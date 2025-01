Ministerstvo životního prostředí dalo zelenou severní části pražského okruhu

Stanovisko, které posuzovalo vliv na životní prostředí (EIA), je podle serveru Z dopravy zásadní pro pokračování projektu. Schválený úsek propojí dálnice D8 a D10.

Dále web informuje o tom, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připravuje trasu ve dvou variantách. První počítá s tím, že by měla po celé své délce zemní valy a téměř všude bude v zářezu. Naopak tunelová by kombinovala tři podzemní úseky: Třeboradice, Veleň a Vinoř.

Stavba úseku by měla začít v roce 2028. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl minulý týden projevil přání, aby byl kompletní okruh hotov do roku 2031.

Radost vyjádřil i ministr dopravy Martin Kupka. „Je za námi spousta jednání se zástupci samospráv i s veřejností a další spousta práce před námi,“ napsal v příspěvku na síti X.

JOO! Máme zelenou pro severní část Pražského okruhu! 🛣️✅



Super zpráva pro další pokračování Pražského okruhu. Ministerstvo životního prostředí dnes vydalo důležité stanovisko EIA pro stavbu severní části obchvatu mezi Březiněvsí a Satalicemi.



Žádost o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) byla prvním krokem k dalším povolovacím procesům, kterými jsou územní a stavební řízení.

Další severní úsek pražského okruhu mezi Ruzyní a Březiněvsí se začne stavět v roce 2027 a v roce 2030 bude v provozu. Stavba počítá s celou řadou tunelů a 572 metrů dlouhým mostem překlenujícím Vltavu a železniční trať. Most nakonec silničáři navrhli i přes údolí Čimického a Drahanského potoka.

Celkem 138 metrů dlouhý most přes zachovalá přírodní údolí zvítězil nad variantou poddolování obou údolí a vedením šestiproudé dálnice v tunelu. Podle ŘSD by takovéto technické řešení sice snížilo množství zpevněných ploch a zabrané půdy, mělo by ale nevhodný dopad na provoz a bezpečnost.

Kromě toho by tunely ražené pod potoky mohly negativně ovlivnit spodní vody. „Limitní je potenciální riziko trvalého ovlivnění hladiny podzemní vody s dopadem na ovlivnění povrchových vod a navazujících údolních ekosystémů,“ uvedli v dokumentaci pro získání zmíněného povolení EIA projektanti z kanceláří Pragoprojekt a Afry.

Poslední část pražského okruhu – trasa mezi Černým Mostem a dálnicí D1 – by se měla začít podle ministra dopravy Martina Kupky stavět během příštího roku.