Stavba Pražského okruhu jede naplno. Spory o rozpočet ji nezbrzdí, ujišťuje ŘSD

Adam Hejduk
  13:52
Až dvě stovky dělníků a desítky bagrů, jeřábů a nákladních aut každý den pracují na 12,6 kilometru dlouhém úseku 511 Pražského okruhu, který má už za dva roky propojit Běchovice a dálnici D1. „Není to stavba důležitá jenom pro Prahu, region střední Čechy nebo pro Čechy. Je to naprosto klíčová středoevropská dálniční stavba,“ řekl dnes novinářům o zmíněném úseku Pražského okruhu mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

„Aktuálně provádíme především rozsáhlé zemní práce, přičemž tady budeme pracovat až s osmi miliony kubíky zeminy. Dále pak přeložky inženýrských sítí a zakládání budoucích mostů. V rámci úseku bude mostů celkem devatenáct a dva hloubené tunely, jeden u Dubče a druhý u Říčan,“ sděluje Iveta Štočková, mluvčí společnosti Vinci Construction, která část Pražského okruhu staví.

Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Zakládání tunelu Dubeč a výstavba mostu přes Říčanský potok. (22. října 2025)
Mluvčí ŘSD Jan Rýdl na stavbě Pražského okruhu.
Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Zakládání tunelu Dubeč a výstavba mostu přes Říčanský potok. (22. října 2025)
Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Zakládání tunelu Dubeč a výstavba mostu přes Říčanský potok. (22. října 2025)
27 fotografií

Právě tunel Dubeč už začínají dělníci postupně hloubit a vznikat začíná také most přes Říčanský potok. Součástí stavby budou i čtyři mimoúrovňové křižovatky, a to Dubeč, Uhříněves, Říčany a Lipany.

Deset miliard korun. ŘSD vybralo stavitele Pražského okruhu z Běchovic k D1

Kvůli blízkosti zástavby vybuduje stavební firma i velké množství protihlukových prvků. „Vznikne řada vysokých přírodních valů, po kterých povedou cyklostezky a dlouhé protihlukové stěny,“ popisuje Štočková. Stěn by mělo vzniknout celkem šestnáct v souhrnné délce 7,8 kilometru.

Chybí desítky miliard

Ohledně státních investic do dopravní infrastruktury přitom panují v současnosti obavy. Končící vláda Petra Fialy (ODS) se handrkuje se vznikající vládou Andreje Babiše (ANO) o návrhu rozpočtu pro další rok.

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Fialův kabinet ho totiž předložil pouze bývalé sněmovně a zdráhá se tak učinit v případě té nové. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), ze kterého čerpá prostředky především Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebo Správa železnic, pak navíc vláda do dolní komory parlamentu neposlala vůbec, byť tak měla podle zákona učinit společně s návrhem státního rozpočtu.

V návrhu rozpočtu SFDI tak jak ho vláda projednala, navíc chybí skoro 40 miliard korun, přičemž polovina z toho pro ŘSD. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla, ale v žádném případě nejsou ohrožené už probíhající stavby.

„Na stavbu úseku 511 Pražského okruhu máme podepsanou smlouvu o dílo v hodnotě zhruba deset miliard korun a předpokládáme, že cena taková zůstane. Jakékoliv případné změny bychom velmi ostře diskutovali,“ zdůrazňuje Rýdl.

Z ptačí perspektivy. Stavba Pražského okruhu mění východ města k nepoznání

„Peníze na tuto stavbu i ty související v okolí máme pro tuto i příští stavební sezonu v rozpočtu,“ dodává.

ŘSD na jihovýchodě metropole souběžně s okruhem staví i přeložku výpadovky do Kolína, silnice I/12. Obě komunikace by měly být hotové současně na přelomu roku 2027 a 2028.

Drahé výkupy pozemků

Otázkou je ale plánovaná dostavba severní části okruhu, tedy tří úseků, které povedou od dálnice D7 v Ruzyni přes Suchdol, Březiněves či Satalice až k dálnici D10 na Černém Mostě.

ŘSD už jedná o výkupu pozemků ve dvou západnějších úsecích. Ředitel ŘSD Radek Mátl nicméně v pořadu Interview České televize před dvěma týdny podotkl, že případné chybějící finance mohou zkomplikovat výkupy pozemků pro Pražský okruh i pro středočeskou část dálnice D3.

Dostavba Pražského okruhu má kladný posudek EIA. Nesmí ale hlučet, říkají starostové

„Zejména na Pražském okruhu, kde se nacházíme v aglomeraci Prahy, potřebujeme na výkupy obrovské finanční prostředky,“ uvedl.

Podle Rýdla by ale ŘSD dostatek prostředků mít mělo. „Děláme vše pro to, abychom začali s výstavbou celé severní části v roce 2028 a do roku 2031 byl kompletně celý Pražský okruh hotový,“ informuje Rýdl. „Samozřejmě v případě, že na to budou finanční prostředky, o čemž ale nepochybuji. Tu páteřní dálniční síť je nezbytné dokončit,“ dodává.

Nový most spojí dálniční okruh kolem Prahy. Porota vybere z těchto pěti finalistů

Dostavět celý zbytek Pražského okruhu nicméně vyjde řádově na desítky miliard korun. Vláda navíc v létě rozhodla o dražší variantě úseku 520 mezi Březiněvsí a Satalicemi. Místo, aby dálnice byla jen zahloubená, povede z velké části v tunelech, přičemž tak vyjde na 38 miliard místo 17 miliard. Tunely vzniknout u Třeboradic, Veleně a Vinoře.

„Po opakovaném jednání s městskými částmi i středočeskými obcemi bylo jasné, že tunelová varianta je jediná projednatelná,“ prohlásil už dříve končící ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

