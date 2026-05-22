Tunelbus v Blance otestoval evakuační postupy. Linka se chystá na svůj letní start

Autor: dch
  13:12aktualizováno  13:12
Tunelbus v komplexu Blanka má za sebou další kolo testů. Řidiči mají za sebou další testovací jízdy. Autobus linky 145 tudy projede poprvé v létě.
Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém komplexu Blanka. Pravidelný provoz mezi Kobylisy a Dejvicemi má začít ve druhé polovině letních prázdnin.

Dopravní podnik a organizátor dopravy Ropid zkoušejí provoz budoucí linky ještě před jejím spuštěním, aby ověřily průjezdnost trasy i fungování plánovaných dopravních opatření. V tomto týdnu si vyzkoušeli evakuační postupy.

„Nechceme ponechat nic náhodě. Evakuaci autobusu plného lidí je dobré si předem nanečisto vyzkoušet,“ uvedl Ropid na sociálních sítích.

„Bylo to převážně školení pro řidiče autobusů, kteří budou linku jezdit, abychom byli připraveni na všechno. Vše probíhalo podle plánu,“ sdělil iDNES.cz mluvčí organizace Ropid Filip Drápal.

Nová linka 145 propojí Prahu 8 a Prahu 6 přes tunelový komplex Blanka. Podle dříve zveřejněných informací nebude v samotném tunelu vyhrazený autobusový pruh. Místo toho mají autobusům pomoci preferenční opatření v klíčových místech trasy, zejména před vjezdy do tunelu a na vytížených křižovatkách.

Největší změny se chystají v oblasti Kobylis. V ulici Nad Šutkou vznikne před křižovatkou s Klapkovou a Trojskou vyhrazený pruh pro autobusy. Autobusy díky tomu projedou křižovatkou plynuleji a následně budou pokračovat po tramvajovém pásu až k zastávce Okrouhlická.

Opatření má současně zlepšit průjezd tramvají směrem do centra. V opačném směru budou autobusy využívat vyhrazený prostor na tramvajových kolejích v Klapkově ulici.

V úseku V Holešovičkách linka využije již existující autobusový pruh, který dnes slouží lince 201. Na nájezdu do Nové Povltavské má autobus získat výhodu díky využití málo používaného levého pruhu sjezdové rampy z mostu Barikádníků. Před vjezdem do tunelu pak pomůže předsunutá stopčára, která umožní autobusu zařadit se před čekající automobily.

Úpravy čekají také okolí Hradčanské a Špejcharu. Ve směru z Dejvic bude autobus využívat obnovený buspruh v ulici Milady Horákové mezi Hradčanskou a Badeniho ulicí. Při případné regulaci provozu v tunelu bude moci využít tramvajový pás a dostat se do tunelového komplexu i v době, kdy bude vjezd pro běžná vozidla omezen.

Podle Ropidu mají dosavadní simulace i přípravy ukazovat, že by nová linka měla fungovat spolehlivě během celého dne. Organizace zároveň upozorňuje, že provoz bude po spuštění průběžně vyhodnocován a jednotlivá opatření mohou být podle potřeby upravena.

