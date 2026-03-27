Půlmaraton omezí dopravu v Praze. Jinak pojedou tramvaje, budou uzavřené ulice

Autor: bur
  6:02aktualizováno  6:02
Sobotní pražský půlmaraton přinese hlavně v centrální části metropole tradiční dopravní opatření. S uzavírkami musí počítat chodci, turisté, ale i automobilová doprava. Změní se i linky městské hromadné dopravy.

Patrik Vebr v cíli Pražského půlmaratonu 2025. Potřetí za sebou byl nejlepším českým závodníkem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Pražský půlmaraton je největší běžeckou akcí v České republice. Letošního 26. ročníku se zúčastní 17 tisíc běžců z tuzemska i zahraničí, je vyprodaný.

Startuje se v sobotu v 10:00 na Bubenském nábřeží před Holešovickou tržnicí, tam je i cíl.

Obrovská akce na trati dlouhé 21 097 metrů vyžaduje dočasná dopravní opatření nejen v prostoru startu a cíle.

„Uvědomujeme si, že konání takto rozsáhlé akce znamená dočasná dopravní omezení. Společně s organizátory a složkami integrovaného záchranného systému proto připravujeme opatření tak, aby dopady na každodenní život v naší městské části byly co nejmenší. Děkuji všem obyvatelům za pochopení a ohleduplnost,“ avizuje starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.

Mapa uzavírek během pražského půlmaratonu 2026

Omezení dopravy se týká především centra. Vozidla zaparkovaná v níže uvedených lokalitách budou kvůli bezpečnosti závodu odtažena. Radnice řidiče žádá, aby své vozy raději přeparkovali.

Omezení dopravy v centru / uzavírky

  • ULICE 17. LISTOPADU
    Oboustranně v celé délce dne 28. 3. (od 00:01 do 16:00)
  • KŘIŽOVNICKÁ
    Vpravo ve směru ke Karlovu mostu v úseku nám. Jana Palacha – Platnéřská dne 28. 3. (od 00:01 do 16:00)
  • SMETANOVO NÁBŘEŽÍ
    Oboustranně v úseku Karlův most – Betlémská dne 28. 3. (od 00:01 do 16:00)
  • NÁRODNÍ
    Oboustranně v celé délce dne 28. 3. (od 00:01 do 16:00)
  • NA PŘÍKOPĚ
    Oboustranně v úseku Panská – Hybernská dne 3. (od 00:01 do 16:00)
  • CELETNÁ
    Oboustranně v úseku Hybernská – Ovocný trh dne 28. 3. (od 00:01 do 16:00)
  • PAŘÍŽSKÁ
    Oboustranně v celé délce dne 28. 3. (od 00:01 do 16:00)
  • DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ
    Vpravo ve směru k Čechovu mostu mezi ulicemi Nové mlýny – Klášterská dne 28. 3. (od 00:01 do 16:00

Praha 1 avizuje, že neomezený bude vjezd a výjezd do ulic: Dlouhá, Revoluční, Klimentská, Na Poříčí, Hybernská, Spálená, Vodičkova, Jindřišská, Senovážné náměstí, Petrské náměstí, V Celnici, Wilsonova.

Dále bude uzavřená oblast mezi ulicemi 17. listopadu, Křižovnická, Smetanovo nábřeží, Národní, Na Příkopě, Celetná a Pařížská, a to postupně mezi 9:45 a 12:40. O možnosti vjezdu píše pořadatel závodu RunCzech ZDE.

Další uzavírky budou následovat mezi ulicemi Celetná, Pařížská, Dvořákovo nábřeží, opět v časech 9:45 – 12:40. Neomezený vjezd a výjezd bude přes Štefánikův most a Revoluční ulici.

Pražský dopravní podnik chystá kvůli závodu také rozsáhlé úpravy povrchové dopravy, k cestování po centru radí využít hlavně linky metra.

Úplné uzavírky ulic

  • 17. listopadu 09:45 – 11:00
  • Křižovnická 09:45 – 11:00
  • Smetanovo nábřeží 09:45 – 11:00
  • most Legií 09:45 – 11:00
  • Masarykovo nábřeží 10:00 – 12:00
  • Národní 10:10 – 12:10
  • Na Příkopě 10:20 – 12:20
  • Celetná 10:20 – 12:20
  • Pařížská 10:20 – 12:30
  • Dvořákovo nábřeží směrem k náměstí Jana Palacha 10:30 – 12:40

Po upravených trasách pojede většina tramvajových linek, které protínají dotčené oblasti (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14,15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 41, 42), úpravy se dotknou i linek autobusů (176, 194, 207, X1, X25). Úpravy vstoupí v platnost už den před závodem (v pátek od 17:00) až do sobotní 16. hodiny.

Navíc dopravní podnik upozorňuje návštěvníky Matějské pouti, že během konání půlmaratonu jede od stanice metra Nádraží Holešovice ve směru na Výstaviště pouze tramvajová linka číslo 17 ze zastávky v ulici Partyzánské.

K informacím o dopravě lidé mohou využít bezplatnou dopravně-informační linku 800 135 102 a od pondělí do pátku a v sobotu také 800 100 991.

Trasa Pražského půlmaratonu 2026

Pražský půlmaraton

Rekordy trati:

  • Celkově: 58:24 – Sabastian Sawe, KEN (2024)
    1:04:52 – Joyceline Jepkosgeiová, KEN (2017)
  • Česko: 1:03:23 – Jiří Homoláč (2017)
    1:11:01 – Eva Vrabcová Nývltová (2018)

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

