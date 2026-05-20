Pražští radní budou schvalovat nový územní plán, stávající platí od roku 1999

Autor: iDNES.cz, ČTK
  8:02aktualizováno  8:02
Sledovat Metro na Googlu
Pražští radní budou hlasovat o návrhu nového pražského územního plánu, který je v přípravě od roku 2012. Pokud jej odsouhlasí, finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o něm měli hlasovat 28. května.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Takzvaný Metropolitní plán nahradí nynější územněplánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole.

Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu.

Nový metropolitní plán slibuje 350 tisíc bytů. Praha k němu spustí nový web

Nový plán má podle vyjádření městského Institutu plánování a rozvoje (IPR), který měl na starosti jeho přípravu, zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Oproti stávajícímu zahrnuje například výškovou regulaci či rozdělení na specifikované lokality a jejich ochranu. V plánu je podle IPR prostor pro stavbu 350 000 bytů.

Současný plán může bez změny zákona platit maximálně do konce roku 2028. Přípravu Metropolitního plánu schválilo zastupitelstvo města v roce 2012, o rok později zastupitelé odsouhlasili jeho zadání a v roce 2018 zveřejnil IPR první návrh.

Poté následovala tři kola připomínkování, první v roce 2018, druhé v roce 2022 a třetí loni. Postup schvalování tento týden kritizovala nezisková organizace Arnika, která zaslala zastupitelům dopis požadující větší množství času na prostudování finální dokumentace.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Útok na benzince. Násilník bil muže pěstí do hlavy, zraněný málem nepřežil

ilustrační snímek

Po brutálním útoku na benzince na Trutnovsku v noci na pondělí málem přišel o život osmatřicetiletý muž. Byl opilý a napadl jej jiný opilý muž. Podle policie ho zbil pěstmi do hlavy, po hodině ho...

20. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Vražda v Mírově míří k soudu. Propuštěný vězeň zabil už dřív, hrozí mu výjimečný trest

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Kriminalisté ukončili vyšetřování loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, ze které je obviněn vězeň propuštěný krátce před činem z tamní věznice, kde si odpykával trest za vraždu spáchanou v roce...

20. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:19

MillerKnoll na festivalu Clerkenwell Design Week 2026 představila návrhy pracovišť budoucnosti

20. května 2026  9:14

Nádraží čeká přestavba bez zateplení polystyrenem, změny budou i v okolí

Původní nádraží v Táboře doplní dva nové přízemní objekty. Historické části z...

Úpravy vlakového nádraží v Táboře za více než 164 milionů korun začnou v červnu, hotové budou za 19 měsíců. Táborská radnice řeší dopravu i bezdomovce v okolí přilehlého Husova parku.

20. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kačerov je zpět! Nový komiks od Dana Černého skrývá české vtipy, které cizinci nepochopí

Nový komiksový sborník Kačeři Dana Černého, který vrací legendární Kačerov...

Legendární Kačerov se vrací v novém sborníku komiksů od Dana Černého. Čtenáři se mohou těšit na kačera Donalda, strýčka Skrblíka, Šikulu i trojčata Kulíka, Bubíka a Dulíka v příbězích plných humoru a...

20. května 2026  9:08

Zlín chystá soutěž na prodej bývalého soudu. Může zde stát šestipatrový dům

Bývalá budova soudu ve Zlíně.

Naděje na proměnu přes 20 let opuštěné městské budovy bývalého okresního soudu v centru Zlína nabývá konkrétních rozměrů. Městská rada má do konce května schválit soutěž na její prodej i s pozemky...

20. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Ostravský maraton se rozběhne pod značkou Brembo opět i v roce 2026

20. května 2026

Genius představil stereo reproduktor SoundBar 220BT s Bluetooth připojením

20. května 2026  8:57

Společnost Huawei představila strategii center AIDC interagujících s energetickou sítí, formující budoucnost odvětví

20. května 2026  8:55

Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou stranách vidět jak stavby již dávno postavené jako zlíchovský kostelíček, tak stavby nedávno postavené a...

vydáno 20. května 2026  8:43

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Praha 1

Praha 1

Star Wars se vrací do kin. Premiéru filmu Mandalorian a Grogu připomněli cestujícím jeho fanouškové na Můstku.

vydáno 20. května 2026  8:42

Praha 1

Praha 1

Star Wars se vrací do kin s filmem Mandalorian a Grogu. Jeho fanouškové nám to připomněli u kina Světozor.

vydáno 20. května 2026  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.