolonou kolem osmé hodiny úspěšně zaparkoval na Černém Mostě.

Silničáři honí čas i v noci, práce na dálnicích chtějí stihnout v termínu

Do Prahy dojíždí za prací z Mladoboleslavska. „Vlakem od nás se jede snad hodinu a půl, což je hrozné, ale teď to bude asi rychlejší než po této rádoby dálnici,“ glosuje.

Proč se opravuje teď, zuří řidiči

Desítky řidičů na sociálních sítích vyjadřují kritiku, proč se tento úsek vůbec opravuje, když na rozdíl od jiných silnic neměl viditelná poškození.

„Pracovalo se tady už loni, pamatuji si, že jsme stáli v kolonách u Ikey, proč se to neudělalo najednou? Navíc za pár let budou D10 rozšiřovat a zase to tady rozkopou,“ stojí v jednom z kritických komentářů. „Tohle se mělo dělat o prázdninách, a ne v době největšího provozu v roce,“ kritizuje Roman Poláček na Facebooku.

Na opravě D10 pracují silničáři i v noci, aby snížili dopad na plynulost dopravy

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl ale už dříve velký zásah do dopravy u Prahy hájil zjištěnými závadami ve vozovce. „Pokud jde o úsek dálnice D10, pak ze závěrů diagnostického průzkumu vyplývá, že se na něm vyskytují četné poruchy, vyjeté koleje, trhliny a další deformace. Na úseku Pražského okruhu pak jde o příčné i podélné trhliny. Dále byly identifikovány trhliny šířící se shora z obrusné vrstvy a zasahující až ložní vrstvu. Podobně je pak na tom povrch na větvích mimoúrovňových křižovatek Satalice a Radonice,“ vysvětluje Rýdl.

ŘSD se navíc snaží pracovat co nejrychleji, v místě proto zavedla i v Česku nepříliš obvyklé práce v noci. „Práce se nadále drží harmonogramu,“ ujistil včera Jiří Veselý z ŘSD s tím, že nyní začala závěrečná etapa. „Cílem je uvedení celého úseku do provozu v polovině listopadu,“ dodal Veselý.

Posilují vlaky, mění autobusy

Na situaci už musela reagovat i Pražská integrovaná doprava (PID) a Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK). PID upravila jízdní řády několika autobusů, IDSK se rozhodla posílit vlakové spoje. Pro mnohé dojíždějící bude v následujícím měsíci rychlejší přesednout právě na koleje.

Od tohoto týdne jezdí posilové vlaky na trati 074 mezi Brandýsem nad Labem a Čelákovicemi. Cílem opatření je nabídnout obyvatelům regionu alternativu k přetížené silniční dopravě v době ranní špičky.

Začaly opravy dálnice D10 a Pražského okruhu, hotovo bude v listopadu

„Zavedení posilových vlaků plánujeme jako dočasné opatření, a to do 12. prosince. Oprava jednoho z nejvytíženějších míst v české dálniční síti samozřejmě zásadně ovlivňuje plynulost v dopravě. Naší snahou je rozšířit přepravní nabídku pro cestující takovým způsobem, aby omezeními v této oblasti byli minimálně dotčeni,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

Stavba Pražského okruhu jede naplno. Spory o rozpočet ji nezbrzdí, ujišťuje ŘSD

Změny jsou i v jízdních řádech autobusů PID. Linka 367 dočasně jezdí z Radonic přes Horní Počernice, přibyla nová zastávka Nádraží Horní Počernice. Nový jízdní řád mají i linky 346 a 379, kterým vypadla druhá zastávka na Černém Mostě v ulici Chlumecká. Linky jedou stejně jako osobní auta kolem OC Ikea, pak Skorkovskou a Ocelkovou ulicí k metru.





23. října 2025  17:02

Opravy D10 u Prahy a části Pražského okruhu pokročily, řidiči trčí v kolonách





